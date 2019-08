Plenković se sastao s Pupovcem: Razumijem njegovu zabrinutost, ali klima prema manjinama nije netrepeljiva; S Kuščevićem se, pak, još nije čuo: Ali, hoću, ako treba...

Premijer Andrej Plenković je potvrdio da se sastao s predsjednikom SDSS- Miloradom Pupovcem, rekao kako razumije njegovu zabrinutost zbog napada na građane srpske nacionalnosti, očekuje da počinitelji kaznenih djela budu kažnjeni te kako u hrvatskom društvu ne postoji klima koja bi bila netrpeljiva prema manjinama.

" Sastali smo se i razgovarali smo, rekao je Plenković u četvrtak predvečer u Varaždinu nakon posjeta Sveučilištu Sjever.

„Razgovarali smo i on je iskazao svoju zabrinutost zbog ovih incidenata koji su se dogodili, što ga razumijem kao predstavnika srpske manjine“, rekao je Plenković te ponovio tri stvari od kojih je prva da on osobno, kao i članovi Vlade, osuđuju sve incidente, uključivši i one u Kninu, odnosno Uzdolju i Đevrskama.

„Drugo, hrvatska policija je vrlo brzo reagirala i uhitila većinu osoba koji su osumnjičeni za počinjenje kaznenog djela i očekujem da oni za to budu kažnjeni“, rekao je Plenković te dodao da je treće i najvažnije da ne postoji klima u hrvatskom društvu koju bi se moglo nazvati netrpeljivom prema manjima, a najmanje učiniti suodgovornom Vladu ili vladajuću stranku.

„Upravo obrnuto, ono što radimo tri godine ide za tim da kreiramo društvo u u kojem se svi osjeća sigurni i dobro, u kojem se štite prava manjina“, rekao je predsjednik Vlade te dodao da je njegov odabir, i tako i dalje misli, da manjine u Hrvatskom saboru trebaju biti dio parlamentarne većine.

Plenković je izjavio da je Hrvatska zemlja koja je riješila sve svoje strateške zadaće i sada moramo raditi „fini, sofisticirani vez“ rasta gospodarstva, socijalne uključivosti i harmoničnog funkcioniranja jednog tolerantnog europskog društva.

„Zato odbacujem teze da se modernu, suverenu Hrvatsku koja je nastala u Domovinskom ratu, na hrabrosti i odvažnosti hrvatskih branitelja uspoređuje s NDH“, poručio je Plenković.

U vezi sa zahtjevom za skidanjem imuniteta bivšem ministru uprave Lovri Kuščeviću premijer je rekao kako su to radnje koje obavljaju policija i državno odvjetništvo i da je zahtjev za skidanjem imuniteta uobičajeni postupak.

To je rutinska reakcija saborskog odbora pred nama, a nakon toga ćemo vidjeti što će biti, rekao je Plenković.

Nije se čuo s Kuščevićem, "ali ako treba čut će se". „Imao sam sjednicu Vlade, ali ako treba čut ćemo se, pa ćemo vidjeti" rekao je.

Čuo je i da je Kuščević danas dao izjavu i tu ne vidi poseban nikakav poseban problem, rekao je i ocijenio da je prerano za bilo kakve zaključke.