Hrvatsku će zatrpati smeće i milijunske kazne: uskoro istječe rok u kojem smo morali reciklirati 50 posto otpada, ali u Ministarstvu nisu zabrinuti; Samo su dva grada pokazala zavidan napredak

Do 1. siječnja 2020. godine Hrvatska mora odvojeno prikupiti i reciklirati 50 posto otpadnog papira, metala, plastike, biootpada i stakla.

Ujedno, do 2022. godine predviđena je izgradnja 11 centara za gospodarenje otpadom kako bi se do 2030. uspješno prestalo s odlaganjem reciklabilnog otpada na odlagališta. To su obveze i očekivanja Hrvatske u tijesnoj utrci da izbjegne sankcije od Europske komisije koja je propisala te rokove. A sada realno stanje.

Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2017. godine u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja 28 posto otpada, dok je ta ista stopa tri godine prije toga iznosila 22 posto. Nadalje, u Hrvatskoj trenutno rade tek dva (!!!) centra za gospodarenje otpadom, dok ostalih devet postoji još uvijek samo na papiru. Ako će se pratiti trenutna dinamika rada onda su i milijunske sankcije isto tako dio te realnosti.

Vodeći i odgovorni ljudi nisu pak zabrinuti, iako rok istječe za nešto više od godinu dana. Naime, iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike kažu da sada ne mogu prejudicirati o kaznama te napominju kako penali slijede samo ako država članica ne poduzima potrebne aktivnosti za ispunjenje cilja. A za Hrvatsku se to ne može reći, barem tako smatraju u Ministarstvu.

Drugim riječima, nećemo nikako stići ispuniti sve potrebne uvjete, pa smo ostavljeni na milost čelnika Europske komisije, koji će odlučiti je li se Hrvatska dovoljno potrudila. Ne baš sretna situacija, ako se uzme u obzir da se radi o višemilijunskim iznosima i da nismo prva zemlja koja zabušava po tom pitanju.

Primjerice, Italija je zbog neizvršenja obveza vezanih uz gospodarenje otpadom morala jednokratno platiti 40 milijuna eura te zatim još 42,8 milijuna svakih šest mjeseci dok nije ispunila sve zahtjeve. Kažnjene su bile i Mađarska, Poljska, Bugarska, Portugal, Grčka... tako da ne možemo govoriti o tome da je EK blagonaklon po tom pitanju.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić krajem 2018. godine hrabro je izjavio kako će Hrvatska dostići cilj od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada. Drže li njegove riječi i dalje vode?

Ako je suditi po trenutnom stanju, onda ne, a kakvo je trenutno stanje, to ćemo objasniti u ovom tekstu.

No, prvo mali uvod kako je došlo do toga da nam je voda došla do grla. Hrvatska se još u pristupnim ugovorima obvezala ispuniti određene ciljeve vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom. Nešto je napravljeno, no sve je to daleko od konkretnih poteza na nacionalnoj razini. Štoviše, od 2015. do 2017. nije postojao najvažniji dokument za početak borbe protiv gomilanja otpada – Plan gospodarenja otpadom – tako da to samo po sebi dovoljno govori koliko se ulagalo u tom polju.

Do naglog buđenja došlo je tek 2017. godine, kad je napokon donesen Plan, a s njime i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koja je obvezala sve gradove i općine da krenu s pojačanim mjerama gospodarenja otpadom. Te 2017. godine većina je bila ispod 25 posto odvajanja otpada, no čak ni tada nismo mogli reći da se odmah u startu radilo o izgubljenoj utrci.

Sonja Polonijo, stalna konzultantica Udruge gradova za pitanje gospodarenja otpadom, daje dva primjera gdje su se neka mjesta u Italiji uspjela izvući iz naizgled bezizlazne situacije.

– Europski primjeri uče nas da koordiniran rad države, gradova i općina, komunalnih društva te građana vrlo brzo može dovesti do značajnih rezultata. Primjerice, općina Nichelino kod Torina, koja broji 48.000 stanovnika, 2005. je imala 19,5 posto odvojeno skupljenog otpada. Prelaskom na sustav odvoza "od vrata do vrata" 2006. godine ostvarila je 57,5 posto.

Nadalje, na području Trevisa, gdje se nalazi pedesetak općina na 1300 četvornih metara prostora s više od pola milijuna stanovnika, u prosincu 2013. imali su 52 posto odvojeno skupljenog otpada, a u prosincu 2015. 86 posto. Drugim riječima, skokovite promjene su u uređenom svijetu itekako moguće – objašnjava Polonijo.

No, jedini gradovi koji su kod nas pokazali zavidan napredak i trud su Krk te Prelog koji već danas ispunjava potrebne uvjete, tako da se oni ne moraju bojati nikakvih sankcija.

Drugi su, pak, još uvijek u procesu pripreme komunalnih sustava i infrastrukture. Koliko taj proces izgleda kaotično najbolje se ogleda na primjeru Zagreba. Glavni grad Hrvatske je prvo muku mučio s donošenjem Plana gospodarenja otpadom, koji je izazvao veliki revolt građana zbog lokacija za gradnju kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.

Na kraju su gradske vlasti morale odustati od tih lokacija i tražiti nove. Ove godine je pak u Zagrebu uvedeno odvojeno prikupljanje biootpada i plastike na kućnom pragu, a koliko to dobro ide najbolje dočarava podatak da veliki broj kvartova bojkotira te usluge.

Prema tome, sve više ljudi smatra kako je Zagreb jedan od kandidata koji će platiti penale, u slučaju da do njih dođe. Naime, sankcije Europske komisije neće platiti država iz svog proračuna već će se kazna preliti na sve gradove i općine koji nisu uspjeli ispuniti kvotu od 50 posto do 2020. godine. Kako izgleda sam proces donošenja kazne, objasnila je Polonijo.

– Ako neka od zemalja članica uporno ne ispunjava preuzete obveze, uobičajena je praksa da Europska komisija tu članicu prijavi Europskom sudu pravde, koji neposlušnoj članici dosuđuje velike novčane kazne, a može joj i onemogućiti pristup sredstvima europskih fondova. Presuda se formulira tako da država prekršiteljica mora jednokratno platiti veliki iznos kazne, a zatim svakih 6 mjeseci do ispunjenja zahtjeva opet velike iznose – veli Polonijo.

Treba napomenuti da tim gradovima još dodatne kazne može izdati i država. I to do 800.000 kuna za jedinicu lokalne samouprave i još do 70.000 za gradonačelnika ili načelnika toga grada.

A kako najbrže i najefikasnije riješiti pitanje ponovne upotrebe otpadnih sirovina? Odgovor su, primjerice, centri za gospodarenje otpadom (CGO). To su postrojenja koja će zamijeniti odlagališta otpada i u njima će se potom razvrstavati smeće te dalje plasirati na tržište za ponovnu upotrebu.

Koliko su važni možemo pokazati na primjeru CGO-a u Lećevici, koji će obuhvatiti Splitsko-dalmatinsku županiju. Izgradnjom CGO-a stvorit će se uvjeti za sanaciju i zatvaranje svih 15 neusklađenih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije od kojih su najveći Karepovac, Mojanka i Kozjačić.

No, pitanje je kada će se to postrojenje završiti? Iz Regionalnog centra čistog okoliša, nositelja projekta CGO-a u Lećevici, kažu da su do sada ukupno što ishodili što izradili više od 80 dokumenata potrebnih da bi uopće krenuli s gradnjom projekta.

– Mukotrpan proces ishođenja potrebne dokumentacije je uključivao provedbe raznih administrativnih procedura, izrade elaborata i raznih suglasnosti, izrade dokumentacije za sedam budućih gradilišta, te na kraju ishođenje lokacijskih dozvola za predmetne lokacije, izradu Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te od Europske unije osnove za ishođenje odobrenja financiranja projekta – kažu iz Regionalnog centra.

Njihov slučaj je zapravo modus operandi svih ostalih CGO-a. Naime, prema nacionalnom Planu gospodarenja otpadom previđeno je 11 centra koji će svojim radom pokriti cijelu zemlju. Planirani rok za izradu centara je 2023. godina, no do sada su izgrađena samo dva – Marišćina za područje Primorsko-goranske županije i Kaštijun za područje Istarske županije, dok će ostali doći na red tek kada se debelo zagazi u kršenje prvotnog roka Europske komisije. Ali, ostaje pitanje hoće li se i do tada izgraditi.

Naime, tri centra su još uvijek u procesu izrade dokumentacije, a dva još dorađuju dokumente za prijavu na EU sufinanciranje, dok je jedan u procesu pronalaska izvođača. CGO u Lećevici, pak, u završnoj je fazi izrade natječajne dokumentacije, a najbliže početku izgradnje došli su CGO u Zadarskoj županiji Biljane Donje te onaj za Šibensko-kninsku županiju Bikarac, koji su potpisali ugovore s izvođačima radova.

Koliko je to zapravo mukotrpan put do početka rada može se ogledati na Županijskom centru gospodarenja otpadom u Marišćini. Oni su s pripremom dokumentacije krenuli 2001. godine, da bi 2007. godine prijavili sufinanciranje EU-a, a s probnim radom su krenuli 2015. godine. Dakle, prošlo je 14 godina prije negoli je samo postrojenje napokon proradilo.

Kako su oni bili prvi, bilo je nekoliko otegotnih faktora. Prvi jest komplicirani postupak pretprijave za europske projekte, prije negoli je Hrvatska postala članica EU-a, a onda je slijedilo čekanje da se donese nacionalni Plan gospodarenja otpadom. Uz to sve, treba još dodati i svakodnevnu borbu s birokracijom.

– Projekti ovakvog tipa su izuzetno zahtjevni, pogotovo otkad su dio Plana gospodarenja otpadom koji je donijela država i u planu su za sufinanciranje iz europskih sredstava. Donošenje Plana trajalo je dosta dugo i izgubljeno je vrijeme. Procedure pripreme projekta su složene, a procesi dugotrajni.

Ponekad je i proces donošenja odluka dosta spor. To su sve mogući razlozi što drugi centri tek sad kreću s ozbiljnijim aktivnostima. Naša sreća je da je županijska vlast vrlo proaktivno i odgovorno još prije puno godina krenula u sustavno rješavanje pitanja gospodarenja otpadom i pokrenula proces pripreme i gradnje centra – kazao je Miodrag Šarac, predsjednik Uprave Ekoplusa, tvrtke koja upravlja ŽCGO Marišćina.

No, nisu ni centri rješenje svih problema. Štoviše, oni mogu biti izvor novih poteškoća. ŽCGO Marišćina je već neko vrijeme na meti okolnih stanovnika koji se žale na nesnosan smrad. Udruge građana tražile su zatvaranje centra, a Upravni sud u Rijeci je poništio rješenje o Okolišnoj dozvoli koju je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ŽCGO Marišćina. Prema tome, čak i kada se izrade centri nema garancije da će sustav magično profunkcionirati i da će se ispuniti svi uvjeti iz europskih direktiva.

Najbolje i možda jedino rješenje jest edukacija građana, koji će onda svojim angažmanom početi s odvojenim odlaganjem otpada, što je prva točka u cijeloj priču. Naravno, bit će i onih koji će ostati imuni na nove usluge, tako da će se morati uspostaviti i represivni aparat, koji će kažnjavati one koji odbijaju odvajati otpad.

Praksa pokazuje da su kazne najbolji motivator za takve drastične promjene, ali, opet, prije početka recikliranja potrebno je građanima ponuditi infrastrukturu kroz koju će se pokazati da se njihov trud stvarno isplati. A Hrvatska se po tom pitanju, kao što su rekli iz Ministarstva, jako trudi.