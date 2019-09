Je li ljetu kraj ili ćemo se još kupati? Vremenske prilike igraju se s našim planovima, stiže zahlađenje, ali i novo iznenađenje

- Kasnoljetnom ugođaju bliži se kraj!, ustvrdio je glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula u najnovijoj prognozi u kojoj otkriva sve detalje velike promjene vremena koja Hrvatsku očekuje u utorak navečer i srijedu.

- Već će u još iznadprosječno topli utorak ponegdje biti kiše, prema kraju dana i jačih pljuskova, moguće i nevremena, osobito u kopnenom području, gdje će od srijede biti i osjetno hladnije, iako ponovno i sve sunčanije. Uz slabljenje vjetra pri tlu se povećava vjerojatnost slabog mraza pa je još jednom dobro upozoriti da "zaštitite, zatvorite, poberite..." A naravno, i na pripremu toplije odjeće i obuće za drugi dio tjedna!, navodi Vakula.

- I na sjevernom Jadranu su nestabilnosti moguće već u utorak, a još češće će biti u srijedu, na južnom dijelu Jadrana još i u četvrtak. Normalno će prometovanje od utorka do petka onemogućavati i jaka, ponegdje i olujna bura, s kojom stiže osvježenje, a ni more neće biti tako toplo kao početkom ovoga tjedna. No, vjerojatno će mnoge razveseliti sve veća vjerojatnost za ponovno iznadprosječnu toplinu u posljednjem rujanskome tjednu..., zaključuje Vakula.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremila dr. Tanja Renko iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a, a njezino predviđanje prenosimo u nastavku.

- Utorak će u istočnoj Hrvatskoj već od jutra biti oblačniji od ponedjeljka, no bit će i duljih sunčanih razdoblja. Ujutro je moguća i kratkotrajna magla, uglavnom u Posavini, a prema večeri, te osobito u noći, rast će vjerojatnost za mjestimičnu kišu pa i izraženije pljuskove praćene grmljavinom, kojih će sigurno biti u dosta predjela do srijede ujutro. Zadržat će se razmjerno toplo uz najvišu temperaturuod 26 do 29 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj veći dio dana razmjerno toplo te barem djelomice sunčano, ujutro lokalno i uz maglu. Poslijepodne će uz jači razvoj oblaka mjestimice biti pljuskova, a navečer i u noći kiša će biti češća, mjestimice i obilnija te praćena grmljavinom.

I u gorju i u unutrašnjosti Istre poslijepodne može biti ponekog pljuska, no dan će na zapadu proteći uz pretežno sunčano vrijeme te povremenu umjerenu naoblaku. A kako vjetra u noći gotovo i neće biti jutro će po kotlinama početi s maglom, a sumaglice može biti i na moru. Danju će tek mjestimice puhati do umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru slabo jugo.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije vedro uz povremeno malu i umjerenu naoblaku. Noću tiho ili uz slab vjetar, a danju ponegdje umjeren jugozapadnjak pa će more biti mirno ili malo valovito. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 16 °C u unutrašnjosti, a duž obale i na otocima između 18 i 21 °C. Najviša dnevna od 28 do 30 °C.

I na jugu Hrvatske većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, uz uglavnom slab vjetar, pa će mnogi i utorak iskoristiti za kupanje u moru temperature između 23 i 25 °C.

U srijedu u unutrašnjosti znatno svježije, a sa sjevera će se postupno razvedravati. No, još će tijekom jutra i prijepodneva biti i obilnijih pljuskova. U četvrtak će kiše biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, a od petka ponovno posvuda suho i većinom sunčano. U petak će još povremeno umjeren, u gorju i jak sjeveroistočnjak pridonositi osjećaju svježine, a s vikendom će vjetar oslabjeti pa će porasti vjerojatnost za mjestimičan slab mraz pri tlu. No, dnevna će temperatura zraka porasti.

U noći na srijedu naoblačenje s kišom, često pljuskovima s grmljavinom, zahvatit sjeverni i dio srednjeg Jadrana. Zapuhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura. U predjelima južnije od Splita kiše će biti rijetko, glavnina vjerojatno u četvrtak, kada će se bura proširiti duž cijele obale, a na sjeveru će se razvedriti. Osvježit će, a vjetrovito će biti i u većinom sunčani petak. Stabilno vrijeme vrlo vjerojatno će potrajati do kraja tjedna pri čemu će biti toplije i bura će slabjeti, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a i dodala:

- Kabanica bi u utorak mogla dobro doći mnogim školarcima u popodnevnoj smjeni, posebice ako završavaju iza 17 sati u sjevernim kopnenim krajevima. A već od srijede bi u upotrebi trebale biti jakne, pa i konkretnije cipele, jer će temperatura zraka u unutrašnjosti biti i za više od 10 °C niža nego početkom tjedna, a i na Jadranu će biti svježije.