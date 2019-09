Do kraja studenog u gotovo cijeloj Hrvatskoj uvodi se novi TV signal, građanima se savjetuje oprez pri kupnji televizora!

Odašiljači i veze (OiV) najavljuju da se do kraja studenoga ove godine planira pokriti više od 97 posto stanovništva Hrvatske televizijskim signalom u HD rezoluciji i novom sustavu, kao i da će do 1. srpnja iduće godine građani trebati nove televizore za prijem programa, savjetujući pritom oprez pri kupnji.

"Odašiljanje TV programa visoke rezolucije (HD) pokrenuto je 6. rujna s odašiljača Sljeme u novom, M2 multipleksu u DVB-T2 sustavu s HEVC standardom kodiranja video signala, čime je počeo prijelaz odašiljanja s DVB-T na novi DVB-T2 sustav", kažu iz OiV-a. Odašiljanje postojećeg DVB-T i novog DVB-T2 sustava predviđa se do polovice iduće godine, kada bi trebao završiti gašenjem starog DVB-T sustava.

Stoga će građani trebati nove televizore, a iz OiV-a drže da im ostaje dovoljno vremena za prilagodbu na novi sustav prijema TV signala.

"Osim bolje slike u HD rezoluciji i signal će u novom sustavu biti jači i kvalitetniji će pokriti više stanovništva. Također će se izjednačiti kvaliteta pokrivanja 3. i 4. HRT-ovog programa, kao i programa RTL2 te Doma TV iz sadašnjeg multipleksa B s pokrivanjem kao što imaju primarni kanali HRT1, HRT2, RTL i Nova TV, jer će svi biti u jednom multipleksu - novom M1", poručuju iz OiV-a.

Zbog tih promjena građani će do 1. srpnja iduće godine trebati televizore koji mogu primati DVB-T2/HEVC signal, a mogu kupiti i "Set Top Box" i spojiti ga na postojeći TV prijamnik ili kupiti novi televizor s ugrađenim DVB-T2 biračem kanala i HEVC video dekoderom.

"Savjetujemo građanima da kod kupnje obavezno obrate pažnju da uređaji imaju mogućnost prijma DVB-T2 signala s h.265/HEVC standardom kodiranja, koji su već u trgovinama, no još uvijek ima i onih koji to nemaju i češće su na akcijama. O tome treba uputiti i trgovce, jer su oni ti koji najčešće pomažu građanima odabrati pravi uređaj", naglašavaju iz OiV-a.

Nakon sljemenskog, do kraja listopada planira se odašiljanje sa objekta Sveta Nedjelja i Zagreb-Prisavlje 3, a s ostalih objekata najkasnije do 15. studenog ove godine.

Na pitanje koji su nakladnici (TV kuće) spremne za proizvodnju i dobavu HD sadržaja za gledatelje, iz OiV-a odgovaraju kako nakladnici u značajnoj mjeri već imaju programski sadržaj u HD rezoluciji.

"Vjerujemo da će oni koji to već imaju biti spremni i ponuditi signale u novom formatu za odašiljanje, no za sada nemamo potpunu informaciju koji nakladnici će moći proizvesti sadržaj u HD rezoluciji u toku odašiljanja i trenutno čekamo dodatne informacije o tome", kažu iz OiV-a.

Ističu da za sada o tome imaju potvrdu od HRT-a, NovaTV-a i MrežaTV-a.