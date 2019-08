Kako su nas ponovno izigrali i ispraznili novčanike: smanjenjem PDV-a cijene su trebale padati, a svjedočimo da su neke namirnice skuplje nego ikada

U Ministarstvu poljoprivrede svjesni su da određeni proizvodi ne samo da nisu pojeftinili, već su i poskupjeli, no to je zato što, prema njihovim riječima, kretanje cijena ne ovisi samo o smanjenju PDV-aMaslinovo ulje jeftinije je u odnosu na lanjski srpanj 2,80 posto, šećer 0,05, ulja i masti za "čak" 0,04 posto, a riba svježa ili rashlađena za 1,06 posto. Meso je ukupno jeftinije za 1,57 posto

Potrošačima je već postalo jasno da efekt smanjenja PDV-a na prehrambene proizvode neće pretjerano osjetiti na svojim novčanicima.

Podsjetimo, porez na voće, povrće, meso, ribu, svježa jaja i dječje pelene spušten je s 25 na 13 posto, zbog čega su cijene proizvoda u ovim kategorijama trebale pasti za otprilike 10 posto. Tako je barem najavljivao bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić početkom ove godine, kad je odluka o smanjenju PDV-a stupila na snagu.

Do određenog pada cijena je doista došlo, no ne u toj mjeri. Dapače, cijene pojedinog povrća ovog su ljeta "divljale" više nego ikad ranije, primjerice, kilogram zelenih fažoleta koštao je vrtoglavih 40 kuna. U Ministarstvu poljoprivrede svjesni su da određeni proizvodi ne samo da nisu pojeftinili, već su i poskupjeli, no to je zato što, prema njihovim riječima, kretanje cijena ne ovisi samo o smanjenju PDV-a, nego i o drugim okolnostima na EU tržištu. S druge strane, krumpir je za čak 20 posto bio jeftiniji u srpnju ove godine u odnosu na mjesec dana ranije...

Objašnjenje iz Ministarstva

– Prije svega, to je odnos ponude i potražnje – cijene padaju kada je ponuda velika i rastu kada je ponuda manja. Nadalje, na cijene utječu i agroklimatski uvjeti proizvodnje, što se odražava na ponudu domaćeg voća i povrća na našem tržištu. Također treba uzeti u obzir i geografski položaj proizvodnih regija. Značajan utjecaj ima i porijeklo proizvoda koji, ako dolaze iz proizvodno razvijenijih regija EU-a, dolaze na naš dio zajedničkog poljoprivrednog tržišta po povoljnijim cijenama pa je u maloprodaji moguć zamjetan raspon cijena. Na cijenu isto tako utječu i kvaliteta proizvoda, brendiranje određenih proizvoda i marketinške aktivnosti – objašnjavaju u Ministarstvu.

Prema podacima Eurostata, u srpnju ove godine smo, ipak, imali nešto povoljniju potrošačku košaricu (kad su u pitanju svježi prehrambeni proizvodi op.a.) u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Najviše je pala cijena jaja; za 9,25 posto, a potom svježeg i rashlađenog voća (8,16 posto).

Kad su u pitanju druge kategorije proizvoda, kupci nisu pretjerano profitirali. Maslinovo ulje jeftinije je u odnosu na lanjski srpanj za 2,80 posto, šećer za 0,05 posto, ulja i masti za "čak" 0,04 posto, a riba svježa ili rashlađena za 1,06 posto. Meso je ukupno jeftinije za 1,57 posto, a najmanje je pojeftinila svinjetina - samo 1,41 posto. Potom slijedi govedina i teletina (3,31 posto), janjetina i jaretina (3,61 posto), dok je najzamjetniji pad cijene, kad je u pitanju meso, zabilježen kod peradi (4,49 posto).

To je, međutim, i dalje neznatno, kad se, ponavljamo, uzme u obzir da su iz Vlade početkom godine isticali očekuju da će trgovci spustiti cijene i do 10 posto zbog smanjenja PDV-a. Razlike u cijenama još su manje kad se ovogodišnje srpanjske usporede s onima u prosincu prošle godine – primjera radi, ispada da nam je obrano mlijeko jeftinije samo 0,29 posto!

'Povijesna' perspektiva

Zašto maloprodajne cijene nisu niže i stavljaju li trgovci razliku PDV-a, u stvari, u svoj džep, pitali smo Branka Bobetića, direktora udruženja "Croatiastočar".

– Čujte, cijene ovise o kretanjima na globalnom tržištu – svinjetina je najmanje pojeftinila zbog pojave afričke svinjske kuge i povećanog izvoza tog mesa u Kinu. Efekt smanjenja PDV-a najzamjetniji je definitivno kod piletine, jer je tu i najveća konkurencija. Da su maloprodajne cijene, ipak, nešto niže, svjedoči i činjenica da je u prva četiri mjeseca ove godine porasla prodaja mesa u odnosu na isti period lani. Značajnije smanjenje cijena uočava se kod boljih kategorija mesa; primjerice, bifteka, ramsteka ili purećeg filea, a manje kod ovih jeftinijih kategorija, poput carskog mesa. Ipak, kad se gleda duži period, vidi se da meso u Hrvatskoj povoljnije kupujemo, primjerice, svinjski but je prije 15 godina koštao 50 kuna, a danas se prodaje za 33 – govori direktor "Croatiastočara".