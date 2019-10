Kao u Sjevernoj Koreji: novinarima zabranjeno da Kolindi postavljaju pitanja, reagirao i HND

Hrvatsko novinarsko društvo u srijedu je ocijenilo nedopustivim potez aktualne predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović koja je na službenoj objavi kandidature za novi petogodišnji mandat novinarkama i novinarima zabranila postavljati pitanja.

Stručnjaci komentirali predstavljanje Kolindine kandidature: 'Bilo je katastrofalno, predsjednica je glumila... To dokazuje da je sve režirano, i to loše režirano'

Procurio transkript govora Kolinde Grabar-Kitarović, pogledajte u kojem dijelu se trebala nasmijati i što nije smjela reći

"Postavljanje pitanja u interesu javnosti nije samo pravo novinara, nego je i njihov posao. Ako ta mogućnost ne postoji, u potpunosti se gubi smisao postojanja novinarske struke. Takav tretman medija od političkih dužnosnika u potpunoj je suprotnosti s demokratskim standardima, a svojstven je upravo totalitarnim sustavima, koje upravo predsjednica u svojim javnim nastupima ne propušta osuditi. Da u tim nastupima nije iskrena, pokazala je upravo današnjom zabranom medijima da rade svoj posao", stoji u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva (HND).

U HND-u smatraju kako današnji potez najbolje oslikava odnos predsjednice Republike u proteklih pet godina prema novinarima, koje tretira isključivo kao držače mikrofona, što je uvredljivo za novinarsku profesiju.

"HND odavno upozorava da aktualna predsjednica, kao i njezini prethodnici na toj dužnosti u proteklih gotovo 20 godina, ne održava redovite konferencije za novinare, a iste se loše prakse u proteklih petnaestak godina drže i sve hrvatske vlade.

Dapače, sve češće na javnim događajima na kojima se pojavljuju najviši dužnosnici nisu dopuštena novinarska pitanja", ističu.

U priopćenju koje je potpisao predsjednik HND-a Hrvoje Zovko podsjećaju i na nedavnu konferenciju za novinare na kojoj je bio predstavljen novi šef diplomacije Goran Grlić Radman, koji također nije dopustio novinarska pitanja, ali je tražio pljesak.

Anušić: Novinari dobili radnu verziju predsjedničina govora, radi se o nebitnoj greški

Šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović Ivan Anušić izjavio je u srijedu kako su novinari na predstavljanju kandidature dobili radnu verziju predsjedničina govora sa didaskalijama, te da je riječ o nebitnoj greški koja ne može zasjeniti odlično predstavljanje kandidature.

Novinari su na predstavljanju kandidature dobili govor u kojem su pisale i didaskalije, poput naglašavanja pojedinih dijelova govora i gestikulacije.

"To je radna verzija govora koju je predsjednica dobila na uvid, složila se s njim, stavila svoje opaske i dogodila se greškica, potpuno nebitna, koja ne treba i ne može zasjeniti današnje odlično predstavljanje kandidature", kazao je Anušić gostujući u dnevniku RTL televizije.

Osvrćući se na to što na predstavljanju kandidature nisu bila dozvoljena novinarska pitanja, Anušić je rekao kako to nije zbog zatvorenosti, već specifičnosti u odnosu na druge kandidate.

"Kolinda Grabar-Kitarović nije samo kandidatkinja, nego je i predsjednica te ujedno ima i državničke obaveze. Interes javnosti i medija je svakako velik i ja to u potpunosti razumijem. Idemo polako. Kandidatura je došla u sasvim normalno vrijeme, izbori će vjerojatno biti 22. prosinca i prijašnji izbori su bili u to vrijeme. Skoro tri mjeseca su do tada i svo vrijeme koje predsjednica potroši u kampanji, u pričama i raspravama s protukandidatima, ima manje vremena za raditi posao koji mora", rekao je Anušić.

Dodao je kako će kampanja biti duga te će predsjednica komunicirati s medijima i sudjelovati u sučeljavanjima, a sama će procijeniti ima li i u kojem trenutku potrebe obraćati se medijima te ići na sučeljavanja.t