'Ja nisam četnik, a nitko od mene ne treba tražiti da Hrvatsku ne uspoređujem sa zločinačkom NDH': Pupovac se konačno obratio javnosti i Plenkoviću postavio svoje uvjete za ostanak u koaliciji

Svi koji su očekivali ispriku, ostali su kratkih rukava. Svi koji su očekivali izlazak iz Vlade, također nisu dobili ono što su priželjkivali.

Milorad Pupovac pojavio se u srijedu pred novinarima svježe obrijan i de facto poručio da ostaje dio vladajuće koalicije. Taksativno pritom navevši što je – prije od njegove isprike – potrebno učiniti da se u zemlji smire uzavrele strasti.

Poručio je da je ohrabren reakcijama na njegovu izjavu od prije dva tjedna. Da nikada do sada toliki broj utjecajnih glasova nije osudio dovođenje Republike Hrvatske sa ustaškom NDH. Da se nada da su oni izraz „dubokog moralnog osjećaja da današnja Hrvatska ne bi ni trebala ni smjela imati bilo kakve veze sa ideologijama mržnje i nasilja“. Te da je spreman i dalje surađivati na izgradnji bolje budućnosti Hrvatske, a ne njezine loše prošlosti.

On, kazao je i to Pupovac, dobro zna razliku između aktualne Hrvatske i ustaške NDH.

- Nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, europsku, današnju Hrvatsku s nedemokratskom NDH i njezinom zločinačkom ustaškom ideologijom. Ja isuviše dobro znam tu razliku. Ja tu razliku živim i za nju i zbog nje tri decenije djelujem u Hrvatskoj – ustvrdio je Pupovac. I usput poručio da neće tražiti ispriku od ljudi koji ga trideset godina nazivaju pogrdnim imenima.

- Ja nisam četnik, ali od onih koji misle da jesam nikada neću tražiti ispriku. Nisam zločinac ni ubojica, no neću tražiti ispriku od onih kojih to tvrde. Nikada neću tražiti ispriku ni od onih koji me svrstavaju u tajne suradnike srpskih vlasti u Beogradu – poručio je vođa hrvatskih Srba.

Poručio je da će sa partnerima u vladajućoj koaliciji još razgovarati. I pritom postavio svoje uvjete.

- Sve one koji su reagirali pozivam da zajedno uklonimo „ušata“ ustaška „U“ sa fasada naših gradova. Pozivam da odore sa ustaškim pozdravom ZDS pospremimo, a uzvikivanje ili ispisivanje praćeno prijetnjama smrću sankcioniramo. Pozivam da prestanemo biti slijepi i gluhi na poruke poput „Ubij Srbina“ te ih osudimo. Pozivam da prestanemo sa revizijom povijesti, u kojoj se pripadnicima kvislinških postrojbi na najvišoj državnoj razini odaje počast bez prethodne forenzike, a strašnim žrtvama ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac osporava stradanje zbog navodnog manjka forenzike. Učinim li to, raskinut ćemo bilo kakvu vezu sa nečasnom državom i još nečasnijim režimom – naglasio je Pupovac.

Spreman je, kaže, učiniti sve da surađuje sa najširim slojevima društva.

Da od Hrvatske stvorimo zemlju mira, da završimo ratove koje smo prošli i izgradimo zemlju tolerancije prema svakome, zemlju koja će ići prema boljoj budućnosti, ne prema sve lošijoj prošlosti

- U ovoj Vladi i njezinoj koaliciji ima nemalog potencijala, a uvjeren sam da ima spremnosti za tu vrstu suradnje i čvrstog djelovanja prema netolerancije, nasilja i ekstremnog revizionizma koje danas nepotrebno opterećuju našu zemlju – zaključio je Pupovac.