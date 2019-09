Stiže nam ozbiljna promjena, ali ljeto još nije gotovo: evo kakvo nas vrijeme očekuje u petak, za vikend  i sljedeći tjedan, pogledajte detaljnu prognozu po gradovima

Vrijeme tijekom petka će u cijeloj Hrvatskoj u većini krajeva biti sunčano, danju i toplo. Gore u našoj galeriji pogledajte detaljnu prognozu po gradovima za petak, vikend, te početak sljedećeg tjedna.

- U unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle ili niskih oblaka, a tijekom dana prolazno umjerene naoblake. Vjetar uglavnom slab, u gorskim predjelima popodne umjeren jugozapadni. Na Jadranu uz obalu bura, a prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 15 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 °C - navodi DHMZ.

U Dalmaciji će u petak i subotu biti sunčano i poluoblačno, a najveće dnevne temperature će se kretati između 23 do 25 stupnjeva. Međutim, u nedjelju bi trebalo u cijeloj Dalmaciji biti sunčano i sa kojim stupnjem višim temperaturama. Dakle, dan bi mogao biti idealan za kupanje.

More je između 20 i 23 stupnja, a detaljne temperature po gradovima na obali takoiđer pogledajte gore u našoj galeriji.

Što se tiče početka sljedećeg tjedna, temeprature će se spustiti za nekoliko stupnjeva, a vrijeme će biti uglavnom stabilno s povremenim pljuskovima i sunčanim razdobljima.

Na kontinentu slično vrijeme kao i u Dalmaciji, međutim početkom sljedećeg tjedna u Zagrebu se očekuje značajnije snižavanje temperatura.