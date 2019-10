Ključni ljudi predsjedničkih kandidata: HSP-ovac se brine o Kolindi, iza Milanovića stoji čovjek koji je štitio Perkovića, a Škoru vodi Thompsonov menadžer; U sjeni se kriju još neka zanimljiva lica...

Na dan kada je objavila kandidaturu, Kolinda Grabar Kitarović bila je u prvom planu. U trenutku kada je izlazila na pozornicu u podrumu zgrade Matice Hrvatske u Zagrebu, s jedne joj se strane nalazio šef njezina izbornog stožera Osječanin Ivan Anušić. S druge strane je bio Vodičanin Zoltan Kabok, koji će iduća tri mjeseca biti glasnogovornik njezine kampanje.

Uz niz HDZ-ovih operativaca na terenu, to su ključni ljudi koji će iz drugoga plana, gotovo pa iz sjene, nastojati trasirati put u njezinu izbornu pobjedu.

Ivan Anušić bio je osobni izbor Kolinde Grabar Kitarović. U HDZ-u, čiji je župan u Osječko-baranjskoj županiji, slovi kao odličan organizator. Koji je, nije naodmet spomenuti, uspio pobijediti HDSSB. Dobar je s Milijanom Brkićem, poštuje Andreja Plenkovića. No, prva mu stranka nije bio HDZ, nego HSP.

U rat je otišao sa 17 godina. U obrani zemlje poginuo mu je stariji brat Ante. Na Bleiburgu mu je stradao djed. U HDZ se učlanio tek kada je pritvoren Ivo Sanader.

Znanci ga opisuju kao prilično otvorenog čovjeka koji nema dlake na jeziku. Koji ima pregršt operativnih kvaliteta. I koji je funkciju šefa predsjedničine kampanje shvatio prilično ozbiljno.

Zoltan Kabok je na poziv premijera Plenkovića novinarsku karijeru zamijenio PR-ovskom.

Novinarski put je otpočeo u Slobodnoj Dalmaciji, potom je prešao na Hrvatski radio, pa na HRT. Široj je javnosti ostao u sjećanju po izvještajima s ratišta u Hrvatskoj, ali i iz Iraka, Sirije, Ukrajine, Makedonije…

Prije Plenkovićeva poziva radio je na RTL-u. U izbornom mu je stožeru aktualne predsjednice pripalo istureno glasnogovorničko mjesto. Što u praksi znači da će javnosti morati pojašnjavati njezine poteze. Ali i "peglati" gafove.

I "predsjednik s karakterom" iza sebe ima snažan tim. Šef izbornog stožera Zorana Milanovića bivši je SDP-ov ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

Djed mu je bio uvjereni komunist i partizanski borac koji je, razočaran smjerom u kojemu bivša država ide, sredinom šezdesetih izišao iz Partije.

Miljenić je rođen u Dubrovniku. Obiteljski korijeni vuku se iz Splita i s Brača, a kada je imao deset godina s obitelji se preselio u Zagreb.

I on se na početku rata javio u pričuvni sastav policije, i u rujnu 1991. bio spreman ići gdje god ga pošalju. Jedno vrijeme nakon Oluje bio je u pričuvnom sastavu 2. gardijske brigade kao pravnik, a kasnije je prešao na Zrinjevac u Ministarstvo vanjskih poslova.

Pravni je ekspert za Haaški sud, radio je i kao odvjetnik, a u Milanovićevoj Vladi vodio je ministarstvo koje je izmijenilo Zakon o europskom uhidbenom nalogu na način na koji se to nije svidio Bruxellesu, pa su famozni Lex Perković na koncu morali prepravljati.

Miljenić je poznat kao odmjeren političar koji nikada ne skače na prvu loptu. Mnogi ga smatraju pravim antipodom Milanoviću. I čovjekom koji vatrenog SDP-ovog kandidata može spustiti na zemlju.

Glasnogovornik Milanovićeve kampanje je dugogodišnji profesionalni novinar Nikola Jelić. I on je svoje prve retke objavljivao u Slobodnoj Dalmaciji. Nakon toga je prešao u Novi list, a onda i u Jutarnji list, za kojega je dugo godina izvještavao javnost o zbivanjima u Banskim dvorima.

I on je, kao i Kabok, novinarsku karijeru prekinuo na poziv jednog premijera. Jelića je u Vladu pozvao Milanović, i on mu je bio glasnogovornik u drugoj polovini mandata. Najzaslužniji, tako bar tvrde upućeni, što se Milanović svojedobno s visina Markova trga odlučio spustiti u Gunju i posjetiti poplavljena područja u tom kraju.

U taboru predsjedničkog kandidata Miroslava Škore okupilo se zanimljivo društvo. Ključnu ulogu u njegovom timu – iako se nigdje ne pojavljuje u javnosti - ima smijenjeni savjetnik predsjednice Republike Mate Radeljić.

On je, tvrde upućeni, Škoru i nagovorio na kandidaturu. U nastojanju da se osveti Kolindi Grabar Kitarović koja ga je najurila s Pantovčaka.

Diplomirani pravnik sa splitskog sveučilišta, Radeljić je Osječanin koji je oduvijek volio imati prste u politici. Surađivao je sa Branimirom Glavašem, Antom Đapićem, Tomislavom Karamarkom, Ivanom Vrkićem... Šest je godina bio direktor Osječke televizije u vlasništvu Željka Biloša, koji je navodno oštetio državu za 9,5 milijuna kuna.

Na Pantovčaku je bio veza predsjednice sa Željkom Markić, i najveći zagovornik njezina sukobljavanja s premijerom.

Ruku pod ruku s njim je u Škorin stožer ušao i Velimir Bujanec, televizijski voditelj koji javno propagira ustaštvo. Koji se u mladosti slikao s nacističkim kukastim križem na rukavu. I koji je na sudu priznao da je prostitutki dilao kokain u zamjenu za seks.

Bujanec je na prošlim predsjedničkim izborima agitirao za Kolindu Grabar Kitarović. No, nakon njezinog razlaza s Radeljićem okrenuo joj je leđa i u svojim je emisijama oštro počeo napadati.

Veliko je pitanje koliko je Škoro profitirao od Bujančeve pomoći. On je, doduše, popularan među radikalno desnom publikom, no jednako snažno kao što privlači njih odvraća i glasače bliže centru. A bez njih i njihove potpore Škoro teško da može do drugog kruga.

Važna karika u Škorinu timu je i Mate Mijić, bivši kolumnist Večernjeg lista i PR-ovac koji je u pjevačevoj predsjedničkoj kampanji direktor komunikacija. Do sada je savjetovao eurozastupnicu Ružu Tomašić.

Šef Škorina izbornog stožera je pak Miljenko Ćurić, poznati estradni menadžer koji je do sada surađivao s Markom Perkovićem Thompsonom i Matom Bulićem.

I kojemu će u idućim tjednima glavni cilj biti organizirati kampanju tako da na izborima popularni pjevač preskoči Milanovića i u drugi krug uđe s Kolindom Grabar Kitarović.

Ako to uspije, onda je u velikom finalu sve moguće.