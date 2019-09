Predsjednik odbora za hrvatske branitelje na svečanosti u Voćinu pozdravio sa 'Za dom spremni', Srbi demonstrativno napustili sjednicu 

Pred virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem (HDZ) i brojnim uzvanicima, među kojima je bio i izaslanik predsjednika Sabora Josip Đakić (HDZ) te bivši ministar Tomislav Tolušić (HDZ), dobitnik zahvalnice Općine Voćin Mato Bubaš svoj govor završio je ustaškim pozdravom „Za dom spremni“.

Mato Bubaš predsjednik je Odbora za hrvatske branitelje Virovitičko-podravske županije, a incident se dogodio u subotu na svečanoj sjednici povodom Dana općine Voćin. Nakon Bubaševog pozdrava predstavnici Srba demonstrativno su napustili svečanu sjednicu.

Kako pišu Novosti u tom je trenutku među okupljenima bio i virovitičko-podravski dožupan iz redova srpske nacionalne manjine Igor Pavković koji je Novostima ispričao da je bio zgrožen Bubaševim činom.

- Svi smo bili zgranuti. Raduje me da nije dobio aplauz, stotinjak prisutnih je pogledalo u pod, vidjelo se da im je neugodno. Mi Srbi smo se pokupili i izašli vani, za nama je krenuo predsjednik Općine Vojnić Predrag Filić pokušavajući nas vratiti, ali nismo htjeli - ispričao je Pavković za Novosti.

Na sjednici su četiri zahvalnice Općine Voćin dodijeljene osobama iz braniteljskih organizacija, a jedan od dobitnika je bio i Mato Bubaš.

- Kasnije sam ga nazvao i pitao što mu je to trebalo. On je mene pak pitao: "Zašto se ljutimo?" Rekao sam mu da je to zbog ustaškog pozdrava i da je to kao da crta kukaste križeve na sinagogi. On je odgovorio da to nije ustaški pozdrav i da on ustaštvo osuđuje, da su ustaše taj stari hrvatski pozdrav zloupotrijebile. Pitao sam ga tko to kaže, a on mi odgovara, predsjednica to kaže, a on je, kaže, bio član HOS-a i on ga smije koristiti – prepričao je Pavković za Novosti taj razgovor.