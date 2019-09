Kako se domaći političari zapliću u društvenim mrežama: predsjednicu je nakon jedne objave spašavao čitav tim, Bernardić redovito prosipa bisere, a posebno se pamti kako je bivšeg ministra osramotila supruga...

Prvo selfie, onda govor. Tim je redoslijedom predsjednik Salvadora, 38-godišnji Nayib Bukele započeo svoj nastup pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.

Prisutne je zamolio da pričekaju sekundu, iz džepa je izvadio mobitel i opalio selfi. Pravdajući se da će više ljudi vidjeti fotografiju koju objavi na društvenim mrežama nego što će ih čuti njegov govor. Twitter je odmah počeo gorjeti.

Predsjednički par ili influenceri?! Predsjednik El Salvadora prije govora u UN-u 'opalio' selfie, i supruga se pobrinula da društvene mreže bruje o njima

Nas je to ponukalo da zavirimo u profile hrvatskih političara. I odmjerimo kako im ide u svijetu društvenih mreža. Tko je među njima dobar komunikator, istinski influencer, a kome su objave na Facebooku, Twitteru i Instagramu došle glave.

Jednosmjerna komunikacija

– Sada smo u takvoj fazi da hrvatski političari ne koriste društvene mreže za dvosmjernu, nego samo za jednosmjernu komunikaciju. Po principu: ja sam svoje rekao, a vi komentirajte što hoćete.

Facebook i Twitter koriste uglavnom da objave vlastite stavove i izbjegnu bilo kakva neugodna pitanja. A to nije bit društvenih mreža – kaže nam stručnjak za strateško komuniciranje Krešimir Macan, jedan o pionira afirmiranja političkih tema u svijetu nterneta.

– Veliki posao u kampanji 2015. godine je napravila Kolinda Grabar Kitarović, privukavši tada veliki broj pratitelja. Na to se onda nadovezalo i Svjetsko nogometno prvenstvo, a predsjednica je postala prava zvijezda na internetu. No, to na žalost nije razvijala, pa je i ta komunikacija u pravilu jednosmjerna.

Mislav Kolakušić radi na drukčiji način. On sa svojom publikom priča u zatvorenim grupama. Javnost nema uvid u te rasprave, no one Kolakušiću služe da drži na okupu svoju publiku – analizira Macan.

I pritom upozorava: svaki političar koji želi biti aktivan na društvenim mrežama mora imati tim ljudi koji će ga pratiti i u dnevnom ritmu odgovarati na pitanja i kritike svojih pratitelja. Jer, bez toga, lako se može dogoditi da se ima više štete nego koristi.

Ljudi, naime, očekuje da im se odgovori na postavljena pitanja. Zato, uostalom, društvene mreže i postoje. Česte su, međutim, i situacije u kojima pripadnik jedne političke opcije zbog neke svoje objave organizirano bude napadnut iz suprotnog tabora.

– Ako te organizirano napadnu, organizirano se moraš i braniti – taktika je koju zastupa Macan. Koji svojim klijentima savjetuje da se tijekom mandata suzdrže od privatnih objava jer one su uvijek dvosjekli mač.

Izdajnička škrinja

Tako je, primjerice, supruga Ivana Vrdoljaka, u vrijeme dok je predsjednik HNS-a bio ministar u Milanovićevoj Vladi, na Facebooku objavila fotografiju iz njihovog stana. Na kojoj se, u dnevnom boravku, kočoperio Ledov hladnjak. Poklon za godišnjicu braka.

Što je odmah pokrenulo lavinu pitanja: odakle joj škrinja koja se ne može kupiti u slobodnoj prodaji, je li ju možda poklonio gazda Todorić? Supruga je na koncu objavila da je škrinja kupljenja preko oglasnika za 500 kuna, no šteta je već bila napravljena.

Kolinda Grabar Kitarović je, pak, na početku mandata javnost uvjeravala da ono što je napisala na Facebooku nije njezina službena izjava. Dogodilo se to u listopadu 2015. tijekom njezinog službenog posjeta Kini, dok su nakon izbora još trajali pregovori oko formiranja nove vlasti.

Tada je predsjednica SDP-ovom ministru unutarnjih poslova poručila da Milanovićeva tehnička vlada nije u stanju voditi zemlju i da će ona preuzeti izvršne ovlasti čim joj to dopusti Ustav. Pa se poslije pravdala da to nije bila "ozbiljna, službena izjava".

Kako je vrijeme odmicalo, njezin tim na Pantovčaku uspio je stvari staviti pod kontrolu.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić, kojeg su kamere uhvatile da mamuran ne može složiti suvislu izjavu, na to se našalio na svojem profilu. I tako bar malo "popeglao" štetu.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić "proslavio" se, pak, scenom s kiselim kupusom. U pokušaju da Hrvate nagovori da kupuju domaće proizvode prvo se slikao s čokoladom Dorina, a onda i s glavom kupusa. Na što su ga pratitelji na Twitteru ismijali.

No, to je sve bilo mački kašalj do objave kako je "Zagreb lijep po kiši". Koju je Bernardić plasirao u vrijeme kada se u Saboru u lipnju 2017. vodila žestoka zakulisna bitka za opstana ili rušenje Plenkovićeve Vlade.

Prilično aktivan na Facebooku je njegov stranački kolega Gordan Maras. Koji se, kao nižerangirani na stranačkoj listi za EU parlament, pokušao izbrednirati, ni više ni manje, nego kao James Bond. No, to mu nije nimalo pomoglo.

Zvijezda Twittera

Jedna od popularnijih zvijezda Twittera je pak Jadranka Kosor, bivša HDZ-ova premijerka koja svojim britkim objavama gotovo pa na dnevnoj bazi uveseljava pratitelje.

No, ne i Dejana Jovića, sveučilišnog profesora i kandidata SDSS-a na EU izborima koji ju je blokirao kada je kritizirala Milorada Pupovca zbog tvrdnje da je Oluja etničko čišćenje. Jadranka Kosor ne štedi nikoga, a na meti joj se nađe i sama predsjednica.

HDZ je pak jednom prilikom pokušao na Twitteru provesti anketu s pitanjem tko je veći agresivac: Krešo Beljak, koji psuje i poziva na fizički obračun, ili Nikola Grmoja, koji vrijeđa, laže i prijeti?

Mislili su da je čisti zicer, ali im se objava obila o glavu jer publika nije zaboravila požeškog župana kojemu se sudi jer je fizički zlostavljao svoju suprugu.

A dvosmjerna komunikacija ima svoje zamke...