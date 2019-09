Novi detalji šokantne smrti 19-godišnjeg mladića u šibenskoj bolnici: ovo je prvi ovakav slučaj u posljednjih 60 godina, sve je bilo u redu nakon operacije, a onda se više nije probudio...: 'Na ustima sam mu vidio malo krvi, ruka mu se već hladila'

Prema neslužbenim, ali vrlo pouzdanim informacijama nesretni mladić (19) sa Zlarina, koji je prošlog tjedna umro u šibenskoj bolnici poslije rutinske operacije krajnika, preminuo je - kako je pokazala obdukcija - od edema pluća (voda u plućima).

Operacija je prošla u najboljem redu, doznajemo neslužbeno, mladić se uredno probudio, dobio infuziju i bio je odveden u bolesničku sobu. Oko 13.30 došli su mu otac i djed, vidjevši ga da spava. Na molbu medicinske sestre, otišli su dok se mladić ne probudi.

Smrt u šibenskoj bolnici: 19-godišnjak sa Zlarina umro nakon rutinske operacije krajnika; Ravnateljica: Odmah smo pokrenuli unutarnju kontrolu, čekaju se nalazi obdukcije; Obitelj u šoku: Želimo saznati istinu!

Prije izlaska, djed je za ruku uhvatio unuka, kako bi vidio hoće li reagirati, što bi mu bila potvrda da je mladić dobro. Više ga nisu vidjeli živa.

Nedugo poslije, prema neslužbenoj priči, medicinska sestra ušla je u sobu i vidjela da mladić više ne diše. Uzbunila je bolničke službe i odmah se pristupilo reanimaciji, nažalost, bez rezultata.

- U cijeloj Dalmaciji nije se dogodilo u 60 godina da je netko umro zbog operacije krajnika. Samo u splitskoj bolnici u tom razdoblju obavljeno je više od 70 tisuća takvih zahvata. Najveća opasnost kod njih je u postoperacijskom krvarenju, odnosno krvarenju koje može nastupiti tijekom i poslije operacije. Ako se mladić probudio nakon zahvata i ako nije bilo naknadnog krvarenja, onda je uzrok smrti nešto drugo. Tko zna je li se u njegovu organizmu stvorila reakcija na neki lijek, je li možda nastupio anafilaktički šok, embolija pluća ili edem pluća, pita se poznati hrvatski ORL kirurg s gotovo 40 godina iskustva u operiranju krajnika.

U slučaju da pacijent počne krvariti, postupak zbrinjavanja se zna.

- Počne li pacijent krvariti poslije zahvata, odmah ga vodimo u dvoranu, zašivamo ranu ili podvezujemo krvne žile odgovorne za napajanje krvlju tog dijela organizma. Zaista sam šokiran takvim razvojem događaja - ističe naš sugovornik.

Mladić je navodno od djetinjstva imao određenih zdravstvenih problema, među ostalim, i s bakterijom streptokok, a liječnici su se nadali da će uklanjanjem krajnika ti problemi nestati, budući da se streptokok vrlo često skriva baš u njima.

Otac nesretnog mladića ne želi nikoga unaprijed okrivljavati, ali želi saznati istinu.

- Čekamo nalaze obdukcije kako bismo znali što se stvarno dogodilo. Ne mogu vam ništa više reći, molim vas za razumijevanje - izjavio je otac.

Na razgovor za "Slobodnu" pristao je mladićev djed, uz uvjet da mu ime ne iznosimo u javnost. Čovjek čeka petak i konačan obdukcijski nalaz.

- Moj unuk je liječen od streptokoka, a liječio ga je naš prijatelj pedijatar koji radi i živi u Chicagu, a koji na Zlarinu ima kuću. Unuku je bilo bolje tijekom tog liječenja i problemi u vezi sa streptokokom su bili nestali. Kada je naš prijatelj liječnik ove godine došao iz Chicaga, zamolio nas je da mali izvadi krv kako bi mu vidio nalaze. U krvnom nalazu je pronađena određena količina streptokoka i onda nam je liječnik iz Chicaga preporučio operaciju krajnika...

Iako mladić tijekom života nije imao velikih problema s krajnicima, obitelj prihvaća operativni zahvat, mladić radi predoperacijske preglede i čeka operaciju.

- Kako mi sada znamo, unuk mi je operiran oko 12 sati. Sin i ja smo ga išli vidjeti oko 13.30. Medicinska sestra nam je rekla da ne zna gdje je. Otišla je u sobu za buđenje, gdje mi unuka nije bilo, a potom je otišla u njegovu sobu, u kojoj je on već ležao. Kako su nam rekli u bolnici, on se navodno probudio iz anestezije već u operacijskoj dvorani i - prema njihovim riječima - toliko je bio svjestan da se sam popeo na kolica kojima je odveden u sobu.

U sobi smo ga vidjeli da prima infuziju u snu. Na savjet sestre otišli smo i namjeravali se vratiti u 14.30. Prije izlaska iz sobe ja sam unuka uhvatio za ruku, odnosno prste, da bih kod njega izazvao reakciju, da mi stisne ruku. Međutim, ruku mi nije stisnuo. Nakon toga otišao sam u svoj stan u Šibeniku, a sin mi je otišao na Zlarin, kazao nam je mladićev djed.

Oko 14.30 započinje drama.

- Počeo sam unuka zvati mobitelom, računajući da je već budan. Više puta se nije javljao, pa smo supruga i ja odlučili otići u bolnicu da vidimo što se događa, kad nam je na vrata oko 16.15 "banuo" sin, sav u suzama, i počeo vikati da je mali mrtav. Brže-bolje sam otišao u bolnicu i unuka zatekao mrtvog, umotanog u plahtu na krevetu.

Na ustima sam mu vidio malo krvi. Tražio sam liječnika i glavnu sestru da mi pojasne što se dogodilo te sam ih upitao je li bilo problema tijekom operacije. Oni su mi rekli da ne znaju. Kada sada "zavrtim" film, uvjeren sam da mi je unuk bio mrtav već oko 13.30, kada smo sin i ja bili kod njega u bolničkoj sobi. Nije mi bio odgovorio na stisak ruke, a kako se sjećam, ruka mu tada nije bila pretjerano topla.

Obećali su nam definitivni patološki nalaz do petka, pa ćemo vidjeti što i kako dalje i hoćemo li tužiti bolnicu. U ovom patološkom nalazu koji smo do sada dobili ima podosta "crnih rupa" i voljeli bismo kada bi nam ih netko pojasnio. Unuk mi nikada nije bio bolestan, samo je nekoliko puta tijekom djetinjstva imao upalu uha i ništa drugo. Želimo znati samo istinu, zaključio je mladićev djed.

Što je moglo poći krivo, pitali smo iskusnog anesteziologa.

- Zaista je vrlo teško reći... No, ako je mladić bio sportaš, moguće je da je imao problema sa srcem za koje nije znao, a oni su u konačnici mogli dovesti do edema pluća. Ako je u pitanju edem, do njega je najvjerojatnije došlo zbog poremećaja rada srca, što je organizam uvelo u to stanje. Za operaciju krajnika ne troši se puno ni analgetika ni anestetika i nije vjerojatno neko njihovo rezidualno (zaostalo) djelovanje, kaže splitski anesteziolog.

Zanimalo nas je je li do smrti moglo doći zbog reakcije mladića na anesteziju.

- Smrt zbog reakcije na anesteziju iznimno je rijetka i može se dogoditi nekoliko sati nakon zahvata, ali tome, u pravilu, uvijek prethode simptomi koji su vidljivi već tijekom operacije, poput visoke temperature ili grčeva. Ako tijekom zahvata nije bilo takvih pokazatelja, onda je vrlo mala vjerojatnost da je upravo ona uzrok smrti - naglasio je anesteziolog.

Mladića je operirao poznati šibenski ORL kirurg, koji je uspješno obavio tisuće takvih zahvata.