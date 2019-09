U dosadašnjih sedam izbornih ciklusa za predsjednika države nagledali smo se bizarnih kandidata i programa.

Guslalo se, puzalo po snijegu, nudilo program "janjetina svima, a ne samo njima", zagovaralo ukidanje parlamentarizma i uspostavljanje diktatorskih ovlasti, kao i uvođenje smrtne kazne strijeljanjem i vješanjem... Bilo je svega, od potpuno promašenih budalaština i prizemnih parodija do inteligentnog i duhovitog ismijavanja i prokazivanja sveg jada hrvatske politike i glavnih aktera.

Sada prvi put imamo kandidata koji je službeno promijenio vlastito ime i prezime i odlučio voditi svojevrsnu predsjedničku antikampanju.

Rodio se kao Dario Juričan, ali u njegovim službenim dokumentima danas piše ime Milan Bandić.

Riječ je o mladom redatelju dokumentaraca o usponu i padu dvojice hrvatskih tajkuna, Ivice Todorića i Miroslava Kutle (filmovima "Gazda" i "Gazda: Početak"), koji trenutačno snima i dokumentarni film o gradonačelniku Zagreba, nazvan "Kumek".

Ime je odlučio promijeniti sredinom godine, paralelno s pokretanjem crowdfunding kampanje za snimanje novog filma. Tada mu je zagrebački Gradski ured za opću upravu odobrio promjenu imena u Milan Bandić.

No, rješenje je ubrzo povukao, zamjerivši mu da javnost dovodi u zabludu i skuplja donacije za film.

Prije nekoliko dana, pak, Ministarstvo uprave ministra Ivana Malenice zaključilo je kako se, osim njega, još nekoliko osoba u Hrvatskoj tako zove, pa nema razloga ni da se njemu zabrani izbor novog imena. Smatraju kako tu nema zablude, kako se novi Milan Bandić ne predstavlja kao gradonačelnik, tako da se redatelj sada i službeno zove – Milan Bandić.

Sličan eksperiment s dublerima istaknutog kandidata na zadnjim parlamentarnim izborima dogodio se i u Sloveniji, kad je stranka Ljevica u rodnom mjestu Janeza Janše, Grosuplju, na listi istaknula umjetnika Emila Hrvatina koji je prethodno službeno promijenio ime u Janez Janša. Slovenska epizoda je, više tendirala javnoj sprdnji s originalnim Janšom, njegovom politikom i parolama nego dobitnim efektima od potencijalne biračke konfuzije, jednako kao što to sad radi i ex. Juričan.

Nakon što je Janšina stranka, SDS, lansirala izbornu poruku „Što nas je više, to ćemo brže do cilja!“, performer riječkog podrijetla se s još dvojicom kolega službeno prekrstio u Janeza Janšu i učlanio u njegovu stranku kako bi ironijski pridonio omasovljenju desne političke misli u Sloveniji. Na izborima je naposljetku osvanuo na listi Ljevice, i to pod geslom „Stara imena, nova lica“.

- Služi li vaša kandidatura samo za reklamu dokumentarca "Kumek"?

- Ne! Moj izlazak na izbore nije dio nikakve kampanje za film. Nisu izbori filmski trik. Bog mi se javio u snu. Kao vidjelice u Međugorju, došao sam širiti evanđelje, moje je po Milanu – odgovara.

- Nomen est omen, hoće li vas Bandić tužiti zbog uzimanja njegovog imena?

- To je sad i moje ime, crno na bijelo. Piše u svim dokumentima, šta bi me tužio... Sve je po zakonu i propisima. Nije to neki umjetnički performans...

Ne okreće on, tvrdi, 'pilu napoko' nego je takva hrvatska stvarnost.

Otkad je objavio kandidaturu, ne prestaju zvoniti mobiteli, gnjave novinari, gnjave simpatizeri, a čim se javi – uskače u predsjedničku ulogu.

– Želim korumpirati Hrvatsku radeći kao konj za nju. To je moj program. Lišen sam stranačkih okova, slobodan kao feniks. Afirmirao bih Hrvatsku u svijetu kao mjesto korupcije i time brzo privukao kapital. Ja govorim naglas ono što svaki građanin ove države misli, a to je da nam treba još malo korupcije! Sada je korupcija u rukama privilegiranih, a ja je želim vratiti narodu – objašnjava.

- Znači, vaš program je lopovluk?

– Apsolutno. Spreman sam na svaku koruptivnu radnju i nadam se suradnji s Ivicom Todorićem i Miroslavom Kutlom. Imaju moje kontakte i jedva čekam da mi se jave da skupa surađujemo – govori.

Uvjeren je i da će lako prikupiti 10.000 potpisa, koliko je potrebno za isticanje predsjedničke kandidature.

Dok je još bio Dario Juričan, bio je potpisnik inicijative za osnivanje lijeve političke platforme "Možemo". Danas nije njihov kandidat, iako napominje kako je svaka potpora dobrodošla.

- Na koje birače računate?

– Zna se koji su moji birači, oni HDZ-ovi. Siguran sam da će prepoznati korist od moje namjere da korupcija bude legalna. Ovaj narod zaslužuje da se vrati na pravi, izvorni put koji je zacrtao još otac domovine Franjo Tuđman, put korupcije.

- Šta kažete na stanje u pravosuđu? Razvija li ono plodno tlo za ekspanziju vašege programa?

- Iznimno sam zadovoljan. Kad postanem predsjednik, založit ću se da predsjednici svih sudova, Vrhovnog, Ustavnog, županijskih i općinskih, budu birani doživotno. Nek doživotno uživaju u mandatu. Zašto ne?! Evo, pozivam da za mene glasa i predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, jamčim mu mandat do kraja života – kaže naš sugovornik.

Sva državna i javna poduzeća mladi bi Bandić stavio u jedan holding u kojem bi zapošljavao rodbinu i uhljebe, a umjesto isključivoga gospodarskog pojasa na moru, proglasio bi isključivi koruptivni pojas.

Misli kako bi se svi u Zagrebu trebali zvati – Milan Bandić.

– Potičem to, jer to nije samo dobro ime za mušku, nego i za žensku osobu. Milan Bandić je put blagostanja ovoga grada i države. Glavno da je čovjek zdrav – bandićevski zaključuje kandidat Milan.

Izbacio je i svoje slogane: „Korupciju svima, a ne samo njima“ i „Što god vam ponude, ja nudim duplo“. Predsjednički protukandidat Miroslav Škoro izašao je sa sloganom „Sad ili nikad“, a ex. Juričan ima svoju verziju: „Korupcija: Sad il' nikad“