'Nema šanse! Imam sve dogovoreno, svaki Božji dan mi je krcat k'o šipak': naš novinar upustio se u avanturu s meštrima i uvjerio koliko novca i živaca uistinu stoji renoviranje stana

Znaš šta, ako si tija uzbudljivu avanturu, moga si taj nenamjenski kredit od 60.000 kuna iskoristit pola za krstarenje kruzerom po Mediteranu, a ostalo stavit na tekući račun za pokrit minus i da ti se nađe za kavu i duvan, aj dobro, ti barem ne pušiš... A moga si, legendo, uložit i na kladionicu na koji jaki par - zeza me tako prijatelj Joka, smijući se ko lud nakon što sam mu najavio odlazak u avanturu renoviranja stana.

Kredit kod Zagrebačke banke, onaj normalni, bez jamaca (nemoj mene, nemoj, majke ti, ako ti triba krvi, reci, samo ne to!) i prevelike gnjavaže, bio je sitnica. Ajde, nije baš za laganih pola sata kako ga bankari ponosno reklamiraju priko televizije, složila se i moja osobna bankarica, ali je bilo brzo - u 11 došao u 13.30 s parama ošao.

Pazi sad da te ne orobe na izlasku iz banke. Eto! I šta ćeš sad, sine razmetni?

Postavit ću parkete u tri sobe i predsoblje, pločice u hodnik, obnoviti boju u sobama, kupiti krevet i veliki ormar s kliznim vratima i to je za sad to, namještaj za dnevni boravak sam nabavio ranije, kupatilo je davno uređeno i kompletirano... Ostalo ćemo potom. Ima u Boga dana. A ostatak novca dobro će doći za začepiti rupu na tekućem. Kruzer, neka njega na moru sinjemu, može još čekati... Do penzije.

Kako je stan već obojen prije nekoliko godina, poštedio sam sebe potjere za piturom, koji bi stvar morao raditi onako kako Bog zapovida, od početka, prva, druga, treća ruka.

Kupio sam dvije kante Jupola i u osobnom aranžmanu obavio posao uz pomoć ukućana i tako, vele mi, uštedio tri eura po kvadratu, koliko bi morao platiti pravom majstoru za dati samo jednu ruku. Maklo se tako nešto s mrtve točke. I odma je lakše kad pogledaš friško obojene zidove.

E sad, postavljanje pločica u onih nekoliko kvadrata u hodniku trebali su, ono što se kaže, biti mačji kašalj, pusi smouk, ali nisu.

Evo brojeva nekoliko meštara, pa mobitel u ruke i ajde zovi. Postavljanje kvadrata pločica meštri naplaćuju, saznajem, 20 eura, ali taj zahvat zbog male kvadrature i s kupnjom pločica ne bi trebao biti greda. Nikako.

- Ne mogu ti, prijatelju, prije Božića, iman posla priko glave. Ako tebe uvalim priko reda, onda san privarija ostale, svima ću kasnit, sve će mi se odreda gadno poremetit, to ti je domino efekt. Neće me više niko živ uzet zaozbiljno! - ispalio me glatko prvi meštar keramičar.

Onoga drugoga s popisa nisam ni zvao, znam ga dobro, njemu se ne isplati šporkat kombinezon za nekoliko kvadrata. On bi uzeja posa priko reda da je u pitanju jedno tridesetak stanova POS-a ili rađa u kakvom hoteliću. I šta sad? Ajmo trećega.

- Ništa prije ožujka, da me ubiješ!

- Ajme meni! Ostavit ću te na životu, ali možeš li skoknit barem u veljači?

- Ne može nikako, nemoj me sad i ti zezat! Aj Bog!

Ajmo onda provat zvat majstora Boru, najboljega keramičara u ovom dijelu svemira, pade mi na pamet pozvat nedodirljivog meštra iz keramičarske Lige prvaka. On mi je postavio pločice u kupatilu i to je, ljudi, remek djelo, masterpis, i dan-danas s gušton prijeđem rukom preko pločica, ma u djelić milimetra ih je precizno složio, čvrsto ko kamen, savršeno, nema onih iritantnih conkulastih linija i šuškanja kad kucnete kažiprstom nakon što vrijedni majstori odu.

Ne može ni Bore. Ne radi već pola godine, bole ga leđa.

Majko moja mila! I šta ću sad?

U međuvremenu, nakon niza uzaludnih pokušaja, nekako stižem do majstora parketara, obavit će posao za nekih 12.000 do 14.000 kuna, dogovorit ćemo se kad sve precizno izmiri. On će osigurati i parket, idemo na najbolji hrastov, to je ionako posao koji traje stotinu godina, ali...

- Ništa prije listopada, nema šanse! Imam sve dogovoreno, svaki Božji dan mi je krcat k'o šipak.

- Aj, meštre, okej, dođi početkom listopada, važi... aj može... Bog, Bog... - završavam dotučeno razgovor i samo što ne mašem nevidljivom bijelom zastavom. A moga san otić malo na godišnji, pa na kruzer, ili na safari u crnu Afriku ili barem di u hotel ili susjednu vilu s bazenom...

- Triba si i ti ić u meštre i tuć pare, a ne pisat članke u novinan. I moga si sam sebi sve obavit mukte - zeza me Joka, koji je nazvao da čuje kako napredujem.

Nakon niza lutanja, nesretnom Kolumbu i Odiseju je milijun posto bilo znatno lakše, uspijem nekako baš pukim čudom doći do keramičara koji će mi odraditi onih nekoliko kvadratića u hodniku. Postavit će pločice i pragove između vrata, jer se bez toga ne može postavljat parket.

Evo ga stiže, čujem auto pred kućom. Zvrrrrn, zvrrrrn, već zvoni na vrata, da izmiri i obavi rađu, a parketar će odma nakon njega. Ubilo me!