HDZ-ovka iz Rijeke koja je šokirala izjavom o Srbima i vrbama 'uhvaćena' na sjeveru Poljuda: Za razliku od Torcide podržavala sam, podržavam i podržavat ću sve hrvatsko u Europi

Ivona Milinović, riječka gradska vijećnica, predsjednica riječkog odbora za nacionalne manjine te nekadašnja asistentica Davora Ive Stiera u Europskom parlamentu reagirala je na svom Facebook profilu na jučerašnji tekst objavljen u Novom listu u kojem stoji da je 2014. na društvenim mrežama objavila fotografiju sa sjeverne tribine stadiona na Poljudu.

Kako piše Novi list, utakmicu Hajduka na Poljudu pratila je u društvu Ivice Rakušića, danas HDZ-ovog zamjenika gradonačelnika Solina, vatrenog navijača Hajduka.

Podsjetimo, Milinović je tijekom gostovanja na "Podcastu Velebit" iznijela prilično šokantne izjave na račun srpske nacionalne manjine te je, između ostalog, zaključila: 'Ako ćemo biti baš bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim drugim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 (posto)'.

Milinović se tijekom gostovanja na "Podcastu Velebit" osvrnula i na skandiranje Torcide u kojem se poziva na ubijanje pripadnika Armade i vješanje Srba navrbe u Rijeci, kazavši kako protiv 'navijačkog folklora nema ništa', međutim, da Torcida Hrvatskoj čini političku štetu.

Skandalozan istup HDZ-ovke iz Rijeke: 'Nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih je 30-40 posto!'; Spominjala Torcidu, orjunaše, Pupovca...

Oglasila se HDZ-ovka koja je šokirala izjavom o Srbima i vrbama: Duboko se ispričavam javnosti, nespretno sam se izrazila. No Torcidi se neću ispričati

Njen odgovor na tekst u Novom listu prenosimo u cijelosti i u izvornom obliku:

Uzburkala duhove u Novom Listu... Sliku s utakmice Hajduk - Shaktar 2014. na koju me odveo prijatelj iz solinskog HDZ-a objavili. Torcida me vrijedja a sad me hoce Novi list prikazat kao Torcidasicu. Za razliku od Torcide podržavala sam, podržavam i podržavat ću sve hrvatsko u Europi i navijat ću za Hrvatsku i na Poljudu a ne za Madjarsku kao velike 'rvatine koje nas Riječane nazivaju kako nazivaju.