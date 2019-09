Priprema, pozor, sad! Požurite, započele su prijave za subvencionirane stambene kredite, neće vječno trajati!; Štromar najavio i nove beneficije za mlade obitelji

U doba kad cijene nekretnina, naročito u gradovima na obali, ruše sve rekorde, vijest o novom krugu podjele subvencioniranih stambenih kredita je prava muzika za uši brojnim podstanarskim obiteljima. A novi krug je upravo počeo.

Prijave za kredite koje započinju danas, trajat će tri tjedna. Očekuje se da će i ovaj krug subvencija biti iskorišten maksimalno.

Ove godine odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto.

Kako javljaju iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, potpredsjednik Vlade Predrag Štromar najavio je danas otvaranje trećeg poziva za prijavu za subvencioniranje stambenih kredita. Na otvaranju trećeg poziva i početku zaprimanja zahtjeva u APN-u uz ministra Predraga Štromara prisustvovali su državni tajnik Željko Uhlir i direktor APN-a Slavko Čukelj.

Riječ je o projektu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) kojim pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Mladi, pripremite papire! Svi s valjanom dokumentacijom dobit će poticaj za kupnju stana; Prijave startaju 10. rujna, a doznajemo i kolike su kamatne stope...

- S obzirom na vrlo dobre rezultate i zadovoljstvo građana ovakvom stambenom politikom, mi smo u Ministarstvu graditeljstva uveli dodatne mjere u program subvencioniranja stambenih kredita. Produljili smo postojeće subvencije za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Uz to, subvencija se produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina- objasnio je Štromar razloge i novosti u sustavu subvencioniranja stambenih kredita.

Programom se subvencioniraju stambeni krediti do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom u kunama, odnosno do najvišeg iznosa od 100.000 eura u kunama koji se otplaćuju duže od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto. Zahtjev mogu podnijeti svi građani s prebivalištem na području Hrvatske mlađi od 45 godina, koji su kreditno sposobni i koji time rješavaju svoje stambeno pitanje.

- Kvalitetno stanovanje uz moderan obrazovni sustav i mogućnost zapošljavanja jedno je od ključnih izazova mladih danas.

S obzirom na izuzetno uspješan krug subvencioniranja prošle godine i ishod ove godine, Ministarstvo mjeru subvencioniranja stambenih kredita planira i u 2020. godini, a pozivi će biti otvoreni u ožujku i rujnu.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima pročitajte ovdje.