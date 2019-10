Vlada mijenja listu državnih praznika, 'seli' li se opet Dan državnosti?; Šeks: Vratimo ga na 30. svibnja, Dan neovisnosti neka bude 25. lipnja, a 8. listopada bi mogao biti spomendan

Hoćemo li 8. listopada, Dan neovisnosti, u utorak zadnji put proslaviti kao blagdan i hoćemo li od sljedeće, 2020. godine Dan državnosti slaviti 30. svibnja, umjesto 25. lipnja? Premijer Andrej Plenković, naime, najavio je u ponedjeljak kako uskoro počinje javno savjetovanje o prijedlogu izmjena Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima.

- Moramo proći javno savjetovanje u koje se ide već ovaj tjedan. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o blagdanima prezentirat ćemo koalicijskim partnerima u srijedu, a bit će i na stranačkim tijelima. Rješenje je cjelovito, pažljivo osmišljeno, radili smo dugo na tome i konzultirali se - kazao je u ponedjeljak Plenković novinarima.

No, nije želio iznositi detalje. Na pitanje hoće li se Dan državnosti vratiti na datum 30. svibnja, Plenković je u ponedjeljak tek kazao da će “Vlada s promjenama koje slijede nastaviti na adekvatan način cijeniti one trenutke koji su najbitniji za stvaranje države”.

Inicijativa

- Govorimo o razdoblju od 1990. do 1998., ali na način koji također ima afektivni element u hrvatskom narodu. Poštujemo pravne, ustavno-pravne i međunarodnopravne posljedice svake od tih odluka u pojedinim od ključnih datuma, ali i dio koji se tiče mlade generacije prema institucijama hrvatske države - rekao je premijer novinarima.

Iako u Vladi nisu željeli otkrivati detalje oko ovih izmjena, u HDZ-u se, kako piše Jutarnji list, mjesecima govori o povratku Dana državnosti na stari datum. Spominjao je to sam Andrej Plenković, ali i pojedini ministri. Tako je krajem kolovoza ministar Damir Krstičević kazao kako se sljedeće godine obilježava trideset godina od stvaranja hrvatske države i da im je namjera da 30. svibnja ponovno bude državni praznik, Dan državnosti.

- Taj je datum u narodu najbolje primljen. Moj je stav također da je 30. svibnja najbolji datum za obilježavanje Dana državnosti. Očekujem da će to u jesen i službeno biti izglasano u Saboru. Tu inicijativu je uostalom prvi najavio predsjednik Vlade Andrej Plenković - rekao je tada Krstičević.

Ostao u srcima

HDZ-ov Vladimir Šeks kazao je u ponedjeljak za Jutarnji list da smatra da se Dan državnosti koji se sada obilježava 25. lipnja treba vratiti na 30. svibnja jer je tako ostao u srcima i sjećanju hrvatskog naroda, te je, kako nam je kazao, predložio da 25. lipnja bude Dan neovisnosti, a da se 8. listopada proglasi kao spomendan.

Podsjetimo, kao Dan državnosti, 30. svibnja počeo se obilježavati od 1991. godine kao spomen na utemeljenje prvog demokratski izabranog Sabora. Tako je bilo do 2001. godine kada je za vrijeme premijera Ivice Račana došlo do izmjena zakona, pa se kao Dan državnosti od te godine slavio 25. lipnja s obzirom na to da je tog dana 1991. godine Sabor donio odluku o samostalnosti i suverenosti Hrvatske. Te 2001. uveden je i Dan neovisnosti koji se obilježava 8. listopada jer je na taj datum Sabor donio jednoglasnu odluku o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ.

Inicijator tih promjena 2001. bio je HSLS-ov zastupnik Ivo Škrabalo, koji je i sam poslije kazao da to nije bila dobra odluka jer to nije zaživjelo u narodu. Osim toga, stvorena je i konfuzija što se i kada slavi.

Prijedlog da se Dan državnosti vrati na 30. svibnja, nije novina. Proteklih godina tu su ideju u više navrata spominjali neki bivši HDZ-ovi predsjednici, ali se do sada, od toga uvijek odustajalo.

Također, pojavila se i inicijativa da se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga ubuduće obilježava kao novi državni praznik, dakle da bude neradni dan.