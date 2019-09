Može li se psorijaza liječiti kremom od puhova ulja? Sprječava li čaj od kamilice gubitak kose? Pomaže li hrskavica morskog psa, samljevena u prah, liječenje karcinoma?

Ovo su samo neka od pitanja o kojima su se stručno očitovali splitski liječnici, tim od njih tridesetak koji je još 2015. godine pokrenuo portal "Dokazi u medicini".

Kako je tada isticala inicijatorica spomenutog projekta, liječnica dr. sc. Livia Puljak, portal je pokrenut s ciljem zaštite laika od prevaranata i šarlatana koji nude čudotvorne terapije za liječenje i sprječavanje bolesti, a koje se ne temelje na odgovarajućim znanstvenim dokazima. S obzirom na to da se danas olako poseže za brzim i neprovjerenim rješenjima, čak i kad je u pitanju zdravlje, ne treba čuditi to što su "Dokazi u medicini" bili tako dobro posjećeni i citirani.

Građani su uglavnom postavljali pitanja o učinkovitosti i sigurnosti različitih pripravaka i postupaka koji se mogu naći na tržištu, koji obećavaju blagotvorne učinke na zdravlje i koji obično zvuče previše dobro da bi bili istiniti.

U svakom slučaju, unatoč popularnosti, na "Dokazima u medicini" već godinu i pol dana nema novih objava. Posljednje pitanje na koje su liječnici dali odgovor jest "Mogu li dvije žlice jabučnog octa dnevno otopiti kilograme?"...

Što se dogodilo? Je li moćna industrija zvana alternativna medicina zaprijetila vodstvu spomenutog portala ili je možda u pitanju nešto drugo, pokušali smo doznati od liječnika koji su sudjelovali u radu Dokaza u medicini.

Javio nam se dr. sc. Joško Markić, pedijatar iz KBC-a Split, koji nam je objasnio da je jedan od glavnih razloga vjerojatno taj što je portal ostao bez potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, iz programa popularizacije znanosti.

Drugi je, prema Markićevu mišljenju, bio odlazak dr. sc. Livije Puljak, koja je bila spiritus movens cijelog projekta i urednica portala, u Zagreb (na Hrvatsko katoličko sveučilište op.a.). Do dr. Puljak smo danima pokušavali doći, ali bez uspjeha. Nadležne u Ministarstvu znanosti pitali smo pak kad su prestali dodjeljivati potporu portalu "Dokazi u medicini" i koji je tomu razlog, no odgovor do zaključenja teksta nismo dobili.

U svakom slučaju, ovdje ćemo podsjetiti na nekoliko najzanimljivijih objava s "Dokaza u medicini" budući da se pojedini pripravci koji se oglašavaju u svrhu poboljšanja zdravlja još uvijek mogu naći na tržištu, a potvrde o njihovoj učinkovitosti uopće nema.

Zanimljivo je i da određene takve preparate, poput "čudotvornih" koštica marelica koje se reklamiraju kao lijek protiv karcinoma, i dalje prodaju određene trgovine zdrave hrane...

1) KREMA S PUHOVIM ULJEM ZA LIJEČENJE PSORIJAZE

Odnedavno se puhovi ne reklamiraju samo kao poslastica za jelo nego se mogu naći i bajkoviti oglasi u kojima se prodaje "ljekovita" krema, odnosno melem od ulja koje se dobiva od puha, a djelotvoran je ponajprije za liječenje psorijaze, potom za opekline, mitesere, zacjeljivanje rana, pa čak i pomlađivanje kože. U reklamnim napisima o puhovu ulju stoji kako se to ulje dobiva tako da se mast puha topi na pari.

DOKAZI U MEDICINI: Analiziranjem niza znanstvenih baza medicinske literature nije pronađena niti jedna klinička studija provedena na ljudima u kojoj je analizirana krema od puha za bilo koju bolest ili bilo što vezano za zdravlje čovjeka. Stoga se reklame o djelovanju kreme od puha mogu smatrati neutemeljenim zdravstvenim tvrdnjama i neprovjerenim teorijama. Nemojte novac bacati na neutemeljene proizvode.

2) KOŠTICE MARELICE ZA LIJEČENJE KARCINOMA

Koštice marelice preporučuju se za liječenje karcinoma. Aktivni spoj koji se nalazi u njima naziva se amigdalin, a postoji i njegov polusintetski oblik, spoj koji se naziva laetril. U alternativnoj medicini i amigdalin i laetril preporučuju se za "liječenje karcinoma".

DOKAZI U MEDICINI: Amigdalin je spoj koji se može izolirati iz sjemenki mnogih voćki kao što su breskve, gorki orasi i kajsije/marelice. I laetril i amigdalin imaju zajedničku komponentu koja se naziva mendelonitril, a koja sadrži cijanid.

Zbog toga što nije djelotvoran, a nosi rizik od štetnih učinaka zbog mogućeg trovanja cijanidom, američka Agencija za hranu i lijekove (engl. Food and Drug Agency) i Europska komisija zabranile su uporabu toga spoja. Ne uzimajte stoga koštice marelice za liječenje karcinoma! Osim toga, imajte na umu da ne postoji jedna vrsta karcinoma; svaki karcinom je bolest za sebe i ne postoji univerzalni "lijek za karcinom". Stoga, kad god se nudi "lijek za karcinom", to vam odmah treba pobuditi sumnju da se radi o terapiji koja zvuči previše dobro da bi bila istinita. Čuvajte svoje zdravlje i novac, a liječenje karcinoma prepustite liječnicima specijalistima onkologije.

3) JE LI HIMALAJSKA SOL BOLJA OD OBIČNE, KUHINJSKE SOLI?

Za himalajsku sol tvrdi se da pomaže kod problema sa sinusima, grlom, astmom i bronhitisom, regulira razinu vode u organizmu, opskrbljuje organizam vrijednim nutrijentima, izbacuje višak kiseline iz stanica, prirodni je antihistaminik, čisti pluća, podupire zdravu dišnu funkciju, umanjuje začepljenje sinusa, regulira probavu, jača libido, pomaže apsorpciji hrane u crijevima, uravnotežuje razinu šećera u krvi, regulira rad srca i krvni tlak, čuva zdravlje krvnih žila, štiti bubrege i žučni mjehur, pomaže opuštanju i zdravom snu, sprječava grčenje mišića i održava kosti čvrstima, te pomlađuje organizam. Na koncu, tvrdi se čak da eliminira štetna elektromagnetska zračenja.

DOKAZI U MEDICINI: Na internetu se mogu naći rezultati spektralne analize himalajske soli, što je vjerojatno izvor iz kojeg dolazi tvrdnja da ima 84 minerala i elementa. Čak i ako je ta analiza točna, za zdravlje je beznačajna, a potencijalno i zabrinjavajuća. Količina minerala tu je vrlo malena da bi činila ikakvu razliku za zdravlje jer čovjek ionako dobiva dovoljnu količinu minerala u tragovima iz druge hrane. Ako pročitate taj popis od 84 "minerala i elementa", uočit ćete da uključuje i niz radioaktivnih tvari kao što su radij, uran i polonij. Također, himalajska sol sadrži tvari koje mogu djelovati kao otrovi, primjerice talij. Te su količine vrlo male, ali ako netko može vjerovati da su zanemarive količine "dobrih minerala" u himalajskoj soli dobre za ljudsko zdravlje, zašto ne vjeruje da su zanemarive količine otrova i radioaktivnih tvari loše za zdravlje? U svakom slučaju, trenutačno nema nikakvih znanstvenih dokaza da je himalajska sol bolja ili gora od obične kuhinjske soli.

4) UZROKUJU LI JEDNOKRATNE PELENE NEPLODNOST KOD MUŠKE DJECE?

Protivnici jednokratnih pelena osim ekoloških problema vezanih za njihovo odlaganje i uništavanje navode i niz zdravstvenih problema koje te pelene navodno mogu izazvati. Upit koji su dobili liječnici na portalu "Dokazi u medicini" odnosi se na mogućnost jednokratnih pelena da izazovu neplodnost muške djece i mogućnost postojanja karcinogena, odnosno tvari koje izazivaju karcinom. Pronađene su, naime, dvije kontrolirane studije vezane za mogućnost izazivanja neplodnosti kod muške djece koja nose jednokratne pelene. Teorija o povezanosti jednokratnih pelena i neplodnosti temelji se na pretpostavci da plastične pelene mogu povećati temperaturu u sjemenicima (testisima).

DOKAZI U MEDICINI: Prema trenutačno dostupnim dokazima iz literature, nema uvjerljivih pokazatelja da nošenje jednokratnih pelena povećava temperaturu na površini mošnji. Također, nema nikakvih studija koje su analizirale povezanost između nošenja bilo kakvih pelena u djetinjstvu i razvoja spermija u pubertetu i kasnijem životu muškarca.

5) HRSKAVICA MORSKOG PSA ZA LIJEČENJE KARCINOMA

Hrskavica morskog psa u praškastom obliku reklamira se na internetu kao navodni lijek za karcinom. Je li ovaj preparat stvarno učinkovit, pitali su građani stručnjake na portalu "Dokazi u medicini".

DOKAZI U MEDICINI: Kad god se reklamira neki "lijek za karcinom", trebate odmah biti vrlo skeptični jer karcinom nije jedna bolest. Svaka vrsta karcinoma priča je za sebe. Što se tiče hrskavice morskog psa, ona se prodaje kao dodatak hrani i nadriliječnici koji je prodaju preporučuju njezino korištenje kao prah/tekućinu koja se uzima na usta, tekućinu za ispiranje debelog crijeva (klistir) ili injekcije koje se daju pod kožu. Stvarna količina hrskavice morskog psa koja se nalazi u pripravcima dostupnima za prodaju značajno varira, a analize provedene u SAD-u pokazale su da neki od tih pripravaka sadrže zanemarivo malu količinu hrskavice morskog psa. Niti jedna studija provedena na ljudima nije pokazala da spomenuti pripravak pomaže ljudima koji imaju uznapredovali karcinom, niti povećava njihovu kvalitetu života.

6) AFRIČKA ŠLJIVA - DA ZA PROSTATU; ZA POTENCIJU NEMA DOKAZA

Afrička šljiva je zimzeleno stablo koje raste u planinskim regijama subsaharske Afrike i na nekolicini otoka kao što je Madagaskar, na nadmorskoj visini od 900 do 3400 metara. U tradicionalnoj afričkoj medicini dijelovi afričke šljive koristili su se za liječenje vrućice, malarije, povijanje rana, liječenje problema nastalih zbog otrova sa strelice, boli u želucu, za čišćenje crijeva, za bolesti bubrega, stimuliranje apetita, gonoreju i duševne bolesti. Afrička šljiva u moderno se vrijeme osobito reklamira za liječenje problema povezanih s povećanom prostatom te za potenciju.

DOKAZI U MEDICINI: Klinički pokusi provedeni na muškarcima s dobroćudnim povećanjem prostate pokazuju da afrička šljiva može umjereno ublažiti simptome koji se javljaju u donjem mokraćnom sustavu kod toga stanja. Ukupna kvaliteta tih dokaza je loša jer se redom radilo o vrlo malenim studijama, s malim brojem uključenih muškaraca.

Nisu pronađeni nikakvi dokazi iz kliničkih pokusa provedenih na ljudima koji bi potvrdili da afrička šljiva ima ikakvih učinaka na potenciju, ili bilo što drugo vezano za zdravlje ili bolest.

7) SVJETLOSNA TERAPIJA ZA LIJEČENJE... SVEGA

Uređaji za svjetlosnu terapiju prodaju se na tržištu kao rješenje za brojne ljudske zdravstvene tegobe - depresiju kod odraslih osoba, cijeljenje rana, ublažavanje boli, za akne...

DOKAZI U MEDICINI: Kad god se na tržištu nudi neki uređaj koji liječi sve i svašta i općenito povoljno djeluje na ljudsko zdravlje, odmah trebate biti skeptični prema takvom uređaju. Ono što zvuči predobro da bi bilo istinito, obično nije istinito. Da bismo promotrili znanstvene dokaze o učinkovitosti svjetlosne terapije, treba tražiti dokaze za jedno po jedno zdravstveno stanje/bolest. Najbolji dokazi u medicini dolaze iz sustavnih pregleda, vrste istraživanja u kojima se sažimaju dokazi iz kliničkih pokusa na ljudima. Kad čovjek vidi da se negdje spominju izvori iz znanstvene literature, naizgled bi se reklo da to izgleda “stručno” i poduprto “kliničkim ispitivanjima” koje oni spominju, ali kad se ti dokazi pomno pogledaju, to nisu primjereni objektivni dokazi o učinkovitosti i sigurnosti proizvoda.