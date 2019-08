Danas ih hvalimo, a nekoć su oni nas slavili kao junake: 'Kinezi su učili od nas, s divljenjem su gledali kako rušimo rekorde i završavamo njihove ceste prije roka'

Zbog postignutog uspjeha Kinezi su nas častili najfinijim delicijama i na svakom koraku tapšali nas po ramenima. Baš smo bili dirnuti pažnjom koju smo doživjeli. Nakon toga prožeo nas je njihov natjecateljski duh do te mjere da smo još jače zasukali rukave i nanovo srušili vlastiti rekord. I opet završili na državnoj televiziji

Kad je nedavno čekić dizalice Xong Cheng zabio u morsko dno između Komarne i Brijeste pilot dug 126,6 metara i time prije vremena završio prvu fazu izgradnje budućeg pelješkog mosta, hrvatski mediji oduševljeno su izvijestili o iznimnom uspjehu radnika tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC). Kinezi su prije roka postavili i taj zadnji, 148. pilot na najkritičnijem dijelu Malostonskog zaljeva, a upravo je temeljenje podmorja bilo jedan od najvećih rizika ovog projekta.

Jednako kao što trenutačno mi hvalimo pothvate Kineza, prije točno 26 godina kineska državna televizija u udarnim je vijestima slavila uspjehe hrvatskih graditelja. Hrvati su tada na njihovu terenu također dovršavali poslove prije zadanih rokova i rušili sve rekorde dotadašnje gradnje.

– Nikad neću zaboraviti taj dan. Radili smo na trasi 50-kilometarske dionice autoceste u kineskoj pokrajini Shandong i uspjeli smo postaviti novi rekord u brzini asfaltiranja. U jednom danu proizveli smo i postavili pet i pol kilometara habajućeg sloja asfalta. Za tadašnje uvjete to je bio veliki uspjeh. Dnevno se proizvodilo oko dvije ili tri tisuće tona, a mi smo taj put načinili i ugradili čak 4650 tona asfalta. O tom našem pothvatu izvijestila je u udarnom terminu kineska državna televizija, a nas dvadeset i dvojica iz Hrvatske nagrađeni smo s tri slobodna dana – s radošću se prisjeća tih vremena Klaudije Simić, inženjer Instituta IGH.

Zbilo se to 1993. godine, kad su hrvatske tvrtke zajedno s Kinezima gradile dio autoceste od Jinana do Quingdaoa duge 400 kilometara. Taj posao s Kinom ugovorila je Ingra, a radove asfaltiranja nadgledali su i izvodili IGH i Gradnja Osijek. Godinu prije IGH-ovi stručnjaci radili su i na 120-kilometarskoj trasi autoceste Nanchang – Jiujiang.

– Zbog postignutog uspjeha Kinezi su nas tada častili najfinijim delicijama, na svakom koraku tapšali nas po ramenima, baš smo bili dirnuti pažnjom koju smo doživjeli. Nakon toga prožeo nas je njihov natjecateljski duh do te mjere da smo poslije tri dana odmora još jače zasukali rukave i nanovo srušili vlastiti rekord. Proizveli smo i postavili 4820 tona i opet smo bili na državnoj televiziji – smije se Simić.

Nije to bio jedini rekord, cjelokupni posao asfaltiranja 50-kilometarske dionice dovršen je mjesec i pol prije zadanog roka.

– Ja i moj kolega laborant Marijan Barlek izbrojili smo 143 radna dana u Kini s ukupno 334.000 tona što daje prosjek od cca 2340 tona dnevno, a nakon uspješno obavljenog posla nagrađen sam i posebnim priznanjem. Također su kolegi i meni Kinezi dodatno osigurali još mjesec dana plaćenog boravka u Kini – veli nam ovaj diplomirani inženjer kemije koji se punih 40 godina bavi projektiranjem i proizvodnjom asfalta na asfaltnim bazama.

Te baze miješaju drobljeni kameni materijal i bitumen i proizvode asfalt, te gotovo da nema važnije ceste u Hrvatskoj na kojoj Simić nije bio angažiran. Njegova je kuća doista putujuća, cijeli radni vijek praktički je proveo na terenu. Nadgledao je i kvalitetu proizvodnje asfalta na trasi autoceste A1, popularne Dalmatine, od tunela "Sv. Rok" do Metkovića.

– Znači, vi ste krivi kad naletimo na rupu na cesti? – pitamo, a Simić spremno odgovara kako na njegovu asfaltu nema rupa.

– Evo, s ponosom moram reći da otkad je Dalmatina puštena u promet, na "mojoj" dionici još nije bilo potrebe za sanacijom asfalta – govori dok nam istodobno u IGH-ovu laboratoriju pokazuje silne uređaje na kojima se testira kvaliteta i izdržljivost asfalta.

Onima koji se bolje razumiju u kuhinjske elemente nego u kamen, bitumen, asfaltne mješavine i stabilizacijske materijale, dio tih uređaja nalikuje na strojeve koji u salonima namještaja danonoćno lupetaju kuhinjskim ladicama i vratima ispitujući njihovu izdržljivost. Samo što su ovi u laboratorijima Instituta IGH veći, moćniji, sofisticiraniji i izdržljiviji. Kroz taj, kao i kroz druge laboratorije IGH svojedobno je prolazila i kineska delegacija, na čelu s uglednim profesorom B.C. Chenom sa Sveučilišta Fuzhou, a kineski inženjeri upijali su naša iskustva u gradnji mostova.

– Bilo je to vrijeme kad su oni učili od nas, a danas im je samo nebo granica. A nije ni to, jer rade planove kako bi sletjeli s one druge strane Mjeseca… Iz mojih davnih iskustava mogu reći da su početkom devedesetih bili doista slabo educirani. Sa mnom je u Kini stalno hodao jedan njihov inženjer kojega sam po potpisanom ugovoru morao podučavati i pokazivati mu recepture i mješavine. Nije mogao pratiti naš tempo i pri kraju je čak i odustao. Tada je posao izračuna bio zamorniji nego danas, jer još nije bilo računala, sve se ručno zbrajalo i to je trajalo satima… Danas više ni sam ne bih mogao raditi na takav način. U Kini smo imali laboratorij s opremom za proizvodnju i kontrolu asfalta, Kinezi su kupili dvije talijanske asfaltne baze koje su proizvodile 360 tona na sat, a to je trebalo podešavati, pratiti kvalitetu, normative… – nabraja naš sugovornik.

Nije ovo jedini aspekt priče u kojoj su kineski učenici nadmašili svoje učitelje: u drugim tehnologijama modernoga prometa, kompjutorskim znanjima i proizvodnji mobitela stvar je još poraznija za njihove negdašnje zapadne partnere. Dok su trajali radovi na autocesti, inženjer Simić u Kini je živio nešto manje od godinu dana. Dobro je upoznao kinesku kulturu i navike, a imao je i prevoditelja iz Rume, koji je kineskim radnicima prevodio i prenosio znanja naših stručnjaka.

– Kinezi su iznimno disciplinirani, inovativni, uigrani i nadasve praktični. Sjećam se kako su u nedostatku poljoprivredne mehanizacije znali neovršenu pšenicu prosuti po vrućem asfaltu. Nakon što kamioni prođu preko pšenice, zrna se razdrobe, žene to pokupe na hrpu, imaju velika sita i, kako vjetar puše, posije odlete u zrak, a na situ ostaje čisto pšenično zrno – prisjeća se.

Upravo u području pokrajine Shandong, gdje su naše kompanije devedesetih rušile rekorde u proizvodnji asfalta, danas kineski znanstvenici eksperimentiraju s gradnjom autoceste sa solarnim panelima. Prvi u svijetu grade tvornicu besplatne struje koja se rađa ispod kotača automobila. Kinezi imaju najdužu mrežu željeznice na svijetu, a te l993., kad su im naši stručnjaci prenosili znanja, još uvijek su vozile parne lokomotive. Nostalgični huk parnjače danas je kineska prošlost.

– Mi smo tada u Hrvatskoj imali modernije kompozicije od njih, a danas njihovim prugama jure najbrži vlakovi na svijetu koji prelaze brzinu od 300 kilometara na sat – ističe Simić.

Pokazuje nam tri kineska dokumenta koja glase na njegovo ime, a koja su mu bila potrebna da bi mogao otići u najmnogoljudniju zemlju svijeta i po njoj se slobodno kretati.

– Već tada se jako osjećalo kinesko otvaranje i nagla ekspanzija. Na ulicama smo susretali turiste, Nijemce, Engleze, a u jednoj sam sobi vidio računala koja sam ja u Zagrebu dobio tek pet godina kasnije – kaže.

Kao podsjetnik na ta vremena, u svojem uredu i danas čuva pedantno ispunjenu knjigu evidencije uzoraka materijala s kineskog gradilišta. Na gradilištu pelješkog mosta nije bio, ali uvjeren je da će taj posao biti gotov znatno prije roka. Prema planu izgradnje, pelješki most trebao bi biti završen u ljeto 2021. godine.

– Ako se nastavi ovim tempom, moja je procjena da će završiti najmanje dva ili čak tri mjeseca ranije – prognozira Simić.

No, dok se na gradilištu mosta radi punom parom, radovi na pristupnim cestama nisu ni blizu početka. Simić je ipak optimist i o tom pitanju.

– Vjerujem da će i te blokade natječaja uskoro biti iscrpljene i da će se i pristupne ceste dovršiti na vrijeme – zaključuje.

Priča o kineskim tehnološkim uspjesima može se istodobno iščitavati i kao priča o našim industrijskim neuspjesima, ali da jednom ne svane dok se drugom ne smrkne, i nije neka vijest. Baš kao ni istina da evolucija i ekonomski razvoj nekog društva ne idu uvijek uzlaznim pravcem napretka, znanja i progresa, nego je krivulja većine njih sličnija EKG-u kroničnog srčanog bolesnika.