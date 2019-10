Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

ZAŠTO SU PETORICA OSUMNJIČENIH ZA GRUPNO SILOVANJE PUŠTENA Pravosuđe žrtvu opet 'isporučilo' zlostavljačima

Hrvoje Visković, glasnogovornik suda u Zadru, 'demantira' policiju: kazao je da u spisu ne postoje snimke seksualnih odnosa. Neslužbene informacije, međutim, govore da je policija uz kaznenu prijavu dostavila i audio i video-dokaze te fotografije kojima je djevojka bila ucjenjivana.

SPLIĆANKA DIANA TOMIĆ: SPAŠAVAM 'PEPELJUGE' Siromašnim mladenkama darujem vjenčanice

Znate što me šokira? To što sve šokira ova moja odluka. Svi me pitaju mislim li ja stvarno samo tako darovati haljine, pa što stoji iza toga, postoji li neka skrivena poruka, motiv. Nema. Nema ali, nema ničega nejasnoga, nema skrivene poruke, nema troška. Samo moja velika želja da sa zatvaranjem mog dućana vjenčanica obradujem žene, djevojke, mladenke. I da ih na danu koji ostaje u pamćenju za cijeli život, onoliko koliko ja mogu, pretvorim u sretne žene. I to vam je cijela istina – veli nam Diana Tomić.

PAKT PROTIV PLENKOVIĆA Bandić na desnom krilu HDZ-a

Je li riječ o nastavku Bandićeva sukoba s HNS-om ili se u pozadini krije nešto brutalnija igra, kako sumnja puno sugovornika i iz HDZ-a i iz drugih stranaka vladajuće koalicije? I to ona između Bandića i nimalo 'konstruktivnog' dijela desnog krila HDZ-a.

NASTAVLJA SE PROSVJED U ŠKOLAMA Vlada bi štrajk mogla zabraniti

Sindikati su štrajk pokrenuli sa zahtjevom za izmjenu koeficijenata složenosti poslova, no koeficijenti se mogu mijenjati samo uredbom, a nju donosi Vlada. Upravo tu Vlada vidi 'nišu' za preispitivanje zakonitosti štrajka.

RADNA MJESTA U TURIZMU Na jedan posao po osam prijava

Svaki peti oglašeni posao u prvih devet mjeseci ove godine bio je u turizmu i ugostiteljstvu, njih ukupno 12.000, a na te oglase stiglo je više od 97.000 prijava.

DALIĆU, EVO RJEŠENJA Četiri lica za stoperski par

Vratiti Tina Jedvaja na stopera i upariti ga s Matejem Mitrovićem ako se potonji vrati u formu na vrijeme, ili 'pomilovati' Duju Ćaletu-Cara i nagovoriti Vedrana Ćorluku da se na jedan susret vrati iz reprezentativne penzije?