Majka prvašića s autizmom čije su suze dirnule Hrvatsku: To nije bio jedini šok koji smo doživjeli danas. Za svakakve gluposti u ovoj državi imamo novca, a na ovakvim stvarima se škrtari...

Stres, briga i neugodno iznenađenje dočekali su obitelj Kozmus nakon dolaska u Osnovnu školu Bogoslava Šuleka u Slavonskom Brodu u kojoj je njihov sin u ponedjeljak trebao krenuti u prvi razred. Pomoćnika u nastavi, koji im je bio obećan i kojeg su tamo očekivali jer su njihovom sinu dijagnosticirane poteškoće u razvoju u spektru autizma, nije bilo, a u školi im nitko nije znao reći gdje je točno zapelo niti otkad će pomoćnik biti na raspolaganju.

Ovo je hrvatska škola za budućnost?! Fotografija uplakanog prvašića slomit će i najtvrđa srca, nijedno dijete ne zaslužuje ovakav prvi dan škole

- Mi uopće o tome nismo imali nikakvu informaciju. Prošli se tjedan to dogodilo jednoj poznanici u Požegi i ja sam pomislila - pa neće valjda i nama. Otišla sam u petak u školu da upoznam učitelje i da sve dogovorimo, ali mi tada nisu znali ništa reći o asistentu - ogorčeno za Jutarnji objašnjava majka prvašića, Sanja Bešlić Kozmus.

U ponedjeljak, kada po njihova sina pomoćnik nije došao, počeli su se raspitivati, da bi uslijedio još jedan šok: ne samo da pomoćnika nema i ne zna se otkad će biti u školi, već je troje djece s poteškoćama u razvoju dobilo jednog asistenta.

“Jedan pomoćnik na troje djece. Stvarno ‘krasno’... Hvala vam na ‘prekrasnom prvom danu škole...’”, napisao je na Facebooku otac Hrvoje Kozmus uz fotografiju svoga uplakanog sina.

Majka nam u telefonskom razgovoru dodaje i kako jedan asistent niti u teoriji ne može biti kvalitetna podrška za troje djece.

- To se mora osigurati. Za svakakve gluposti u ovoj državi imamo novca, a na ovakvim stvarima se škrtari i prebija preko leđa roditelja koje se tek tako donese pred gotov čin - upozorava.

Nakon prvotnog šoka u školi uputila se u gradski odjel za društvene djelatnosti, u kojem su joj potvrdili da je na njihov zahtjev za odobravanjem pomoćnika u nastavi za njihova sina Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo suglasnost, u kojoj stoji kako je za troje djece odobren samo jedan asistent.

U dopisu je navedeno i da jedno dijete ima “utvrđene veće teškoće u komunikaciji i socijalnim interakcijama te senzornoj integraciji, a povezane s poremećajima iza autističnog spektra”, a drugo dvoje “veće teškoće u intelektualnom funkcioniranju udružene s drugim utjecajnim teškoćama”.

Nitko, nastavlja Sanja Bešlić Kozmus, im ništa dalje od toga nije znao objasniti, niti preciznije odrediti otkad će i taj jedan pomoćnik biti s djecom na nastavi.

U utorak će, kaže, svog sina ipak odvesti u školu, ali će umjesto asistenta kojeg nema na nastavi s njime sjediti ona. Zbog problema s pravovremenim odobravanjem pomoćnika u nastavi otvoreno nezadovoljstvo pokazuju brojni drugi roditelji i aktivisti udruga za djecu s teškoćama, a reagirala je i pravobraniteljica za djecu.

“Danas curicu u kolicima u školu vozi majka. Danas su gluhom djetetu uši - zdrave uši oca koji riskira otkaz na poslu kako bi bio s njim u školi. Danas su oči slijepog djeteta zdrave oči njegove sestre. Danas dijete s autizmom smiruje čistačica. Danas dijete ne ide u školu sa sigurnošću. Danas dijete nije naučilo da postoji pravda”, apeliraju svojim pismima upućenima Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Nisu sretni niti u školama koje nisu od Ministarstva dobile odobrenje za posebne razrede s teškoćama. Tako će u Pučišću na Braču o troje mališana, umjesto pomoćnika u nastavi, skrbiti - volonteri.

Građanska inicijativa “Pomozimo djeci s invaliditetom” zatražila je smjene odgovornih zbog propusta oko uvođenja pomoćnika u nastavi ove školske godine.

- Više od 180 djece koja su dosad imala pomoćnike i kojima su povjerenstva u uredima državne uprave po županijama utvrdila da trebaju potporu pomoćnika u školu su krenula bez pomoćnika. Još je gora situacija u sustavu obrazovanja koji je pod Ministarstvom demografije jer zbog kašnjenja natječaja stotine djece - prema nekim procjenama više od 600 - krenut će u školu ili izglednije ostati kod kuće zato što Ministarstvo nije na vrijeme provelo natječaj za udruge - navodi Siniša Bosanac iz Građanske inicijative.

- To je iznimno težak i zahtjevan posao, a asistenti nemaju nikakva prava, poput onog na bolovanje. I plaćeni su 25 kuna po satu. U osnovnim školama im je odobreno 19 sati tjedno, a u srednjim školama 25 sati. Zarađuju do 2500 kuna mjesečno. To je manje od minimalca - kaže Slavica Jurčić iz Kluba Plavi cvijet, koji okuplja roditelje djece s autizmom.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević uputila je preporuku Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se započeti proces odlučivanja o produljavanju, odnosno ukidanju podrške pomoćnika za učenike s teškoćama u razvoju odgodi za sljedeću školsku godinu.

- Određenom broju učenika s teškoćama razvoju, koji su u prošloj školskoj godini imali pomoćnika u nastavi, to pravo je ukinuto pred sam početak nove školske godine - navodi pravobraniteljica i izričito upozorava da je donošenje odluke o ukidanju podrške pomoćnika u nastavi netom pred početak školske godine neprimjereni postupak.

“Takvo postupanje može kod djeteta izazvati strah, nemir i nelagodu te negativno djelovati na povratak djece u školske klupe, odnosno na prvi susret djeteta sa školom”, navodi u svom priopćenju pravobraniteljica.

Na upit zašto najugroženija skupina u društvu nema adekvatnu pomoć, ministrica Blaženka Divjak u ponedjeljak je odgovorila da je Ministarstvo ove godine odobrilo 800 pomoćnika više nego lani, njih 3800. Uzrok kašnjenju dijelom je, tvrdi, u udrugama koje su krajem kolovoza predavale zahtjeve za pomoćnicima.

- Na rješavanju zaostalih zahtjeva stručnjaci su radili i u nedjelju, na neradni dan. Moramo razumjeti da kod pitanja vezanih uz pomoćnike za djecu, kao i za odobravanje posebnih razreda u školama, nema jednostranih rješenja. Nije svaka pomoć takva da bi koristila djeci. Kod inkluzije ne možete nekome dati dioptriju dva, ako dijete ima dioptriju pet. Ovo je pitanje za stručnjake i bit će riješeno u najkraćem mogućem roku - izjavila je ministrica, piše Jutarnji.