Dramatično je u koaliciji, HDZ-ovcima je dosta HNS-a i ucjena: pojavile su se i teorije o tajnom savezu sa SDP-om, a Plenkovićeva reakcija na Vrdoljakov mail govori sve

- Nikakvi ultimatumi i ucjene ne dolaze u obzir posebno ne oko politike plaća koja se ne smije voditi na temelju takvih ucjena nego na temelju mogućnosti proračuna. Oko toga postoji visok stupanj kohezije u Vladi - odgovaraju iz Banskih dvora na nove Bandićeve prijetnje oko proračuna.

Suradnici premijera Plenkovića ponavljaju da su spremni na sve scenarije pa i na prijevremene izbore.

- Sve opcije su na stolu - kažu. Na pitanje je li moguć kompromis na način da Vlada ponovno sjedne sa sindikatima i možda im ponudi pet posto veće koeficijente, a ne šest što oni traže, ili četiri kako im je ponudila na prošlom sastanku, sugovornik iz Vlade za Jutarnji list kaže kako se ne radi o pogađanju nego o tome što je proračunski realno.

- Vidjet ćemo u narednim danima hoće li biti daljnjih razgovora. Mi smo uvijek otvoreni za razgovore sa sindikatima i žao nam je što su oni nakon razumne i velikodušne ponude koju su imali, prekinuli razgovore i krenuli u štrajk - kažu u Banskim dvorima.

Kada je pak riječ o HNS-u i ministrici Blaženki Divjak, izvori bliski toj stranci i Ministarstvu obrazovanja kažu da ministrica u dijalogu socijalnih partnera ne može raditi posao sindikata, ali ako oni budu zadovoljni s takvom ponudom, a ako poruka bude da su važni za ovo društvo, da neće imati ništa protiv.

S druge strane, da Vlada i ponudi pet posto kako bi predstavila to kao rezultat dogovora, a premijer bi mogao reći da nije pristao na ultimatume, sindikati kažu da oni na to ne bi pristali. Oni traže 6,11 posto i ni postotnog boda manje.

Zbog svega toga, u HDZ-u se sve više spominje opcija prijevremenih izbora, a toga su svjesni i koalicijski partneri s kojima smo razgovarali. I u HNS-u su toga svjesni, ali kažu da se samo radi o unutarstranačkim odnosima u HDZ-u i činjenici hoće li Plenković procijeniti da mu je bolje ići sada na parlamentarne izbore prije onih unutarstranačkih na proljeće.

Izvori iz HDZ-a također kažu kako je u stranci svima dosta HNS-ovih ucjena, a posebno nakon što su shvatili da su uz njih i Milorad Pupovac i Furio Radin, a kap im je prelila još jedna Bandićeva prijetnja.

- U stranci sve više raste raspoloženje da treba otkantati HNS i raste borbeno raspoloženje. Vidjet će se u petak na glasanju ima li većine, a premijer nije protiv izbora, ali još razmišlja, jer kada zauzme stav, nema više povlačenja - kaže nam izvor iz vladajuće stranke. Jedan član smatra kako će se situacija sigurno razriješiti do 1. studenoga. Kaže kako su izbori mogući, ali da više vjeruje da će se na kraju ipak postići neki kompromis. Dio HDZ-ovaca je i nezadovoljan što Plenković oklijeva, ali smatraju da je to zbog predsjedanja EU.

- Plenković zbog predsjedanja hoće stabilnost i mir, ali mislim da će na kraju do izbora ipak doći - kazao je jedan član stranke. I drugi dodaje kako su izbori realna opcija te da to ne bi trebalo štetiti ni njihovoj predsjedničkoj kandidatkinji, jer je bitno samo da premijer ne popusti ultimatumima.

- Plenković neće dozvoliti da ga sruše na proračunu, a neće se dati ni ucjenjivati. Ili će biti dogovor sa sindikatima, ili se ide na izbore. A ako i bude dogovor, neće zaboraviti onima koji ruše Vladu. A ako sindikati na pristanu na dogovor, to će značiti da imaju neki agendu. S druge strane, zašto HNS ruši Vladu? Imaju jedan posto i mogu na regularnim izborima dobiti tek mandat. Znači li to da oni već imaju neki dogovor sa SDP-om? Ja to ne znam, ali u stranci postoje i takva razmišljanja - kaže naš sugovornik iz HDZ-a.

Premijer se u proteklih par dana nije sastajao s HNS-ovcima, ali doznajemo da je Ivan Vrdoljak uputio mail Plenkoviću u kojem je još jednom obrazložio svoje stavove. No, prvi čovjek HNS-a odgovor od Plenkovića još nije dobio.