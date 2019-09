Olakšanje patnje ili krajnja okrutnost? Splitska sutkinja otvoreno progovara o eutanaziji: 'Ljudi ne znaju da je u nas dopušten jedan oblik'; Hrvatskoj, smatra, treba bolje rješenje: 'Sjećam se oca čija je kćer bila jako bolesna...'

Splitski Županijski sud nedavno je dobio svoju prvu sutkinju s titulom doktorice znanosti. Riječ je o Višnji Strinić, koja je od 2008. do 2018. godine radila na Općinskom sudu, a prije godinu i pol imenovana je sutkinjom Kaznenog odjela Županijskog suda.

Njezin doktorat obrađuje temu o kojoj se u Hrvatskoj vrlo malo govori: "Eutanazija u svjetlu tendencija u poredbenom europskom pravu". Upravo smo o tome razgovarali s njom i doznali, među ostalim, da i u Hrvatskoj već četiri godine postoji zakonski utemeljena mogućnost tzv. pasivne eutanazije.

Zašto ste odabrali baš temu eutanazije?

– Pri odabiru teme prvo što mi je palo na pamet je čovjekovo pravo na život. Čovjekov san o besmrtnosti nije se ostvario, tehnološka i medicinska postignuća dovela su do toga da se produljio životni vijek. No, postavlja se pitanje u kakvim uvjetima umiremo, postoji li pravo na smrt.

Jer pravo na život zajamčeno je Europskom konvencijom za ljudska prava, a u Hrvatskoj je ustavna kategorija. Prije svega smatram da bi svakom čovjeku trebalo omogućiti pravo na dostojanstvenu smrt. Nisam načelno za eutanaziju u smislu legalizacije aktivne eutanazije, odnosno davanja smrtonosnih injekcija umirućima ili pacijentima koji to požele.

Stava sam da bi trebalo poboljšati palijativnu skrb i otvarati hospicije, no kod nas to nije popularno, nego je popularno otvarati trgovačke centre. U svakom slučaju, ta se skrb treba dignuti na jednu višu razinu i tek ako bi zakazala palijativna skrb, onda bi trebalo posegnuti za eutanazijom, ali opet pod uvjetom da je strogo kontroliraju pravosudna i medicinska tijela kako bi bila isključena mogućnost pogreške ili nekakve zlouporabe, ili da se takva mogućnost svede na minimum.

Sve su vjere uvijek protiv

Pretpostavljam da će osobe iz crkvenih krugova biti žestoko protiv ovakvog vašeg razmišljanja?

– Da. Na naše stavove utječu religijski, etički, filozofski, medicinski, pravni razlozi ili smjernice, i već od samih začetaka medicinske i pravne znanosti postavilo se pitanje eutanazije, a kao kod svega, i tu ima i pristaša i protivnika.

U svijetu su sve četiri monoteističke religije žestoko protiv eutanazije jer po religijskim uvjerenjima Bog je onaj koji je dao život, on je gospodar života i s tog je aspekta eutanazija neprihvatljiva.

Ja jesam zagovornica prava na život i ono bi trebalo biti najviša vrednota, ali smatram da bi terminalnim bolesnicima, umirućima koji trpe teške bolove, kojima više ni medicina ni znanost ne mogu pomoći u smislu da im se olakšaju bolovi, trebalo pomoći na taj način, poštedjeti ih patnji i dopustiti pasivnu eutanaziju.

Dakle, ne aktivnu, nego pasivnu, koja podrazumijeva isključenje s respiratora ili prestanak hranjenja preko sonde.

Znači, nikakvo ubrizgavanje injekcija i slično, tu sam izričito protiv.

Tko bi bio taj koji bi odlučivao o pasivnoj eutanaziji? Postoji li u nas zakonski okvir koji to omogućava?

– U Hrvatskoj je 2015. godine izmjenama Obiteljskog zakona uvedena mogućnost anticipiranih punomoći i anticipiranih naredbi. Anticipirana punomoć je pisana izjava u kojoj pacijent za života, dok je sposoban za rasuđivanje, bez ikakve prisile daje svoj izričit dobrovoljan zahtjev u kojem imenuje osobu od povjerenja za svoga punomoćnika.

Ta će se osoba, ako on zapadne u stanje da se više ne može očitovati, padne u komu ili dementno stanje, izjasniti, odnosno staviti zahtjev za pasivnu eutanaziju. U Hrvatskoj je dopušten ovaj oblik pasivne eutanazije, posebno kroz odbijanje pacijenta na liječenje. Kad liječnik informira pacijenta o bolesti i preporuči mu način liječenja, on bi trebao imati i drugo temeljno pravo na suodlučivanje, jer ipak se radi o njegovu životu, dakle da odluči hoće li pristati na taj preporučeni način liječenja ili će ga odbiti. Svaki medicinski zahvat mora biti pokriven pristankom osobe na koju se odnosi.

Imali smo jedan slučaj...

To se sve odnosi na situacije kad je čovjek primljen u bolnicu u svjesnom stanju, kad može rasuđivati. Što se događa ako, primjerice, osoba strada u prometnoj nesreći, dođe u bolnicu u komi, a prije toga nije se sjetila potpisati anticipiranu naredbu?

– Na toj razini Hrvatska još nema rješenje. No, svakako bi trebalo razmišljati unaprijed i predvidjeti takve situacije, tako da bi se možda članovi uže obitelji ili zakonski zastupnici očitovali o pasivnoj eutanaziji.

Je li u Hrvatskoj bilo zabilježenih slučajeva eutanazije?

– Do 2015. godine sam u literaturi našla samo jedan slučaj eutanazije. Slučaj gospodina iz Siska koji je bio optužen za ubojstvo svoje kćeri koja je oboljela od teških anomalija na mozgu 2009. godine. Tri je puta operirana i bila je paralizirana, u vegetativnom stanju, priključena na uređaj za održavanje na životu.

Otac je to teško podnosio i jednog je jutra sisačka policija pronašla oca i kćer predozirane. On je njoj dao smrtonosnu dozu lijeka, preminula je u bolnici, a on je spašen. Dvije godine poslije optužen je za ubojstvo.

Koliko su građani Hrvatske upoznati s ovim što im Obiteljski zakon omogućava?

– Mislim slabo ili nikako. Cicely Saunders, osnivačica prvog hospicija, kazala je da bi trebalo poboljšati hospicijsku palijativnu skrb, a takvog sam stava i ja. Rekla je da se pacijenti koji imaju dobru njegu, kojima je pružena odgovarajuća terapija u smislu da su im smanjeni bolovi, kojima osoblje i obitelj pružaju ljubav i suosjećanje, vesele svakoj minuti života i oni ne bi ni postavili zahtjev za eutanaziju.

Ako bismo palijativnu skrb u Hrvatskoj podigli na višu razinu, mislim da onda ljudi ne bi ni postavljali zahtjev za eutanaziju jer često njihovi zahtjevi za smrću nisu izraz njihove prave iskonske želje, nego vapaj da im se pomogne i olakšaju bolovi.

Prije svega sam za pravo na život i svaki je liječnik dužan postupati prema Hipokratovoj zakletvi, tako da je eutanazija i s tog aspekta neprihvatljiva.

Hipokratova zakletva

Kako "pomiriti" te dvije stvari, Hipokratovu zakletvu i pasivnu eutanaziju? Tko to onda radi, pa ne mogu ja doći s ulice i isključiti aparat?

– To rade liječnici ili posebne ovlaštene osobe. Svaki bi liječnik trebao biti ambasador života, a ne anđeo smrti.

Svakom je liječniku najveće zadovoljstvo pobjeda života nad smrću ili bolesti. Naravno da mu nije ni lako gledati umiruće bolesnike koji ih mole da im skrate muku i olakšaju bolove, a s druge strane, teško je nekome i oduzeti život.

a sam ja liječnica, ne bih to mogla učiniti. Jer, postavlja se pitanje jesmo li mi uopće ovlašteni oduzeti nekome život.

To je jako teško pitanje, ali, evo, nekako je i ulaskom u EU Hrvatska postupila po preporukama Vijeća Europe u kojima se na neki način sugerira državama članicama da legaliziraju pasivnu eutanaziju.

Može li u tom sustavu doći do zlouporabe, na primjer punomoćnika. Što ako ja opunomoćim nekoga da odlučuje o tome hoću li živjeti ili umrijeti, a to učinim u vrijeme dok smo dobri i u ljubavi. U međuvremenu se zamrzimo i dođemo "na noževe", a ja onda ostanem u komi i ne mogu više izraziti svoju volju, pa punomoćnik onda to iskoristi i riješi me se.

Ili to učini kako bi se što prije domogao moje imovine.

– To je upravo jedan argument protiv eutanazije. Ova anticipirana naredba sastavlja se u formi javnobilježničkog akta, ona se pohranjuje, a drugi primjerak šalje se u centar za socijalnu skrb.

Osoba koja ju je izdala, a njezin je sadržaj strogo propisan, može se naknadno predomisliti, opozvati je, ali opet je bitno da i taj opoziv bude kod javnog bilježnika u istoj formi.

Kontrola punomoćnika

Ali što je s kontrolom punomoćnika? Postoji li ona?

– To nije propisano, i to je argument protiv. Neki smatraju da su umirući bolesnici na neki način teret za zajednicu i društvo, pa smatraju da bi zbog ekonomskih razloga eutanazija bila prihvatljiva. Razlog protiv bio bi i taj što institucije, pa čak i bolnice koje takve osobe drže dugo vremena na liječenju, imaju određene troškove, pa i njima je cilj ušteda, a obitelj se opet želi domoći nasljedstva.

Obitelj se nekad želi, grubo rečeno, riješiti "tereta" i sve bi te situacije trebalo strogo kontrolirati.

Proveli ste anketu među splitskim sucima i liječnicima o pitanju eutanazije. Je li ona ispunila vaša očekivanja?

– Pa mene su malo, moram reći, iznenadili rezultati ankete. Stavovi splitskih sudaca Općinskog i Županijskog suda sukladni su stavovima konzervativnijih država EU-a, a stavovi liječnika gotovo su podudarni stavovima najliberalnijih država o tom pitanju, poput Nizozemske, koja je legalizirala eutanaziju.

Sedam liječnika podržava aktivnu eutanaziju, 11 pasivnu, a sedmorica potpomognuto samoubojstvo. Anketirani suci nisu imali takvih slučajeva, s tim da, recimo, jedan sudac smatra da je eutanazija obično ubojstvo, dok većina drži da je to ubojstvo iz milosrđa, privilegirani oblik ubojstva.

Može li se izvesti zaključak da liječnici tako razmišljaju jer ipak svakodnevno imaju posla s takvim ljudima, a suci baš i nemaju?

– Tako je, upravo bi se to moglo reći. Nije me iznenadio stav sudaca u odnosu na zaprijećenu kaznu, odnosno stav bi li kažnjavanje trebalo biti blaže ili oštrije. Kod nas postoji kazneno djelo usmrćenja ("Tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja kaznit će se kaznom zatvora do tri godine" – op.a.) i kazneno djelo sudjelovanje u samoubojstvu ("Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano kaznit će se kaznom zatvora do tri godine" – op.a.).

Prijašnji Kazneni zakon poznavao je djelo usmrćenja na zahtjev. Kad usporedimo propisane kazne za sudjelovanje u samoubojstvu, a to podrazumijeva i poticanje i pomaganje, onda vidimo da je u Hrvatskoj blaža kazna u odnosu na druge zemlje. U Sloveniji je do pet godina, u Italiji od pet do 12 godina, u Francuskoj od tri godine, u BiH je pet godina.

Sud EU nekima odobri, nekima ne

Kakva je praksa Europskog suda za ljudska prava u pogledu eutanazije?

– Europski sud za ljudska prava neke je zahtjeve odbio, a nekima je udovoljeno. Primjer je Francuza koji je u prometnoj nesreći ostao u vegetativnom stanju, a nije imao anticipiranu naredbu niti je mogao predvidjeti da će mu se to dogoditi kao 38-godišnjaku. Članovi njegove obitelji izjasnili su se jesu li za to da ga se umjetno održava na životu ili da ga se isključi s aparata. Roditelji i dva brata bili su protiv, dok su njegova supruga i ostala braća i sestre bili za to. Francuski sudovi prihvatili su taj zahtjev dijela obitelji za eutanaziju i to je odobrio Europski sud za ljudska prava.

S druge strane, više je primjera osoba čiji su zahtjevi odbijeni. Primjer Francuskinje koju je zloćudni tumor potpuno izobličio, osim što je trpjela ogromne fizičke i psihičke bolove. Ona je željela eutanaziju, ali su je odbili i francuski sudovi i Europski sud. Nije se mogla nositi s tim i počinila je samoubojstvo.

Belgija je prva zemlja u kojoj je ozakonjena eutanazija djece, i to bez ikakvih ograničenja što se tiče dobne granice. Naravno, protiv sam legalizacije takve eutanazije.

U kojem smjeru, po vašem mišljenju, ide Hrvatska u pogledu legalizacije eutanazije? Jesmo li ovim izmjenama Obiteljskog zakona dosegli svoj limit ili se možemo približiti državama poput Nizozemske, Luksemburga ili Belgije?

– Mislim da smo tu gdje jesmo, da ne možemo očekivati legalizaciju aktivne eutanazije jer je ipak u Hrvatskoj većina stanovništva katolika i s religijskog je aspekta eutanazija neprihvatljiva. I tako će, vjerujem, ostati i u budućnosti.

Jedna od preporuka koje ističete u svojem radu navodi i da "u opravdanim ili specifičnim situacijama državna ili medicinska tijela moraju postaviti zahtjev za prekidom života i donijeti odluku". U kojim bi se to slučajevima država trebala igrati Boga?

– Kad je netko baš u trajno vegetativnom stanju, kad nema bližih srodnika članova obitelji ili zakonskog zastupnika, mislim da bi tada trebala reagirati država ili službena medicina ili zdravstvene institucije. No, kod svakog zahtjeva za eutanaziju treba svakako imati kontrolu radi sprječavanja zlouporabe.

Suci i liječnici za aktivnu eutanaziju U anketi je sudjelovalo 11 sudaca Županijskog suda u Splitu, 39 sudaca Općinskog suda, 42 liječnika KBC-a Split, od kojih 13 psihijatara, 11 kardiologa, 10 anesteziologa, tri neurologa, dva kirurga, dvoje ginekologa i jedan infektolog te osam specijalista obiteljske medicine.

Legalizaciju aktivne eutanazije za umiruće pacijente podržava 26 sudaca i 28 liječnika, a protiv je 21 sudac i 12 liječnika.

Legalizaciju pasivne eutanazije podržavaju tek četiri suca i 11 liječnika, a njezinu primjenu za umiruće pacijente podržava 39 sudaca i 22 liječnika.

Osamdeset dva posto sudaca smatra da su aktivna eutanazija i potpomognuto samoubojstvo ustvari ubojstvo iz milosrđa.

Deset posto sudaca smatra da je to ubojstvo s predumišljajem, a jedan da je to ubojstvo. Ni jedan od sudaca nije sudio osobi koja je sudjelovala u eutanaziji ili u samoubojstvu, a 80 posto njih misli da bi kazna za ova djela trebala biti blaža od predviđene zakonom.