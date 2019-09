Je li se Plenković 2010. doista nudio SDP-u?! Milanović je podgrijao po premijera prilično opasnu priču, raspitali smo se kod upućenih koliko je istinita...

Pitanje je bilo jednostavno. I potpuno izravno. Aleksandra Stankovića zanimalo je li Andrej Plenković htio ući u SDP.



S druge strane, sučelice popularnom voditelju, u HTV-ovom studiju je sjedio Zoran Milanović. Bivši premijer, nekadašnji predsjednik SDP-a i Plenkovićev kolega iz Ministarstva vanjskih poslova koji se uključio u utrku za predsjednika Republike. Stanković je očekivao izravan odgovor.



- Plenković nema veze sa HDZ-om. Ja ga znam godinama i znam što je govorio o Tuđmanu i kakav je njegov stav. Družilo se to naše društvo. Josipović ga je 2010. zvao kad se vratio. Tada smo Andrej i ja dosta razgovarali o tome. I nisam jedini koji je razgovarao. Bolje mu je da šutim. Jeste li me čuli što sam rekao? Bolje mu je da ja šutim – odgovorio mu je Milanović u emisiji „Nedjeljom u 2“.

I time podgrijao po aktualnog HDZ-ovog premijera prilično opasnu priču. Onu po kojoj se Plenković de facto – još dok nije postao članom stranke koju danas vodi - koketirao sa idejom da uđe u SDP. Priču koja, obzirom na sveopći udar kojega na njega pokušava izvršiti radikalna desnica, i unutar i van stranke - uopće nije bezazlena.

- Ovo mi je prvi glas. Ako je i bilo kakvih kontakata, to do nas na Iblerovom trgu nije došlo – kazao nam je jedan SDP-ov saborski zastupnik koji je, u vrijeme o kojemu je Milanović govorio, bio u vrhu SDP-a. Još nekolicina članova Predsjedništva SDP-a potvrdilo nam je da ni oni nisu imali takvu informaciju.



- Plenković se u to doba vratio u Zagreb iz Pariza, gdje je radio u našem veleposlanstvu. Nije dakle bio nikakav anonimac. Da se doista želio učlaniti u SDP, mi bismo to znali – kazao nam je jedan član tadašnjeg Predsjedništva socijaldemokrata.



Plenković je još 2000. imao svoje vatreno krštenje u politici. Bio je voditelj kampanje predsjedničkog kandidata HDZ-a Mate Granića. U Ministarstvu vanjskih poslova je bio i član pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a potom i zamjenik šefa hrvatske misije u Bruxellesu.



To dakako, što u vrhu SDP-a ne znaju da se Plenković nudio njihovoj stranci ne mora značiti da ta informacija nije točna.

Moguće je da je Plenković o tome doista razgovarao sa Milanovićem, kao kolega sa kolegom. Moguće je da ga je Plenković pitao za savjet kojim smjerom da krene njegova politička karijera. No, to će ostati tajnom. Sve dok Milanović otvoreno, javno i bez zadrške ne potvrdi da mu je Plenković doista došao sa idejom da se učlani u SDP.



Ono što je neosporno jest da se Plenković u to doba dosta dugo dvoumio treba li se učlaniti u HDZ. U to je vrijeme, po svemu sudeći, pokušavao zadržati svoju nestranačku poziciju.



- Plenković se vrlo nevoljko učlanio u HDZ - otkrio nam je jedan visokopoiziconirani HDZ-ovac iz tog vremena, odlično upućen u zbivanja u toj stranci uoči parlamentarnih izbora 2011.godine.



HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor u to je doba inzistirala da na listama budu isključivo stranački ljudi. Suočena sa istragama protiv HDZ-ovih dužnosnika, ona je željela u Sabor kandidirati mlađe ljude. Ali je od njih tražila da uđu u stranku. Nestranački status u to doba jednostavno nije bilo opcija. Stranački patrijarsi to joj nikada ne bi oprostili.



Plenković je na koncu na to pristao. Učlanio se u HDZ i ušao u Sabor. Potom je 2012. bio kandidat Jadranke Kosor za zamjenika predsjednika HDZ-a. Na izborima za EU parlament 2013. izabran je za eurozastupnika, a potom je, u odsutnom trenutku za HDZ, na Saboru stranke 2016. izrekao rečenicu po kojoj „stranka ne smije biti talac jednog čovjeka“. A zatim, koji mjesec kasnije, od Tomislava Karamarka preuzeo kormilo u HDZ-u.



U vrijeme kada je Plenković vagao o vlastitoj stranačkoj ili nestranačkoj ulozi u politici, na stol mu je došla još jedna ponuda. Ona tadašnjeg predsjednika Republike Ive Josipovića, koji mu je 2010. ponudio da dođe na Pantovčak i postane njegov savjetnik za vanjsku politiku.



- Josipović je u Plenkoviću vidio dobrog diplomata i želio ga je imati u svojem timu. Plenković je ponudu otklonio jer je imao druge planove – kazao nam je jedan bliski Josipovićev suradnik iz tog vremena, demantirajući da je pritom Plenkoviću na bilo koji način uvjetovao ulazak u SDP.



- Tadašnji hrvatski predsjednik želio je oko sebe skupiti stručnu ekipu, pri čemu mu u prvom planu nije bilo da svi moraju biti članovi SDP-a. On je ipak gledao šire – kaže nam jedan SDP-ovac uključen u zbivanja iz tog vremena.



Nije Plenković jedini kojega je Josipović zvao za suradnika u predsjedničkom uredu. Poziv je, prema neslužbenim informacijama, dobila i Nina Obuljen Koržinek koju je Josipović planirao imenovati savjetnicom za kulturu. Ni ona ponudu nije prihvatila.



Danas je Plenković HDZ-ov premijer, a Nina Obuljen Koržinek ministrica kulture u njegovoj Vladi.



Što ne bi bilo moguće da su tada prihvatili Josipovićevu ponudu.

