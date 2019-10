'Pustimo sve kvragu, nama treba intenzivna potraga sve dok postoje i minimalne šanse da su živi. Neki su spašeni iz Pacifika i nakon 300 dana plutanja': iz Sindikata pomoraca komentirali spavašanje nestalih pomoraca

Pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, Vladimir Svalina, za N1 je komentirao potragu za nestalim pomorcima.

"Polažemo velike nade u ljudstvo, avione i flotu koja je sada u potrazi", rekao je Svalina, dodavši da je Bourbon Rhode brod kineske gradnje, koji nije dovoljno dobro kvalitetan i koji je kompanija ranije željela prodati, međutim, zakon tržišta i kriza spriječili su takav scenarij.

Traje potraga za šibenskim kapetanom i posadom s Bourbon Rhodea: ovo su pet činjenica zbog kojih se vjeruje da su nestali pomorci preživjeli havariju broda

Što se tiče potrage, Svalina je rekao da su splavi na brodu kvalitetne te da one daju nadu da su pomorci još uvijek živi.

"Mi ne želimo vjerovati da njih nema, splavi su bile aktivirane, posada je bez obzira na paklene uvjete tada imala mogućnost da se prebaci na splavi i ono što splav sadrži u smislu preživljavanja još nam daje šanse da su oni živi", rekao je Svalina.

"Splavi su certificirane, moderne, postoji čitav niz izuzetno kvalitetnih proizvođača splavi, nije bilo tehničkih problema u smislu njihova funkcioniranja. Vjerujem da je plan spašavanja bio konzumiran i da je zapovjednik učinio ono što treba za spas sebe i svoje posade", rekao je Svalina, dodavši da sredstava treba još.

"Pustimo sve kvragu, nama treba intenzivna i dodatna potraga. Signalne rakete koje su viđene govore nam za pravo da su oni tu. Da naglasim, ne bi se desilo prvi put da su ljudi nakon 150, 200, 300 dana plutanja po Pacifiku nađeni. Ono što se desilo prije, moguće da se dogodi i sada", rekao je Svalina za N1.

Istaknuo je da je prekid potrage bila velika pogreška.

"Bila je to čisto birokratska odluka i ne znam koga je to motiviralo da to učini. Ljudi moraju znati, ovo je realan život, ovdje su ljudi u pitanju, morali smo učiniti pritisak da dođemo do kompanije i na pravom smo putu da stisnemo kompaniju i moramo ići dalje dokle god postoje minimalne šanse", rekao je Svalina.

Smatra da je moguće locirati splav s pomorcima.

"Teško je reći gdje je, ali iskustvo nam govori da se da to locirati, suziti površina gdje je ispaljena signalna raketa, a kad se okvir suzi, vodeći računa o strujama, moru, siguran sam da je to moguće locirati", rekao je Svalina.

"Tehnika traganja i spašavanja je vrlo poznata, nije ovo prvi put. Predviđanje stanja mora, mi imamo kartografiju, hidrometeorološke satelite, imamo praksu i iskustvo i znamo gdje bi ta splav i u kojem pravcu mogla ići. Ona bi, po logici stvari, trebala ići prema jugu, što nam daje sigurnost da su i uvjeti na Atlantiku tamo bolji i lakše će se i pronaći", rekao je Svalina.

Smatra i da je kapetan mogao odbiti zadatak kompanije da plovi u trenutku u kojemu je nad oceanom bjesnio uragan.

"On je mogao i to je logično, on je tamo bog na tom brodu, on je odgovoran za brod, za teret i za posadu. Videći gdje se nalazi i predviđajući što će se desiti, iako je biti general poslije bitke glupo, naravno da je trebao u tom trenutku možda donijeti automatsku odluku bježi i spašavaj glavu, bez obzira što mu kompanija sugerirala, ja tu komunikaciju ne znam, ali ona postoji i vidjet će se što je bilo. Kompanija je, znajući stanje što se zbiva i mogućnosti što će se dogoditi, sigurno trebala postponirati to putovanje", rekao je Svalina, a prenosi N1.