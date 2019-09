Plenkovića čeka nemirna jesen: ovo je pet velikih izazova s kojima će se uskoro morati suočiti, ne prebrodi li ih, mogao bi ostati bez vlasti, a upitna mu je i karijera!

Što je sve meni ovo trebalo, misao je koja se morala vrzmati po glavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u godini u kojoj su mu kola krenula nizbrdo.

Odlično plaćen posao zastupnika u EU parlamentu, priznata i poznata pozicija potpredsjednika vanjskopolitičkog odbora, odlasci u Kijev i držanje lekcija Vladimiru Putinu zbog aneksije Krima… I sav onaj profinjeni bruxelleski i strasbourški šušur. Sve je to on pustio niz rijeku i vratio se da postane premijer male i ponosne zemlje Hrvatske.

A tu su ga čekali dečki u crnim majicama koji uzdignutih desnica viču "Za dom spremni", usporedbe Hrvatske s Pavelićevom NDH, roštilji i kokošinjci koji su preko noći postali vile, Mercedesi parkirani u dvorištima njegovih ministara kojima do dana današnjeg nisu utvrđeni vlasnici. Čekale su ga uzavrele rasprave o ustašama i partizanima, napadi na Srbe koji gledaju Zvezdine prijenose, šokantan neuspjeh na izborima za EU parlamente. Čekao ga je, naposljetku, i politički tajnik vlastite stranke kojega USKOK sumnjiči da je običan lupež. Kao i sva bulumenta HDZ-ovaca koji su visoke pozicije iskoristili za vlastito bogaćenje.

No, sve bi to moglo izgledati kao mačji kašalj prema izazovima koji hrvatskog premijera čekaju u idućim mjesecima. Izdvojili smo pet najvećih – onih koji bi ga, ako ih ne uspije prebroditi, mogli stajati i političke karijere.

PREDSJEDNIČKI IZBORI – Iako na njima nije ni kandidat, upravo bi hrvatski premijer eventualnim porazom Kolinde Grabar-Kitarović mogao najviše izgubiti. U stožeru Miroslava Škore ne kriju da će im upravo Andrej Plenković u idućim mjesecima biti glavna meta napada. Jer, formula o "obadva su pala", koja se uvriježila na radikalnoj hrvatskoj desnici već dulje vrijeme – u aktualnom političkom trenutku znači sljedeće: ako padne Kolinda, pada i Plenković. Premijera nakon predsjedničkih čekaju i unutarstranački HDZ-ovi izbori.

A na njima opozicija predvođena Davorom Ivom Stierom, Mirom Kovačem i Milijanom Brkićem neće, nakon neuspjeha na EU izborima, dopustiti da nekažnjeno preživi još jedan poraz. Svima od njih stao je na žulj. Više nego što je ikada htio, i više nego što je ikada planirao, njegova sudbina u ovom je trenutku vezana uz onu Kolinde Grabar-Kitarović.

"ZA DOM SPREMNI" – nevjerojatno, ali istinito. Osamdeset godina nakon Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj još ne postoji konsenzus o tome tko su bili ustaše, a tko partizani. Unatoč svim odlukama Ustavnog suda, unatoč nalazu Komisije za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima, unatoč presudi Europskog suda za ljudska prava, na ulicama se još čuje "Za dom spremni".

Vođa hrvatskih Srba Milorad Pupovac upozorava na revival ustaštva, Srbi iz okolice Knina napadnuti su jer su gledali utakmicu Crvene zvezde, a Aleksandar Vučić naslađuje se jer mu je, eto, sada jasno zašto su Srbi 1991. digli pobunu protiv Hrvatske. U tako uzavrelom ozračju Plenković u svilenim rukavicama – najčešće vlastitim nečinjenjem – nastoji spustiti loptu na zemlju. I spriječiti da zemlja potone u potpuno ludilo. Nesvjestan da se ludilo već dogodilo. I da se samo čeka neki novi eksces da zapali i ono malo razuma što je u narodu preostalo.

BITKA ZA PLAĆE – Predizborna je godina, i svi traže veće plaće. I liječnici, i medicinske sestre, i učitelji i policajci. Izložen udaru zdesna, najmanje što premijeru u ovome trenutku treba jest da mu leđa okrenu javne službe. I da nizom štrajkova zaprijete blokadom sustava. Za sada Plenković ne želi odriješiti kesu. Svojim je ministrima jasno poručio da se ne smiju ponašati kao sindikalisti. Očito ne želi javne financije ugroziti povišicama. No, u situaciji kada iz zemlje bježi sve što vrijedi, negdje će morati popustiti. Jer, u suprotnom, i zdravstvo i školstvo mogli bi se naći pred potpunim kolapsom.

KURIKULARNA REFORMA – Od ove školske godine kreće provedba reforme koju desnica kritizira kao preliberalnu, a ljevica kao nazadnu. Ministrica Blaženka Divljak u nju je uložila sav svoj akademski kapital. HNS, strateški Plenkovićev partner u Vladi, pretvorio ju je u svoj glavni politički adut.

No, ako reforma zapne, najveću cijenu mogao bi platiti Plenković. Jer, on je taj koji je Vrdoljakovim liberalima omogućio ulazak u Vladu, i dao im da upravljaju svjetonazorski osjetljivim obrazovnim resorom.

Ako projekt ne uspije, bit će to i njegov poraz. A upravo to čeka radikalna desnica. I u njegovoj stranci, i izvan nje.

RECESIJA – Za razliku od 2008. godine, kad je recesija došla iznenada i pogodila sve, novu ekonomsku krizu svi danas najavljuju na sva zvona. Ekonomisti upozoravaju da će globalna ekonomija ponovno stagnirati, da je rast u Kini zaustavljen, da je njemačko gospodarstvo već na korak od recesije.

A Hrvatska? Nas, kao i te fatalne 2008. godine, za sve to kao da nije briga. Ne rade se nikakve pripreme, ne osnivaju se krizni stožeri, ne ugrađuju se osigurači koji bi smanjili udar recesije na domaće gospodarstvo. Zadnji put vlast je sve to ignorirala. Hoće li se ta neslavna povijest, na našu štetu, ponoviti još jedanput? Odgovor na to pitanje ovisi samo o premijeru. I njegovu umijeću da se, u kakofoniji žustrih rasprava o ustašama i partizanima, ove vruće političke jeseni pozabavi i ozbiljnim stvarima.