Gladni Imoćani i Sinjani prije sto godina škrte su vrtače zamijenili plodnom ravnicom: posjetili smo Dalmatince u Feričancima, pripremaju veliko slavlje; ''Naši su preci ovdje donijeli tri svetinje: Gospu, Alku i Hajduk'

Na samom početku monografije kurzivom je otisnuto: 'Ante je tek došao u Feričance, nema ni plug ni konje, kopa njivu motikom kao na Biteliću... '

"Jesu li, tata, naši došli iz Senja ili Sinja?" To pitanje su Marijanu Marunici, koji živi i radi u Zagrebu, ali svaki slobodan trenutak nastoji provesti u rodnom slavonskom selu Feričanci, postavile njegove kćeri.

Njihov zaborav očevih priča da su im obiteljski korijeni u Dalmatinskoj zagori inicirao je kod Marijana ideju da se organizira druženje potomaka dalmatinskih doseljenika u Feričance i pokuša dogovoriti svečano obilježavanje stote godišnjice dolaska predaka iz krševite Dalmacije u ravnu Slavoniju. Inicijativa je naišla na plodno tlo, formiran je inicijativni odbor proslave, a ubrzo je zaključeno da se, upravo radi trajnog otimanja zaboravu, o stotoj obljetnici doseljavanja Dalmatinaca u Feričance tiska i prigodna publikacija. Tako je svijetlo dana ugledala monografija naslovljena "Stoljeće Dalmatinaca u Feričancima 1919. - 2019.", čiji je nakladnik svježe osnovana udruga "Feričanci - Dalmatinska zagora".

Feričanci su mala općina u Osječko-baranjskoj županiji koja se sastoji od četiriju naselja: Feričanci, Gazije, Valenovac i Vučjak Feričanski. Sva četiri naselja prostiru se na tek 46 kilometara kvadratnih, a zajedno imaju manje od 2200 stanovnika. Prije 100 godina Feričanci su postali obećana zemlja za dio stanovnika sinjskog i imotskog kraja. Škrte vrtače okružene kamenjarom i skromno stočarstvo teško su osiguravali prehranu gladnim ustima mnogočlanih obitelji dalmatinskih sela pa su za rad sposobni muškarci ljeti odlazili na sezonske poslove kako bi ukućanima priskrbili zimnicu. Prema predaji, pioniri odlaska na rad u Slavoniju bili su Stjepan Jukić Brevulj i Šimun Jukić Šiš iz Bitelića. Njih je uoči Prvoga svjetskog rata put odveo do Duzluka, nedaleko od Orahovice, na poslove kaptiranja izvora za vodovod. Kraj s obiljem vode i plodne oranice bez kamena toliko im se svidio da već 1917. godine, za vrijeme rata, s obiteljima i susjedom Nikolom Ergovićem Zoljom vlakom stižu u Našice i naseljavaju u obližnje naselje Zoljanu. Poslije pomnijeg obilaženja novoga kraja dobru priliku vidjeli su u Feričancima u kojima kupuju kuće i imanja. Rat se bliži kraju, carstvo Habsburgovaca se raspada, nastupa vrijeme nemira i bezvlašća. Priča o odlasku Jukića i Ergovića u Slavoniju, gdje se može proizvesti obilje hrane, potaknula je na odlazak i druge. Od 1919. godine, kada je krenuo organizirani odlazak, iz naselja Dalmatinske zagore u Feričance se doselilo oko 160 obitelji.

O tome u monografiji piše Slavko Žanko, jedan od potomaka doseljenika, koristeći se podacima koje mu je ustupio Milan Buljan iz Sinja, onima iz arhiva župe Feričanci, kao i podacima dobivenim od članova doseljeničkih obitelji. Žanko je izradio popis svih doseljenika po imenima i naseljima starog kraja iz kojih su došli.

- Glavni smisao obilježavanja stote obljetnice dolaska naših obitelji iz Dalmatinske zagore u Feričance zapisali smo u osnivačkom dokumentu udruge "Feričanci - Dalmatinska zagora 1919. - 2019.", gdje stoji da je "temeljna zadaća promicanje neprolaznih vrijednosti našega zavičaja - 'starog i novog', povezanog mostom ljubavi između Dalmatinske zagore i Feričanaca". Prilozima u monografiji, koje potpisuju potomci doseljenika, pokušali smo barem djelomično ispričati priču o kraju iz kojega potječu naše obitelji, njihovu dolasku u Slavoniju, u Feričance, njihovu životu i prilagodbi novoj sredini - kaže Marunica.

Krajem druge dekade 20. stoljeća put u Feričance započinjao je pješačenjem, sa skromnim zavežljajima i najmlađim članovima obitelji u naručju, od napuštenog rodnog ognjišta u Dalmatinskoj zagori do Sinja. Tu su sjedali u "reru", uskotračnu željeznicu, kojom su poslije tri sata stizali u Split. Potom su se ukrcavali u brod i njime plovili do Metkovića, gdje su ponovno sjedali u vagone vlaka. Od Metkovića preko Mostara, Sarajeva, Zenice, Doboja i Osijeka stizali su do posljednje stanice u Našicama. A onda ponovno pješice do nedalekih Feričanaca. Ti hrabri, u pravilu nepismeni seljaci s obiteljima su na putu do Feričanaca provodili po sedam dana. Danas među njihovim potomcima ima desetak doktora znanosti, a broj fakultetski obrazovanih davno su prestali brojiti. Još dok nitko u Feričancima nije ni slutio kako bi se mogla obilježiti stota obljetnica doseljavanja iz Dalmatinske zagore, u Feričancima su znali da većina vuče podrijetlo iz naselja koja čine današnju općinu Hrvace.

O tomu u prilogu piše Ivica Tomić: "Veze sa starim krajem bivale su sve slabije. Pradjedovi su umrli, kao i većina ovdje rođene prve generacije, treća generacija većinom je napustila Feričance ostajući u mjestima studiranja ili kamo ih je životni put odveo. Znajući da uglavnom potječemo iz hrvatačkog kraja, čelnici naše općine uspostavili su kontakt s Općinom Hrvace." U rujnu 2008. godine čelnici dviju općina potpisali su povelju o međusobnoj suradnji, koja je od tada postala službena, iskrena i trajna.

Odlazeći u to vrijeme u daleku Slavoniju, obitelji iz Dalmatinske zagore među skromnim imetkom obvezno su imale sliku Gospe Sinjske, svoje nebeske zaštitnice. Vjeru, ljubav i štovanje Gospe štafetno su prenosili na svoje potomstvo pa se Gospa Sinjska u doseljeničkim obiteljima u Feričancima štuje i danas. A s Gospom je neodvojivo povezana Sinjska alka. Stoga Feričančanima dalmatinskih korijena radosti nije bilo kraja kada su se njihovu pozivu da nazoče organizacijskom odboru obilježavanja jubileja i izrade monografije odazvali čelnici Viteškog alkarskog društva Sinj, predvođeni predsjednikom dr. Stipom Jukićem, sa skupinom alkara i alkarskih momaka.

- Od toga trenutka naša lokalna proslava podignuta je na puno višu razinu. Jer Sinjska alka je hrvatski nacionalni brend, ponos svih građana Hrvatske, a naročito nas kojima su obiteljski korijeni u alkarskom kraju – veli Marijan Marunica.

Među prvima koji je iz sadašnjih generacija znao dolaziti u rodni kraj svojih roditelja bio je Zdenko Bilandžić. On je među Feričančanima bio lokomotiva gotovo svih društvenih aktivnosti. Kao takvom pripala mu je uloga predsjednika organizacijskog odbora jubilarnog slavlja.

- Izabrali su me uz obrazloženje da sam najstariji, koji sve vrijeme, od rođenja, živi u Feričancima. Uz to su znali da sam u stalnim kontaktima sa starim krajem u Hrvacama. Nisam mogao odbiti, posebno kad su mi mlađi kazali da će dati ruke. U svemu je veliku ulogu imao Ivica Tomić, moj susjed i prijatelj, u to vrijeme općinski načelnik. Svima iz organizacijskog odbora koji je prerastao u našu udrugu bili su poznati moji česti odlasci u cetinski kraj, druženje s Ivanom Zoricom, dugogodišnjim alkarom i alkarskim alaj-čaušem, ljubav prema Hajduku. Zapravo, svi mi u Feričancima koji vučemo korijene iz Dalmacije u svojim srcima od roditelja smo naslijedili tri svetinje: štovanje Gospe Sinjske, ljubav prema Sinjskoj alci i ljubav prema našem Hajduku.

Vjerujte, nema kuće Dalmatinaca u Feričancima u kojoj nećete naći slike Gospe, Alke i Hajduka. Barem dio toga uspjeli smo zapisati u monografiji. Mene je dopalo da ove godine budem voditelj dvaju jubilarnih slavlja. Uz stotu obljetnicu doseljavanja Dalmatinaca u Feričance imali smo i 40. obljetnicu osnutka Društva prijatelja Hajduka u Feričancima. Prvi predsjednik Društva, do 1992. godine, bio je moj otac Marko. Od tada pa do 2012. godine ja sam bio predsjednik, a onda sam zamolio mlađe da nastave oni. Uglavnom, mi Feričančani dalmatinskih korijena dolazak naših predaka u ovo slavonsko selo obilježili smo dostojanstveno, kako je i dolikovalo počasti pradjedova i zalogu budućnosti naših potomaka. Desetljećima sam sanjao da kroz Feričance prođu alkari. Ta mi se želja ispunila. Ulicama našega mjesta prodefilirala je skupina alkara i alkarskih momaka. Veće časti nismo mogli zamisliti. Jedino da smo u Feričancima mogli biti domaćini cijeloj alkarskoj povorci s alkarima na konjima. Sada kada su uspostavljene čvrste veze s rodnim krajem naših predaka nije, možda, nerealno snivati da se i to jednom dogodi – kaže Zdenko Bilandžić.