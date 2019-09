'On uopće ne razumije Tuđmanove ideje, pa njemu program slaže Bujanec!': Škorina nedemokratska ideja zaprepastila političku javnost

Miroslav Škoro, nezavisni predsjednički kandidat, gostujući u ponedjeljak navečer u emisiji Bujica nije isključio mogućnost da pokrene postupak zabrane djelovanja Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) postane li predsjednik Republike.

Na pitanje urednika i voditelja Velimira Bujanca kako bi reagirao kao predsjednik dođe li mu takav zahtjev da se preispita legalnost postojanja SDSS-a od, primjerice, Ivana Penave ili Marijana Pavličeka, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Vukovara, Škoro je odgovorio da bi pokrenuo postupak zabrane ako se za to stvore preduvjeti.

“Znam da je predsjednik u poziciji da pokrene zabranu određenih političkih stranaka i ne govorim ovo da bih skupljao jeftine političke bodove. Međutim, bez obzira na sve, ja sam čovjek koji bi apsolutno pokrenuo zabranu određenih političkih stranaka ako se stvore preduvjeti za to”, izjavio je Škoro, prenosi Jutarnji list.

Dao je i objašnjenje za to kazavši kako mu se kod predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca - kojeg su u javnosti gotovo svi kritizirali zbog usporedbi današnje Hrvatske sa zločinačkom NDH - ne sviđa to što po mišljenje ide na Frušku goru i da onda “ovdje destabilizira Hrvatsku i postavlja se na način da je on druga strana”, a da ne može nitko u Hrvatskoj biti druga strana ako je politički Hrvat.

Neformalni savjetnik

Na inzistiranje Bujanca da onda ne isključuje mogućnost zabrane SDSS-a, Škoro je ponovio:

“I zabrana je dio toga, to je kao kod odgoja djece, nekad djetetu moraš zabraniti da gleda televizor neko vrijeme, zašto ne?”

Zanimljivo je da ovakav istup Miroslava Škore dolazi samo tjedan dana nakon što je ustavnopravni stručnjak Mato Palić na svojem Facebook profilu, citirajući Ustav u dijelu koji govori o protuustavnom djelovanju stranaka, zapitao svoje pratitelje koja im prva stranka pada na pamet.

U komentarima je bilo najviše onih koji su naveli SDSS, a Palić kaže da nije on aludirao na SDSS, nego da je samo postavio pitanje. Palića su, inače, mediji već prozvali neformalnim savjetnikom Miroslava Škore koji mu je pomogao i oko ideja da se povećaju ovlasti predsjednika, ali on to oštro odbacuje.

- Nisam aludirao na SDSS, bilo je tu odgovora i da treba zabraniti SDP i HDZ. Ja sam samo postavio pitanje. Škoru ne znam, nisam njegov savjetnik, s njime nemam baš nikakav kontakt, ni direktno ni preko posrednika – tvrdi Palić.

Nikad nisu zabranili

Pojašnjava kako je Škorina izjava pogrešna jer nije stranka dijete niti predsjednik može zabraniti njezino djelovanje. Naime, članak 6. Ustava kaže da su protuustavne “one političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske.

O protuzakonitosti odlučuje Ustavni sud RH”. Zahtjev za zabranu rada političke stranke mogu podnijeti predsjednik Republike, Sabor, Vlada, Vrhovni sud, tijelo koje obavlja registraciju stranaka i glavni državni odvjetnik.

- On može od Ustavnog suda zatražiti da se pokrene takav postupak, a odluku donosi Ustavni sud, a SDSS sigurno ne ispunjava takve uvjete niti svojim programom niti nasilno smjeraju rušenje demokratskog poretka. Ne radi to nijedna stranka. Jedno je neslaganje s retorikom predsjednika SDSS-a, a drugo su ustavni uvjeti koji se moraju nedvojbeno utvrditi da bi se neka stranka zabranila - objašnjava Palić.

Ustavni sud, kaže nam jedan bivši sudac, nikada u svojoj povijesti nije zabranio djelovanje bilo koje stranke. Pred sudom su se vodila samo dva postupka, i to jedan 1994., kad se tražila zabrana stranke SDS Jovana Raškovića, te 2013., kad je Jadranka Kosor tražila provođenje nadzora nad ustavnošću djelovanja HDZ-a.

Kad je riječ o SDS-u, Ustavni sud je postupak gotovo doveo pred sam kraj, ali je tadašnje nadležno ministarstvo stranku samo brisalo iz registra, pa Ustavni sud nikada nije ni donio odluku.

Kad je pak riječ o slučaju bivše predsjednice HDZ-a, ona je tražila da se preispita ustavnost HDZ-a zbog njezina isključenja iz stranke, no Ustavni sud je 2017. odbacio zahtjev jer je smatrao da “nije riječ o djelovanju koje ima za cilj podrivanje slobodnog demokratskog poretka ili da ugrožava opstojnost Republike Hrvatske”.

- Čak je i njemački Ustavni sud odbio zabraniti ekstremnu nacionalističku stranku NPD jer smatra da je Njemačka ima dovoljno demokratskih mehanizama da rješava takve problem. Stoga je Škorina izjava skandalozna - kaže jedan bivši ustavni sudac.

I u Hrvatskoj su se sporadično pojavljivale ideje da se neka stranka zabrani, pa je tako SDP-ova Vlada razmišljala o zabrani A-HSP-a, koji je koketirao s ustaštvom, a 2010. propitivalo se i smije li tadašnji HDSSB nepriznati odluku suda o Branimiru Glavašu. Ali nitko nije podnosio zahtjev Ustavnom sudu.

Iz Vlade neslužbeno poručuju kako Škoro očito ne razumije politiku prvog hrvatskog predsjednika, te da mu predizborni program piše krajnje desni televizijski voditelj Velimir Bujanec.

Očajničko preslagivanje

- Ako je to sav rasadnik ideja i temelj ustavnih promjena predsjedničkog kandidata Škore, očito je da on ne razumije ni Tuđmanovu politiku ni međunarodnu poziciju koju Hrvatska danas ima. Izgleda da mu program smišlja i sastavlja Bujanec – poručili su neslužbeno iz Vlade.

I u HDZ-u su jučer slično reagirali; tvrde da su Škorine izjave posljedica Bujančeva “šefovanja”.

- To su sve ideje šefa Škorine kampanje Bujanca, kojem, zanimljivo, nije smetalo kad su njegovi politički miljenici šakom i kapom nudili dužnosti manjinskim zastupnicima kako bi podržali “famozno” preslaganje - poručili su neslužbeno iz HDZ-a, očito aludirajući na vrijeme kad je bivši šef stranke Tomislav Karamarko očajnički pokušavao sastaviti novu parlamentarnu većinu nakon raspada koalicije s Mostom.