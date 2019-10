Maknula je Tita s Pantovčaka, dovela u Zagreb Vučića, gurala se do Trumpa, u Rusiji postala zvijezda... I da, puno je pjevala: nakon takvog mandata Kolinda i dalje izgleda nepobjedivo, u čemu je njezina tajna?

Maknula je Tita s Pantovčaka, dovela u Zagreb Vučića. Reanimirala je američki bedem od Baltika do Jadrana. Na nogometnoj smotri u Rusiji postala je globalna celebrity zvijezda. Na susretima svjetskih čelnika uspješno se proguravala do Donalda Trampa. I da, puno je pjevala.



To bi, u najkraćem, mogao biti rezime petogodišnjeg mandata Kolinde Grabar Kitarović. Kritizirala je ona tijekom njega i Vladu, selila ured diljem Hrvatske, branila policijsku upotrebu „malo sile“ kontra emigranata. U visoku je politiku uvela, a potom iz nje potjerala Matu Radeljića. Hrvate koji su ove prostore napustili nakon sloma NDH pohvalila jer su slobodu i domoljublje potražili preko oceana.

Kolinda objavila kandidaturu: Hrvatskoj je mjesto u srednjoj Europi, Hrvatska nije region! A ja sam pokazala da sam jedna od vas i da radim za vas...

Na dan oslobođenja Zagreba vijence je otišla položiti ubijenim ustašama i domobranima. Za prekid utakmice hrvatske reprezentacije na Euru optužila je orjunaše. Skandiranje „Za dom Spremni“ na utakmici sa Norveškom nazvala je veličanstvenom atmosferom. Dugo je javnosti uskraćivala informaciju je li u SAD 2017. išla zagladiti situaciju sa Trumpovom administracijom ili ugrađivati ekstenzije.



U izbornu kampanju ulazi sa prilično lošim podtekstom. Njezine poteze, po prvi put u pet godina mandata, odobrava manje od polovine građana. Unatoč tome, još uvijek je uvjerljivo glavna favoritkinja predsjedničke utrke. U drugom krugu – pokazuju sve prognoze - glatko pobjeđuje bilo kojeg svojeg izazivača.



- Predsjednica je na vanjskopolitičkom planu zapravo imala odličan mandat. Odmah na početku se uhvatila inicijative vertikalne integracije Europe i tu se danas vrti veliki novac. Putem inicijative Triju mora Hrvatska će dobiti i dio sredstava za LNG terminal, a otvara se i mogućnost koridora između Rijeke ili Zadra s jedne i Gdanjska s druge strane – kaže nam vanjskopolitički analitičar Davor Gjenero. Pritom je, upozorava on, predsjednica je ušla u klinč sa Njemačkom.



-To je bilo malo na po rubu, ali time nije ugrozila hrvatske odnose sa Njemačkom. Inicijativa Triju mora je išla mimo njemačkih interesa, jer oni rade paralelnu stvar od Trsta do svojih sjevernomorskih luka. No, na kraju su Nijemci prihvatili ovu inicijativu kao legitimnu za intergraciju Nove Europe. Na unutarnjem planu nije napravila ništa, ali tu, napominje Gjenero, i nije imala ovlasti.

- Odnosi sa susjedima su se dodatno pogoršali, ali ne njezinom krivnjom. Pokušala je nešto napraviti sa Beogradom, ali sa Vučićem se ne može razgovarati. Tu se izložila pretjeranom riziku. U BiH je tamošnji HDZ uspjela preokrenuti sa „jahanja“ po trećem entitetu do zahtjeva za izmjenama izbornog zakona – rezimira Gjenero. Hrvatska se nakon Trumpovog izbora našla u nezavisnoj situaciji jer je, kaže naš sugovornik, sva jaja stavljala u istu košaru.



- Zbog misije u Americi su je ismijavali, ali ona je, kada se pogleda iz današnje perspektive, bila potrebna. Predsjednica je, sa svojim konzervativnim backgroundom, uspjela omekšati odnose sa Washingtonom – zaključuje Gjenero. Ukupan mandat Kolinde Grabar Kitarović ocijenio je solidnom četvorkom, uvjeren da njezin reizbor nitko ne može ugroziti.



U čemu je tajna njezinog uspjeha?



Kolinda Grabar Kitarović drži se recepta od prije pet godina. Ona ne cilja na široku podršku, ne ulaguje se liberalnim biračima. Njezina je publika HDZ i desno od HDZ-a. I glavninu onoga što je radila usmjerila je na njih.



Zoran Milanović uspio je animirati birače SDP-a. Miroslav Škoro otkinuo joj je dio kolača na desnici. No, aktualna predsjednica sa svojom HDZ-ovom bazom još uvijek izgleda nepobjediva. Kako sada stvari stoje, bilo bi veliko iznenađenje da u drugome krugu premoćno ne trijumfira i nad Milanovićem, i nad Škorom.



I ne osvoji drugi predsjednički mandat.