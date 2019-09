Ovo je hrvatski vojnik koji je letvom slomio ruku 14-godišnjaku: Rado bih vam rekao što se stvarno dogodilo, raspitajte se malo o toj djeci koja bez nadzora rade štetu

Desetnik Hrvatske vojske iz Otočca Ivica Modrić (43) u naletu bijesa prije četiri dana je letvom slomio ruku 14-godišnjem dječaku, svojem susjedu, koji se s trojicom vršnjaka igrao na njegovom čamcu privezanom na obali rijeke Gacke nedaleko njihovih kuća, piše Jutarnji list.

Dječak je s teškom ozljedom završio u bolnici i vratio se kući s gipsom na ruci, ali i strahom od čovjeka kojega viđa svakodnevno na ulici. Do jučer je pio tablete protiv bolova, kada mu se stanje malo popravilo, potvrdila nam je to njegova majka. Radi se o osnovcu, osmašu koji je danas sa svojim vršnjacima ponovno sjeo u školske klupe.

Dječaci se razbježali

Prema njegovoj verziji priče on i njegovo društvo kobnoga trenutka nisu činili nikakvu štetu na Modrićevoj barci. Navodi da su samo sjedili, te je u tom trenutku došao Ivica s letvom u ruci dugom oko jednog metra te ih vičući rastjeravao. Drugi dječaci su pobjegli, a on se spleo jer su mu ispali novčanik i mobitel. Tvrdi da ga je vojnik dohvatio za vrat, bacio ga na pod i zamahnuo letvom prema njegovoj glavi. Obranio se rukom čije su kosti od udarca pukle.

Vojnik Ivica Modrić, s kojim smo također jučer razgovarali, ne spori da je došlo do incidenta, ali tvrdi da nije bilo tako kako kaže dijete.

- Nikada ne bih namjerno ozlijedio dijete. Raspitajte se malo o meni među ljudima i raspitajte se malo o toj djeci koja bez nadzora prave štetu. Rado bih vam ispričao što se stvarno dogodilo, ali ne smijem jer sam djelatna vojna osoba i to mi priječi služba - rekao nam je Modrić.

Na pitanje znači li to da nije udario dijete ili je sve splet nekih drugih okolnosti ponovio je kako ne smije davati izjave, naglašavajući da događaju nije svjedočio nitko. No, za njegove razloge institucije nemaju previše razumijevanja, kako civilne tako i vojna. On je nakon događaja uhićen te je protiv njega podnesena prijava zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Osim toga, vojniku slijedi kazneni, pa i stegovni postupak pred Vojno stegovnim sudom koji je nadležan za sve pripadnike Oružanih snaga RH. Ukoliko mu se tamo dokaže krivnja prijeti mu nečasni otpust. Zapovjednici desetnika Modrića, koji je navodno kazneno djelo počinio izvan službe, nisu čekali sudski pravorijek da bi osudili njegov postupak, iako im se on pravdao da je samo štitio svoju imovinu, odnosno “čamac na kojem je zatekao više osoba, među kojima se nalazila i oštećena maloljetna osoba”.

- Provedeno je kriminalističko istraživanje te je protiv pripadnika OS RH podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, sukladno Kaznenom zakonu. Nad pripadnikom OS RH provest će se kazneni i stegovni postupak pred nadležnim Vojno stegovnim sudom koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe. Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska oštro osuđuju napad u Otočcu i oštro sankcioniraju bilo kakav oblik nasilja. Riječ je o slučaju neprimjerenog ponašanja koje smatramo nedopustivim - priopćili su jučer iz MORH-a “izražavajući žaljenje zbog predmetnog događaja i upućujući isprike zbog nedopustivog ponašanja pripadnika OS RH”.

Ugledan član zajednice

Sve detalje ovog nemilog događaja utvrdit će sudovi, kako civilni, tako i vojni, o prvom će ovisiti Modrićeva moguća sankcija, ali i ugled među sugrađanima, a o drugome njegova vojna karijara. Doznajemo da je do sada bila bez mrlje, te da je sudjelovao u nekoliko inozemnih vojnih misija. - Istu stvar su mu već napravili, jedan čamac mu je završio na dnu Gacke. Pretpostavljam da je pomislio da će mu se opet dogoditi isto. Valjda mu je pukao film. Mogao ih je samo zaplašiti, a ne znam što mu je bilo da je na djecu išao letvom - rekao nam je jedan od mještana.

Vojnik Modrić također je otac, ugledan je u svojoj zajednici, pasionirani ribič, te član DVD-a Otočac i član njegovog orkestra limene glazbe. Ministar obrane Damir Krstičević ocijenio je napad vojnika na djecu nedopustivim: - Svi koji se ovako ponašaju ići će van iz HV-a, rekao je Krstičević.