Uspon i pad Damira Škare: Imao je pištolj i pokazivao ga je tijekom svojih ispada. Bila sam uznemiravana dok sam mu pisala knjigu 'Vjera i sport'. Svi smo znali, svi smo šutjeli

Ovu knjigu ne pišemo zato da bismo stekli neki ugled ili da bismo zaradili, jer svi znamo da će nas neki plaćeni novinari ili obični ljevičarski ekstremisti odmah javno i glasno napasti za neke druge tzv. “grijehe”. No nema odustajanja. I zato da vam se to ne dogodi - nemojte šutjeti!

Tako otprilike izgleda jedan ulomak radne verzija nove, pete knjige “Vjera i sport” koju pišu Damir Škaro i Miroslav Ćiro Blažević, i možda je upravo taj odlomak uređivala tajnica u Autoklubu Siget koja će biti jedna od ključnih svjedokinja u slučaju seksualnog uznemiravanja svoje kolegice od bivšeg šefa Damira Škare. Ona, zasad, nije spremna govoriti za medije, piše Jutarnji list.

Zakon i sud u autoklubu

Ta svjedokinja seksualnog uznemiravanja Damira Škare odlučna je ponoviti ono što je već izjavila policiji o tome kako je njegova tajnica bila uznemiravana na poslu, a sve to prethodilo je silovanju zbog kojeg je Damir Škaro i završio u zatvoru u Remetincu. Ona je donedavno radila u sigetskom Autoklubu u kojem je, kako je to rekao i Slavko Tušek, predsjednik HAK-a u izjavi za Nedjeljni Jutarnji, Škaro bio i “zakon i sud”.

- Ponovit ću ono što sam rekla policiji, ali sve bih to što prije htjela zaboraviti - poručila je jedna od svjedokinja koja je odbila prepričati što je i njoj poznato o seksualnom uznemiravanju kojem je bila izložena od Damira Škare.

Policiji je to rekla nakon povratka s godišnjeg odmora, ne želeći ga prekidati. Potvrdila je samo ono što je 12. kolovoza u prijavi navela i tajnica koja je Škaru prijavila za silovanje.

Do nje je policija došla tako što je žrtva Škarina seksualnog napastovanja spomenula i njezino ime. Osim nelagode, i njoj i svim svjedokinjama, zajednički je osjećaj straha od, kako kažu, moćnog predsjednika sigetskog autokluba. I njoj se, kazala je, neprimjereno obraćao, slao joj poruke koje su imale razne aluzije na seks tijekom razgovora u radu na knjizi koju je Škaro pripremao na službenom kompjutoru. Rad na knjizi bio je dio njezinih radnih obaveza.

U međuvremenu je, kako doznajemo, još nekoliko žena kojima se vulgarno nametao seksističkim ponašanjem na rubu da o tome javno progovori, i to čak i formalizira u podnošenje prijave policiji. Jedna od svjedokinja u istrazi rekla je kako je u klubu javna tajna da je Škaro u ladici svog radnog stola imao pištolj, kako ga je čak i pokazivao u pojedinim ispadima, a seksistički ispadi tada su bili dio njegova obrasca ponašanja, pogotovo ako je riječ o djelatnicama. Iako se dvoji u to da netko u policiji štiti Damira Škaru, kako smo doznali, policijski inspektori koji su razgovarali sa svjedokinjama kojima je žrtva koja ga je prijavila rekla što je od njega doživljavala, bili su dobro upoznati s načinom kako se Škaro ophodi s tajnicama i zaposlenicama iz njegova bliskog okruženja.

On slao linkove, ona pisala tekst

Je li točno da ste mu vi pisali materijale za knjigu koju priprema?, bilo je inspektorovo pitanje koje je zateklo jednu od svjedokinja, koja je policajcu potvrdila da je Škari za njegovu petu knjigu koju priprema pisala tekst te kako joj je proslijedio linkove materijala na temelju kojih mora sačiniti tekst.

Bivši brončani olimpijac iz Seula 1988. godine i bivši saborski zastupnik HDZ-a, već je dobio epitet seksualnog predatora; dio naših sugovornika opisuje ga kao čovjeka sirova karaktera i nametljiva ponašanja, koji je jednostavno zaljubljen u sebe.

- Njegov ured u AK Siget izgleda kao svetište koje je posvećeno Škari. On je zaljubljen u sebe. On u svojim knjigama, u ovoj petoj, govori o sebi kao uglednom autoru koji u kontinuitetu piše kvalitetne radove - kažu oni koji su ga posjećivali i navode kako je često prema svojim zaposlenicima bio bahat.

- Jednom je poslovnog partnera dočekao bez košulje. Bio je poprilično znojan i pozvao je svoju zaposlenicu da ga obriše po leđima i prsima kako bi mogao odjenuti košulju. Čovjek je bio zaprepašten - kažu svjedoci tog događaja. Očekivano, naši sugovornici mole za anonimnost, jer kako uvjeravaju, radi se o osobi koja je više od 20 godina uspješno gradila svoje političke i društvene veze.

Škaro nikad nije krio da je stranački čovjek HDZ-a, a njegov ulazak u samu stranku početkom 90-ih poprilično je razumljiv.

- Počeo je rat, on je bio dečko iz Dubrave, vrhunski boksač koji je osvojio olimpijsku medalju, i u to vrijeme bio je to neki prototip ljudi koje smo željeli u HDZ-u. I on je politiku shvatio kao polugu za novu karijeru, za ulazak u visoko društvo - kažu naši sugovornici.

Nakon osvajanja medalje na OI u Seulu, dobio je dva poslovna prostora na Šalati - Papayu i Champion. Bio je član sportske satnije HV-a u Domovinskom ratu koju su činili brojni sportaši, no sam Škaro u njoj se posebno isticao, i to je iskoristio za vlastitu prodornost. Dio HDZ-ovaca iz tog doba otkriva nam kako Škarine tvrdnje koje je isticao na vlastitoj službenoj stranici o ulozi Tuđmana u njegovoj političkoj karijeri, jednostavno nisu istina.

- Škaro priča kako ga je Tuđman osobno predložio za listu za Sabor, no to nije bila istina. Njega su predložili sportaši. On je 1995. završio karijeru i ulaz u politiku shvatio je kao odskočnu dasku. Nije bio nešto dobar s Tuđmanom, nije bio jedan od onih koji je kod Tuđmana mogao kada god je htio. Slikao se s njim tek kada bi bio neki skupni prijem. Škarino sadašnje pozivanje na Tuđmana može se tumačiti kao korištenje prvog predsjednika za vlastiti probitak - kažu naši sugovornici. Epizoda u Saboru trajala je jedan mandat; Škaro se često mogao vidjeti u saborskom kafiću, gdje je često plaćao račune kolegama iz kluba.

Obavezan odlazak na misu

Osim politike, Škaro je često volio isticati svoju privrženost vjeri, fotografirati se s crkvenim velikodostojnicima, isticati koliko su mu vjera i obitelj bitni u svakodnevnom životu. Na njegovoj službenoj stranici posebnu zahvalu uputio mu je ugledni hrvatski franjevac fra Smiljan Kožul, jedini službeni hrvatski egzorcist, a neki od bivših djelatnika u povjerenju su rekli kako je Škaro uveo jednom mjesečno obavezni odlazak na misu u crkvu u Sigetu, i o tome se vodila evidencija. Onima koji nisu bili na misama upisivani su minusi, a oni koji su odlazili više od jednom mjesečno, to se smatralo bonusom.

Svoj društveni položaj, kažu nam brojni HDZ-ovci, on je gradio na brojnim - donacijama.

- Slikao se sa svima - od predsjednice Grabar-Kitarović, premijera Plenkovića, do nadbiskupa Bozanića, generala Gotovine. On je sam objavljivao slike kako čita na misi na sportskom hodočašću, kako gostuje na katoličkoj televiziji i govorio o vjeri. Time je slao poruke. Njegovi zaposlenici dobro su znali kakvu moć on ima kada predsjednica države dođe na proslavu 40 godina jedne udruge građana koja je autoklub, i kada vam ugledni svećenik iz Sigeta piše zahvale. Škaro je samo to i želio. On nije tip koji će dati donaciju da bi imao dvostruku financijsku korist. On je tip koji želi društveno priznanje. To je bio njegov modus vivendi - govore naši sugovornici.

Društvenu moć Škaro je pokazivao i na vlastitim vjenčanjima. Triput se ženio, dvaput se rastao, a i treći brak mu je pred raspadom.

Na drugom vjenčanju, 1998. godine, kum mu je bio Anđelko Herjavec, predsjednik Varteksa, a prvi su mu čestitali Vladimir Šeks, Drago Krpina, Željko Olujić... U Las Vegasu se oženio trećom suprugom, a tada mu je kum bio Josip Klemm. Međutim, kako smo doznali, i njegov treći brak je završio brodolomom i, navodno, čak s optužbama za zlostavljanje, ali Centar za socijalnu skrb na upit Nedjeljnog nije odgovorio ima li bilo kakva postupanja vezano za Damira Škaru zbog tajnosti postupka. Josip Klemm, koji je Damiru Škari vjenčani kum u trećem braku, za svog kuma kaže da je šarmantan gospodin, ali je dodao kako, naravno, svaku žrtvu treba zaštititi.

Nakon trećeg vjenčanja počinje i njegov poslovni uzlet jer 2004. preuzima AK Siget. Svih tih godina želja mu je bila preuzeti HAK, a u tim godinama zapaljen mu je i automobil. Za tu paljevinu optuživao je protivnike iz HAK-a. Tih godina, govore danas zaposlenici, naprasno je otišla još jedna gospođa koja je radila u AK Siget. Ona je, tvrde naši izvori, prije 15-ak godina izložena i mobbingu i seksualnom uznemiravanju Damira Škare, a to je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je otišla iz AK Siget kad je vidjela da od istrage neće biti ništa.

“Pobjegla je glavom bez obzira”, kaže naš sugovornik. Zbog mobbinga i zlostavljanja kojem je bila izložena tada su s njom čak razgovarali i agenti Protuobavještajne agencije, međutim sve je ostalo samo na tome. Iako su već tada visoki policijski dužnosnici imali informacije da se u AK Siget događaju protuzakonite radnje, temeljita istraga nikad nije bila provedena.

Tajnica kluba koja je prijavila Škaru posao tajnice prije nešto više od dva mjeseca tražila je preko javnog natječaja koji je bio objavljen i na jednom internetskom portalu za traženje poslova. Nakon što se prijavila na natječaj, s njom je razgovarao glavni tajnik kluba.

Pale optužbe za malverzacije

Uslijedio je i “poguranac” od prijatelja kako bi dobila posao, a riječ je o njezinu prijatelju koji je sada i svjedok u postupku protiv Škare, koji je navodno bio posrednik u prenošenju Škarinih poruka žrtvi da sve zaboravi te kako joj je on čak spreman ponuditi izdašnu novčanu naknadu, riješiti stambeno pitanje i slično.

Damira Škaru načelo se svojedobno istragom i optužnicom o zloporabi položaja u AK Siget - da je volonterima kluba plaćao skijanja i putovanja u inozemstvo i na to potrošio više od 300.000 kuna. Na suđenju na zagrebačkom Županijskom sudu bio je oslobođen optužbe, tužiteljstvo je uložilo žalbu, a Vrhovni sud potvrdio je presudu prvostupanjskog suda. Stav suda bio je da tako nije prekršen zakon, kako AK Siget kao udruga građana može nagrađivati svoje zaposlenike te da oni svoja sredstva mogu raspoređivati prema svojim internim aktima. Iako se godinama zbog tog postupka povlačio po sudu, Damir Škaro iz njega je izišao neokrznut, samo je učvrstio svoju poziciju.

Vrhunac toga bila je prošlogodišnja proslava 40-godišnjice kluba, na kojoj mu je bila i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Međutim, ovih dana od Škare se ograđuje i predsjednica, koja je poslala samo načelnu poruku o osuđivanju svakog oblika nasilja. Miroslav Ćiro Blažević jedini iskreno priznaje kako prema Škari ne može biti objektivan jer mu je prijatelj i da vjeruje kako će dokazati da su optužbe neutemeljene. On nam je rekao i kako poznaje ženu koja je prijavila njegova prijatelja, i znakovito je dodao kako je vjerovao da se radi o dami. Jučer se pak o Škari oglasio i šef SDP-a Davor Bernardić, koji je uvjeren da su o slučaju od prvog dana sve znali sve znali Plenković i Božinović.

Iako AK Siget u svojem priopćenju ističe samo Škarine menadžerske sposobnosti i uopće ne spominje sumnje na svojeg predsjednika za seksualno nasilje, u klubu se osjeća napetost zbog istrage - kako će se to ostvariti na poslovanje kluba koji je lani uprihodio 33.958.491 kunu, imao 66 zaposlenih. Poslovnu godinu tako je završio uspješnije nego prethodnu, a povećan je i broj zaposlenih.

Dio zaposlenih bio je, kažu, i vraćanje usluga političarima za potporu. Svi naši sugovornici kažu da bez političke potpore vladajuće stranke Damir Škaro ne bi preuzeo AK Siget, kada je, kažu slikovito, “revolveraški” preuzeo najjači autoklub u državi. Posebno mu zamjeraju način kako je iz kluba otjerao Slavka Degoriciju, zamjenika nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca, koji je, kažu, najzaslužniji za to što je HAK, iako udruga građana, koja godišnje raspolaže s 80-ak milijuna kuna, dobio javne ovlasti. Sporno im je i to što je i predsjednici dodijeljeno počasno članstvo jer autoklubovi obavljaju poslove i za državu, a državne bi ih institucije trebale kontrolirati.

Kruže teorije zavjere

I dok iz HDZ-a poručuju kako će se o Damiru Škari, koji uvijek ističe svoje članstvo u stranci, očitovati nadležna tijela stranke, brzina kojom se od njega ograđuju, ali i znakovita šutnja nekih njegovih prijatelja, upućuju na to da barem sada, ma koliko Škaro misli da ih je zadužio, nitko neće gurati “ruku u vatru” za njega. Tim više što i u nekim stranačkim, ali i poslovnim, krugovima Škaru doživljavaju kao narcisa i nametljivca koji je uvijek težio samopromociji i pridavao si značaj veći nego što ga je objektivno imao.

U AK Siget trenutačno vjeruju u teorije zavjere. Njegovi bliski suradnici u toj udruzi vjeruju da tajnica koja je prijavila Damira Škaru za silovanje nije to učinila slučajno te kako je njihov predsjednik žrtva namještaljke. Svoje uporište crpe iz činjenice da je relativno nedavno došla na radno mjesto, kako se ničime nije isticala, da je znala kako je Škaro imućna osoba koja je i pred trećim razvodom braka te kako bi mogao biti “laka meta”.

Njima nimalo nije sporno to da je Damir Škaro istog dana kad ga je tajnica prijavila za silovanje otišao u Bosnu i Hercegovinu, jer je o tome govorio i u klubu, i bio je to uobičajeni način provođenja godišnjeg odmora. To što se javio policiji prije povratka, prema njihovom mišljenju, također je dokaz da je bio spreman suočiti se s optužbama. Spremni su ići čak toliko daleko u tvrdnji da i tajnicu prikažu samo kao pijuna u “teoriji zavjere” i pozadinu tražiti čak u predstojećim predsjedničkim izborima u kojima bi se Škaro koristio i u diskreditaciji HDZ-a i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.