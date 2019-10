Lažnim vlasnicima tvrtki i 'junacima' nakaradne pretvorbe i privatizacije - soli na rep!? Stručnjaci objašnjavaju zašto borba s offshore-oazama neće dati značajnijih rezultata

Vlasništvo se u Hrvatskoj više neće moći skrivati, odnosno barem bi tako trebalo biti. U tijeku je formiranje Registra stvarnih vlasnika, a za one koji FINA-i ne dostave tražene podatke na ovu temu propisane su drakonske kazne.

Za neupisivanje odgovarajućih, točnih i ažuriranih podatka u Registar, predviđene su kazne od 5000 do 350.000 kuna za pravnu osobu, te od 5000 do 75.000 kuna za direktora kao odgovornu osobu, pa je to dovoljno upozorenje da ne zanemarite popunjavanje obrasca koji vam je dostavljen poštom i da čim prije dostavite tražene podatke.

Sukladno EU direktivama u središnjoj elektroničkoj bazi podataka moći će se pronaći imena stvarnih vlasnika trgovačkih društava, podružnica stranih trgovačkih društava, udruga, zaklada, fondacija i ustanova kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Znači li to da ćemo konačno znati imena "junaka" iz nakaradne pretvorbe i privatizacije, koji se kriju iza tobožnjih vlasnika i direktora moćnih firmi, a koji su samo manekeni tuđeg bogatstva jer glume velike vlasnike i/ili direktore, a zapravo su na čvrstim uzdama ljudi iz sjene?

I hoćemo li, umjesto imena kojekakvih skorojevića koji se "prošetavaju" lifestyle rubrikama i crvenim tepisima, saznati imena političara koji ne žele da se u javnosti zna kako su oni stvarni vlasnici tvrtki čije je nastajanje ili pretvorba vlasništva – suspektno?

– Nažalost, obvezom upisivanja stvarnih vlasnika u Registar, ništa se neće promijeniti. Na ovaj način samo se dodatno opterećuje male poduzetnike, a takvih je u nas većina. Od njih se traži da potvrde ono što već piše u javnim registrima – kaže Danko Sučević, stručnjak za računovodstvo, partner u tvrtki "Infokorp" u Zagrebu.

Na obrascu su direktori pravnih osoba dužni pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću odgovoriti na pitanje o stvarnom vlasniku. Otprilike, to se svodi na izjavu pred sudom u kojoj svjedok obećaje da će "govoriti istinu i samo istinu", a znamo koliko ih u toj ulozi bjesomučno laže.

– Upravo to. To je ključ svega, oni vam nalažu da još jednom potvrdite ono što ste već rekli?! A ako si prvi put lagao o vlasništvu, to ćeš učiniti i drugi i svaki sljedeći put. Iz EU-a je stigla direktiva da se izradi taj registar, ali umjesto da to obavi država i njezina administracija, traži se od poduzetnika da to naprave oni. Svi su podaci javni i država njima raspolaže te je bio red da onda i izradi Registar stvarnih vlasnika, a što se tiče podataka koji nisu javni, oni na ovaj način to sigurno neće postati – objašnjava Sučević cijeli proces stvaranja Registra stvarnih vlasnika koji je apsurdan.

– Vi ste nazvali one koji fingiraju da su vlasnici trgovačkih društava manekenima, a ja poručujem da će unatoč formiranju Registra stvarnih vlasnika manekeni i dalje ostati manekenima tuđeg bogatstva – kaže Sučević.

Ipak, naglasit će naš sugovornik, ideja da se u državama članicama EU-a naprave registri stvarnih vlasnika je dobra, a njime se želi spriječiti pranje novca.

– Kad Hrvatska dobije Registar, i kad ti podaci budu raspoloživi i drugim državama EU-a sa istim registrima, primjerice, na Malti, u Italiji, Cipru..., onda bi se moglo otkriti da je netko vlasnik tvrtke i u Hrvatskoj i negdje drugdje, i da to ukazuje na određenu povezanost poslovnih subjekata. Dakle, gledano s aspekta Europske unije ovo ima smisla, ali provedba u nas nije dobra. Nju je trebao realizirati Ured za sprečavanje pranja novca ili Ministarstvo financija, na temelju njima dostupnih podataka, a ne da time opterećuju poduzetnike, pogotovo one male, koji iste podatke drugi put daju državi, a ona te podatke već ima?! To je ta birokratska lijenost radi koje država nije željela sama napraviti ono na što ju je EU obvezao. To vam je isto kao kad državna administracija od građana traži da donesu matični list rođenih ne stariji od šest mjeseci, a ona ga ima u svojoj bazi – veli Sučević.

Registar stvarnih vlasnika uspostavlja se na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a u svrhu sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezanih predikatnih kaznenih djela, uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.