Nakon što je objavljena informacija da je češki milijunaš iz Brna, prošli tjedan ispustio fekalije sa svoje jahte u komiškoj luci, oko čega se on spori s našim vlastima, po društvenim mrežama i medijima počeli su se nizati statusi o Česima kao neotesanim i lošim turistima.

Posebno je to zasmetalo češkom portalu Blesk koji je objavio članaka o tome da češki turisti nisu „paštetari“ te da su Hrvati neopravdano pokrenuli diskriminirajuću kampanju protiv njih.

- Vrlo je nepravedno dati nam pečat 'pašteta turista'. Češki gosti su apsolutno presudni za Hrvate. Gotovo milijun ljudi dolazi na Jadran svake godine – kazao je za „Blesk“ Jan Papež, glasnogovornik Češke asocijacije putničkih agencija. On, naglašava kako

Česi odavno ne ljetuju samo u najjeftinijim smještajnim kapacitetima.

- Mnogi odlaze u hotele sa četiri zvjezdice i u više kategorije, a prema gruboj procjeni, češki nautičari u zemlji koja nas zove pašteta-turistima, ostave oko 180 milijuna kuna – napominju u Blesku. Dodaju i kako su nakon Domovinskog rata, kada svijet nije bio zainteresiran za Hrvatsku, Česi na Jadran dolazili prvi.

- A ni sada ne gubimo interes, iako se cijene svake godine povećavaju za pet do deset posto – veli Papež.

Blesk piše kako je samo prošle godine Hrvatsku posjetilo 32.763 čeških nautičara koji su ostvarili 218.404 noćenja.

- I vjerojatno ne treba naglašavati da nisu jeli paštetu – ironično dodaju autori teksta. Također podsjećaju kako većina nautičara ne dovlači brodove iz Češke, nego ih unajmljuju u Hrvatskoj. A to košta i do 50.000 eura tjedno. Nadalje, računaju cijenu sidrenja i navode primjer Splita gdje sidrenje jahte od 10 do 20 metara stoji oko 700 do 1600 kuna po noći.

„Parkiranje automobila u marini morate platiti oko 40 do 60 eura tjedno, dopunjavanje slatke vode, goriva ili struje ili wi-fija za noćenje u marini. Ukupno će tjedan koštati oko 600 eura po osobi, bez putovanja po Hrvatskoj, hrane i pića – izračunali su u Blesku.

Ukazuju i na istraživanje Sveučilišta u Rijeci, prema kojem Česi u Hrvatskoj troše u prosjeku 53,3 eura (390 kuna) dnevno. „To nije puno u usporedbi s Britancima koji prosječno plaćaju 915 kuna. No, sami Hrvati troše još manje. Oni su druga najveća skupina turista u zemlji, a potroše 50,5 eura dnevno – ističu.

Ako statistika ne laže i pomnožimo 5,489.607 čeških noćenja u Hrvatskoj s prosječnom potrošnjom, prošlogodišnji češki „paštetari“ donijeli su u Hrvatsku oko 2,2 milijarde kuna samo prošle sezone – zaključuju Česi