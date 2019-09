Kad god se postavi pitanje zašto Brkić nešto nije prijavio u imovinskoj kartici, stariji brat uskače: Jaguar, luksuzni satovi, poslovni prostori, ništa to nije Milijanovo nego Jozino; A odakle Jozi novci?

Kao i kod većine političara kojima je rasla plaća i utjecaj tako je i ukus potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića s godinama postao sve 'istančaniji'.

Ne samo kad su u pitanju skupocjeni satovi koji su kao statusni simboli među najvećim fetišima hrvatskih političara, nego i kad su po srijedi luksuzni automobili i kultni motocikli.

Brkić uvjerio Povjerenstvo da nije u sukobu interesa, oglasio se i njegov brat: To su moji satovi, ali mi ne smeta što ih on nosi; Pogledajte skupocjeni primjerak koji mu je navukao probleme na vrat

Kad god bi se u javnosti pokrenulo pitanje o tome kako je Milijan Brkić nešto stekao ili zašto u imovinsku karticu nije upisao vozilo ili luksuzni sat u pomoć bi redovito uskakao stariji brat Jozo. Također kad je trebalo opravdati nelogičnosti između plaće i stečene imovine, opet je brat poslužio kao pokriće.

Povratnik iz Australije postao je tako glavni Brkićev „Jocker zovi“.

Tako je bilo i danas. Milijan Brkić se izvukao od sankcija Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa jer je njegov brat posvjedočio kako je skupocjeni ručni sat Oris Aquis Depth Gauge Chronograph, koji su novinari Jutarnjeg lista ljetos uočili na ruci Milijana Brkića, njegov poklon bratu.

- Netočno je da postoji nesklad između prijavljene imovine i stvarne imovine. Naime, ja nakon razvoda živim u stanu zajedno s bratom koji ima određen broj satova pa ih povremeno i nosim. Jedan od satova dobio sam od njega na poklon u listopadu 2017. godine. To nije bio novi sat, moj ga je brat nosio na ruci, a kako se ja bavim ronjenjem, on ga je skinuo s ruke i poklonio mi ga. Zato nemam kutiju. Brat mi je rekao da ne vrijedi 30 tisuća kuna – naveo je Milijan Brkić u očitovanju Povjerenstvu.

Tome je njegov odvjetnik pridodao i izjavu Milijanovog brata Joze koji je kazao da je on poduzetnik iz Australije i da živi na istoj adresi u Zagrebu sa svojim bratom.

- Imam veći broj satova koje nosim. Upoznat sam s činjenicom da neke od tih satova uzme moj brat Milijan i nosi ih. Međutim, to su moji satovi i ja se ne protivim da ih on nosi. Jedan sat sam mu i poklonio. To je sat za ronioce, a kako se moj brat bavi ronjenjem, ja sam mu sat poklonio – izjavio je Jozo Brkić.

Povjerenstvo je temeljem očitovanja, a s obzirom na to da u Hrvatskoj ne postoji registar pokretnih vrijednosti, zaključilo da nema druge mogućnosti nego povjerovati dužnosniku i njegovom bratu da se ne radi o njegovim satovima osim jednog darovanog.

Ovo je samo jedan u nizu slučajeva u kojem je brat Jozo podmetnuo leđa.

I kad su poreznici 2014. godine češljali nesrazmjer imovine i primitaka koji je uočen kod Milijana Brkića, situaciju je spasio Jozo. Brkić je opravdao svoje prihode objašnjenjem da mu je brat iz Australije posudio 1,25 milijuna kuna. Brat je potvrdio kako mu je novac dao u 'kešu'.

Stariji brat, mlađem ne posuđuje samo satove, nego i automobile.

Početkom rujna novinari su Brkića snimili i za volanom Jaguara. S njim je išao i u posjet rodnoj Hercegovini. Automobil također nije bio upisan u imovinsku karticu.

- Nije u imovinskoj kartici jer nije moj. Kad sam bio mali vozio sam traktor i frezu, a sad vozim motor i auto – kazao je tada Brkić novinaru „24 sata“.

Brat Jozo je naravno potvrdio da je Jaguar njegov.

- Kupio sam ga kada se ukazala prilika, a očuvano izgleda jer je lakiran prije dvije godine. To je moj autić, a posudio sam ga Milijanu za vožnju – potvrdio je Jozo Brkić.

Jedino u slučaju kupnje motocikla kultne marke Harley-Davidson potpredsjednik Sabora nije tvrdio da je bratov. Harleya vrijednog 230 tisuća kuna, a riječ o modelu Fat boy 114, Brkić mlađi unio je u imovinsku karticu. Naveo je kako je za njega podignuo kredit od 150 tisuća kuna.

Brat Jozo uskočio je i kad je zagustilo u aferi s Karlovačkom bankom.

Nakon što je izbio problem oko poslovno-stambenog kompleksa na Opatovini Jozo Brkić svjedočio je kako je on tu investitor, a ne njegov brat. Na suđenju za nezakonito plasiranje više od 280 milijuna kuna iz Karlovačke banke prisjetio se da ga je Milijan, tada visokopozicionirani dužnosnik SOA-e, 2006. ili 2007. pozvao da se uključi u Opatovina projekt.

- Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1.400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno doći pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen - posvjedočio je tada na sudu Brkić stariji.

Umirovljeni general Ljubo Česić Rojs kojemu braća Brkići nisu po volji pitao je tada:

- Otkud Jozi tolike dionice i novci u Karlovačkoj banci, Opatovina firmi... Ne znam ni ja, ako je on takav lumen on treba biti predsjednik Europske unije, šteta bi bilo da takav mozak ne napreduje dalje, u najmanju ruku kao zamjenik Trumpa - rugao se Rojs.

Jozo Brkić u Australiji je imao tvrtku Domovina Giftshop koja se, između ostalog, bavila prodajom suvenira i uvozom Cedevite. U Australiji je organizirao i koncerte hrvatskih pjevača.

Pod lupu javnosti došao je lani u vrijeme kad je zbog afere SMS Milijan Brkić gubio utjecaj u HDZ-u. Tad je postalo bjelodano kako je australski povratnik u posljednje dvije godine dobio u najam tridesetak poslovnih prostora mahom u samom središtu Zagreba. Najavljivao je da će u njima pokrenuti razne djelatnosti, od barova, preko salona pedikure i manikure, brijačnica, suvenir shopa, tapas bara... Registrirao je čak 37 poduzeća s kojima je ušao u najam gradskih i državnih prostora. Sredinom godine njegovo poslovanje počeo je istraživati USKOK.