Budete li među sretnicima čiji će poslodavci imati sluha za vaše potrebe, iduće biste godine mogli na raspolaganju imati 2500 kuna za godišnji odmor u Lijepoj našoj

Hoće li konačno i prosječno situirani domaći građani moći sebi priuštiti barem produženi vikend u toplicama, Zagorju, Slavoniji ili uživanje na moru u jesen ili proljeće i sve to za vaučer poslodavca ili za upola niže cijene od uobičajenih u turizmu?

Ako je suditi po najavi Ministarstva turizma da će Cro kartica zaživjeti već od siječnja iduće godine, a sličan projekt "Tjedan odmora vrijedan" još ovog listopada, čini se da će domaći gosti ipak doći na svoje.

Kako god da se zvala ideja kojom bi se domaći građani potakli i financijski potpomogli za putovanja unutar svoje zemlje na kratkim izvansezonskim odmorima, zaslužuje podršku. Jer, po udjelu domaćih turista u cjelokupnom turističkom prometu od jedva 6 do 7 posto, Hrvatska je na začelju svih mediteranskih zemalja.

U Europi već desetak godina

U svima njima je udjel domaćih gostiju u turističkom prometu od 25 do čak 45 posto! Naravno, nije to zato što Hrvati ne vole putovati po svojoj zemlji, nego jednostavno stoga što im je to – preskupo.

Zbog svega toga projekt Cro kartice, koji se najavljuje već godinama i koji je sad dobio zeleno svjetlo na Vladi RH, a kojim bi poslodavci zaposlenicima, ako to žele i imaju mogućnosti, na poseban vaučer uplatili najviše 2.500 kuna, koji se mogu potrošiti na turizam i ugostiteljstvo unutar Hrvatske, ali izvan glavne turističke sezone, vrijedan pozornosti.

Cro kartica bi radnicima, čiji poslodavci imaju sluha za potrebe svojih radnika i žele ih nagraditi novcem koji je oslobođen poreza, pružila priliku da s obitelji odu barem na vikend u hotel, jer za više od toga teško da će 2,5 tisuće kuna biti dovoljne.

- To je instrument koji se u Europi koristi već nekoliko desetaka godina. Prvi su to uveli Talijani koji su odredili limit za obitelji koje privređuju manje od dvije tisuće eura. Oni su dobivali vaučer od 1200 eura isključivo za boravak u Italiji.

Nakon Talijana, to su napravili Nijemci, Francuzi i Mađari. Riječ je o mjeri kojom bi se našim ljudima omogućio odmor i boravak u turističkim objektima, te ih se na to potiče.

To je dobar alat da se pomogne građanima i da se omogući odmor svima koji to žele, ali nisu imali mogućnosti - kaže Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije.

Sretnici koje poslodavci nagrade vaučerom od 2,5 tisuće kuna, moći će ga koristiti u turističkim objektima u Hrvatskoj od listopada do travnja, ali samo u onima koji se prijave za sudjelovanje u tom projektu. Oni će biti i posebno označeni tako da će na vidnom mjestu stajati obavijest da primaju Crokarticu kao sredstvo za podmirenje troškova odmora.

- Pozdravljam tu mjeru kao jako dobru i vjerujem da će potaknuti domaće ljude na putovanja. To je odlična ideja i mogla bi dati dobre rezultate.

Doduše, za sada je sve što o tome znam na razini svima dostupnih javnih informacija i predstoji sve to uobličiti da bismo mogli konkretnije komentirati. Ali, u svakom slučaju, radi se o dobrom načinu poticanja domaćeg turizma - kaže Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Cro kartica bi trebala krenuti od siječnja, a namjena joj je poticati potrošnju u razdobljima izvan sezone, između listopada i travnja, kao i poticati potrošnju na kontinentu, iako iz nje neće biti isključena ni ponuda na obali, kazao je ministar turizma Gari Cappelli, pojašnjavajući projekt čija razrada u Ministarstvu turizma tek slijedi.

Tjedan odmora vrijedan

I neće Hrvatska biti prva niti jedina koja takvim modelima potiče potrošnju domaćih turista. Tako Francuzi uz subvenciju Vlade mogu slične vaučere koristiti u restoranima za dnevne obroke, čime se jača potražnja za ugostiteljskim uslugama u gradovima.

Ovog ljeta najavljena akcija „Tjedan odmora vrijedan“ vrlo je slična ideji Cro kartice, a provodila bi se dvaput godišnje, u listopadu i ožujku kada bi svim građanima Hrvatske bio omogućen posjet i upoznavanje raznih dijelova zemlje po 50 posto nižim cijenama na sve turističke ponude i usluge, od smještaja, prijevoza, ugostiteljstva, posjeta nacionalnim parkovima, kazalištima, adrenalinskim aktivnostima i sličnom.

Iako je prvi Tjedan odmora vrijedan bio najavljen od 17. do 27. listopada, informacija o poslovnim partnerima koji su se voljni uključiti u taj projekt nema, pa je neizvjesno hoće li se stići provesti već ove jeseni ili će čekati zimu i proljeće.