Žena poslala brzojav sućuti kolegi, šokirala se kada je dobila odgovor iz Hrvatske pošte; Ima li uopće smisla plaćati za ovakvu uslugu?!

Od centra Zagreba pa do Samoborskog Otoka ima otprilike 27 kilometara i automobilom se ta udaljenost prijeđe za oko 35 minuta. Unatoč tome, jednom brzojavu za tu istu relaciju trebaju dva dana.

Naime, u ponedjeljak je jedna naša čitateljica poslala telegram iz Zagreba za Samoborski Otok. Nazvala je Hrvatsku poštu, izdiktirala jednu rečenicu u kojoj izražava sućut kolegi i na kraju dobila odgovor da će njezin telegram stići tek u srijedu.

Obratili smo se HP-u vezano za ovaj problem i oni su nam odgovorili da je dostava brzojava organizirana tako da postoje mjesta u kojima je dostava svakodnevna, što znači da pristižu isti dan u slučaju da su prispjeli do krajnjeg vremena prijema za tu lokaciju. Primjerice, za Samobor je to do 13 sati. U ovom slučaju Samoborski Otok nema svakodnevnu dostavu pa telegrame dostavljaju poštari opće dostave, a kako je u utorak praznik (Dan neovisnosti), onda je prvi slobodni dan za dostavu tek srijeda. I dalje pomalo bizarno ako uzmemo u obzir da se radi o vrsti komunikacije koja u svom nazivu ima riječ “brzo”.

No, slanje telegrama nije jedini problem koji muči korisnike poštanskih usluga. Pošto je HAKOM ukinuo naplatu naknade za uručenje malog paketa od 4,50 kuna, koju je Pošta naplaćivala primateljima pošiljaka, sve se više građana žali da im mali paketi uopće ne stižu na adrese. Kako kažu, u sandučiću ih samo dočeka obavijest o prispijeću pošiljke te adresa najbližeg poštanskog ureda gdje mogu podići paket. Neki mediji su čak prenijeli da su korisnici od samih poštara dobili informaciju da više ne smiju dostavljati male pakete na kućne adrese, no iz HP-a navode da nema nikakve promjene u načinu rada.

- Ako zbog dimenzija pošiljka ne može kroz otvor kućnog sandučića, ostavlja se obavijest o prispijeću - kažu u HP-u.