Buran početak tjedna: u manje od 24 sata temperatura će pasti za više od 10 stupnjeva, čekaju nas obilni pljuskovi, olujna nevremena i orkanska bura

I prvi rujanski dan nastavio je iznadprosječno toplim "stopama" kolovoza, koji je u većini Hrvatske bio među 10 najtoplijih u povijesti mjerenja, ponegdje čak i među samo četiri najtoplija, kao i cijelo ljeto, piše meterolog Zoran Vakula za HRT, a prenosi Jutarnji list.

Osim vrlo toplog i ekstremno toplog lipnja tomu je osobito pridonijela druga polovica kolovoza, koja je bila topla kao rijetko kada. Štoviše, na neke nadnevke uz poneki novi temperaturni rekord.

U ponedjeljak će vrućina i sparina u mnogim krajevima popuštati, a od utorka uglavnom i prestati. I dok će to "olakšanje" vjerojatno mnogima dobro doći, ono što ide s njim jamačno nekima neće.

- Pritom ne mislim na kišu, koju priželjkuju u većini krajeva, nego na mjestimične obilne pljuskove praćene grmljavinom, pa i na vrlo vjerojatna lokalna olujna nevremena, kao i na često jaku, ponegdje i olujnu buru, podno Velebita i orkansku, barem na udare. A neki će u kontinentalnom području vjerojatno prigovarati i na nagli i veliki pad temperature, koja će u utorak poslijepodne gdjegod u unutrašnjosti biti niža i za više od 10 °C nego u ponedjeljak poslijepodne - piše Vakula za HRT.

Detaljniju prognozu po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremila dr. sc. Tanja Renko iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

Ponedjeljak: jutro mirno, večer burna, i to ne samo zbog bure...

- I veći dio ponedjeljka će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti suho pa i pretežno sunčano, te i dalje vruće. Poslijepodne te osobito prema večeri sve više oblaka, a u zapadnim je predjelima moguć poneki pljusak praćen grmljavinom. U večernjim će satima zapuhati slab i umjeren sjeveroistočnjak.

U središnjoj Hrvatskoj će već prijepodne biti slabog i umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, a prema večeri i jakog pa će se u sjeverozapadnim krajevima temperatura sniziti i za oko 6 °C u usporedbi s nedjeljnom, a vjerojatnost za pljuskove pa i nevremena bit će znatno veća prema kraju dana.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i Lici prijepodne još uglavnom suho i djelomice sunčano. Popodne te osobito navečer i u noći na utorak kiša će biti sve češća, često u obliku pljuskova, lokalno i uz mogućnost jačeg grmljavinskog nevremena. Vjetar će veći dio dana biti slab, a navečer će zapuhati bura, podno Velebita jaka, u noći na utorak i olujna.

Na srednjem Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i uz poneki pljusak praćen grmljavinom, no bit će vjerojatniji pa i izraženiji u noći na utorak kada će zapuhati jaka, u sjevernoj Dalmaciji i olujna bura. No, veći će dio dana, kao i na krajnjem jugu Hrvatske, vjetar biti slab, uglavnom jugozapadni i jugo pa će i more do večeri biti mirno ili malo valovito. Bit će i dalje vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 34 °C."

U utorak svježije, uz čestu kišu i buru, a već u srijedu...

- U posvuda na kopnu svježiji utorak će mjestimice biti obilnije kiše pa i jačih pljuskova. Najmanje oborine bit će na krajnjem istoku, uz mogućnost da u Podunavlju ponegdje i izostane. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku zemlje i sjeverozapadni. U srijedu, nakon još malo hladnijeg jutra, danju uz dosta sunca ponovno toplije, a manji porast temperature vjerojatan je od četvrtka, kada će uslijediti nekoliko promjenljivijih dana.

Osvježenje će, barem manje, stići i do juga Jadrana u utorak, kada će još povremeno biti kišei grmljavine. No, već će u srijedu ponovno ponegdje biti vruće te pretežno sunčano, a i bura će do večeri oslabjeti. Njezino je jačanje opet vjerojatno u četvrtak na sjevernom dijelu, gdje će biti i veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Od petka pak porast vjerojatnosti za promjenljivije vrijeme i duž ostatka obale - prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.