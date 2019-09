Milanović o uhićenju novinara zbog četiri slova na Twitteru: Ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar. Takvo nešto nas kao društvo gura natrag, zakopava nas

Predsjednički kandidat Zoran Milanović komentirao je u utorak za N1 postupanje policije protiv novinara Indexa Gordana Duhačeka.

"Ja ne mogu govoriti o onome što ne znam, a ne znam detalje njegovog privođenja - je li se odazivao na pozive, je li bio ispravno prijavljen. Tu sam sklon vjerovati policiji. Određena razina povjerenja u policiju mora postojati...

Ono o čemu želim govoriti jest da je čovjek prijavljen, procesuiran i osuđen zbog tvitova. I to godinu dana kasnije nakon nekakvog tvita u kojem se ruga policiji. To je meni neshvatljivo. Koliko god to može biti uvredljivo policiji, ovaj nalog je došao s vrha, ovo je režimska stvar. Ovo je stvar politike. Takvo nešto nas kao društvo gura natrag, zakopava nas," rekao je za N1 Zoran Milanović.

Novinar Indexa osuđen zbog četiri slova na Twitteru, tvrde da se nije odazvao pozivima policije; Duhaček kaže suprotno: Sam sam došao u postaju, bilo je jako bizarno...

Gong o slučaju Duhaček: To je nedopustiv pritisak na novinare i nastavak urušavanja slobode medija, događaju se situacije kakve priliče represivnim režimima​

Također je istaknuo kako ovakva reakcija zapravo dovodi do uvođenja jednog supkulturnog pokliča u mainstream.

"Jedan supkulturni poklič "ACAB" sad se probio u potpunu javnost i postao mainstream. Sad će policiji trebati 20 godina američkih donacija da u marice strpaju sve koji će se s tim sprdati."

Istaknuo je kako je to upravo način da se izaziva otpor i prkos kod građana. Također se referirao na hajku koja se prije nekoliko tjedana podigla zbog izjave Milorada Pupovca. "Ja postavljam pitanje - prije dva tjedna je bila cijela hajka radi izjava Milorada Pupovca. Zašto njega hisu uhapsili ili skinuli mu imunitet? Postoje ne dvostruki, nego potpuno šizofreni kriteriji."

Također je rekao kako je "prije nekoliko dana na jednoj nogometnoj utakmici grupa od više stotina muškaraca urlala i pozivala na linč i ubijanje cijele jedne skupine građana. Je li to poziv na mržnju? Zašto tu ništa nije napravljeno?"

"A da ne govorimo o ovoj pjesmici zbog koje je novinar jednog portala u formi rugalice, parodije, parsiflaže također prijavljen zbog narušavanja i udara na moralne vrijednosti i osjećaje građana. Ne pozivam da se pale zastave Republike Hrvatske, izruguje s himnom, ali ovo je vrsta slobodnog, građanskog govora, zbog čega se ljude ne može procesuirati, privoditi."

Za N1 je istaknuo kako je cijela "konstrukcija promašena. Ništa ne valja u toj priči, sve je pogrešno." "Ovome smo se rugali u socijalizmu kada smo na klupicama pjevali Vilu Velebita - bez obzira na motive - samo da isprovociramo nekakvu reakciju režima.", kazao je Milanović.