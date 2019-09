Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

STRUČNJACI O NAPUŠTANJU MIROVINSKE REFORME Ništa se neće dogoditi: Sustav se neće urušiti, ali će mirovine ostati male

Hrvati, to je svima jasno, ne žele raditi do 67 godine. I onda, kako je to netko slikovito, i ne bez primjese crnog humora primijetio, sa radnog mjesta otići direkt na groblje. To je glavni razlog zadovoljstva na licu sindikalnih čelnika, koji su ovih dana pokrenuli inicijativu za prikupljanje potpisa protiv podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina.

MIHAELA BOGELJIĆ O DRAMATIČNOJ AKCIJI 'GREENPEACEA' U POLJSKOJ Zadranka u bitki na 'Duginu ratniku'

Maskirani specijalci upali su na brod. Razbili su prozor kapetanove kabine i otvorili vrata prostorije u kojoj smo bili nagurani. Uperili su prema nama puške i prvo što smo čuli bilo je 'Ruke uvis!'. Moram priznati da nije ugodno kad ti laser s automatske puške 'šeće' po tijelu. Nakon toga svi smo legli na pod...

KORČULA SE UŽGALA ZBOG BISTE Je li fra Bernardin Sokol mučenik ili kvisling?

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u utorak je posjetila Korčulu te na obližnjem otočiću Badiji otkrila spomenik fra Bernardinu Sokolu i svečano otvorila galeriju nazvanu njegovim imenom, okrstila ga pritom "hrvatskim mučenikom" i – razbjesnila dobar dio korčulanske javnosti. Rečeni fra Bernardin, naime, u memoriji Korčule figurira kao kvisling i kolaboracionist, čovjek koji je u rujnu 1944. godine, neposredno prije oslobođenja Korčule od Nijemaca, odao baš njima gdje se nalazi sklonište sedmorice partizana na susjednom otoku Vrniku i time skrivio njihovu smrt, jer su ih Nijemci odmah nakon toga pronašli i ubili.

PUKO GRADI DVORE U mome antiturističkom antimuzeju noćenje je 3000 eura

U zahodu ima i pločica koje su prozvodili zatvorenici na Golom otoku. Ma donili mi ljudi 200 metara četvornih različitih pločica. Još uvijek imaju stvari koje nisu bacili... Prijateljica Tamara donijela mi je iz Barcelone Gaudijevu keramiku, koja se proizvodi i danas, a koristio ju je čuveni španjolski arhitekt – govori nam Puko, napominjući da je otvoren za donacije u vidu slavina, tuševa, bojlera, bilo kojih građevnih materijala... Svaki ozbiljan sponzor dobit će, namiguje, zlatnu pločicu u trgu njegove štalice

UZBUNA U SRBIJI Otac ministra policije prodao oružje ISIL-u

Branko Stefanović, otac šefa MUP-a Srbije, navodno je imao vrlo istaknutu posredničku ulogu u prodaji pola milijuna granata Saudijskoj Arabiji, koje su završile u JemenuV

ISOKA UČILIŠTA POLUPRAZNA Na fakultetima slobodno 12.000 mjesta

Samo na osam javnih sveučilišta ukupno je ostalo nepopunjeno oko šest i pol tisuća mjesta

TRENER HAJDUK PORUČIO Damir Burić: Bit ćemo pravi, neće nas tabela privarit!

Dođite, hajdukovci, Burić vas poziva, dođite, pomognite, nećemo vas razočarati, poručuje trener. A dojam kojeg smo iznijeli iz Poljuda nakon Burićeva ekspozea jest kako Hajduk "svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napreduje". U svim segmentima.