Uskoro velika promjena vremena, ljetu se bliži kraj? Još ovoga tjedna sunčano i vruće, a onda stižu nevere i drastičan pad temperature

Vrućine koje posljednjih dana vladaju Hrvatskom potrajat će još koji dan, a početkom sljedećeg tjedna stiže velika promjena koja bi, sudeći prema trenutnim prognozama, mogla označiti i kraj ljeta.

- Do ponedjeljka će biti vruće i sparno, u većini Hrvatske uz povećanje opasnosti od još jednog toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, te pritom pretežno sunčano, uz samo rijetke mjestimične pljuskove, uglavnom u kopnenom području, najavljuje glavni HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

- Početkom novoga tjedna sve je vjerojatnija izraženija promjena vremena, uz češću i obilniju kišu te pad temperature, a na Jadranu i nevere, uz najprije jugo zatim i buru, upozorava Vakula.

Detaljniju prognozu za HRT je pripremila dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

- U četvrtak će na istoku Hrvatske biti većinom suho i sunčano, ujutro u Posavini uz maglu. Popodne je poneki pljusak moguć samo iznad gorja, a dnevna temperatura od 30 do 33 °C.

Vruće i sparno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje također može biti jutarnje magle. Popodne i navečer pak raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti i intenzivniji.

Pljuskovi, pa i izraženiji, mogući su i u gorju te unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima sjevernog Jadrana većinom suho i sunčano. Jutro po kotlinama ponegdje maglovito, a sumaglice i magle može biti i na moru, koje će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka oko 15 °C u gorju te od 20 do 25 °C uz more, a najviša dnevna između 28 i 33 °C.

Pretežno sunčano i vruće bit će i na srednjem i južnom Jadranu, ali u unutrašnjosti Dalmacije popodne ipak uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti mirno ili malo valovito, temperature od 26 do čak 28 °C ponegdje na jugu - nekima vjerojatno i previsoke za osvježenje, navodi Mikuš Jurković.

- Do kraja ovoga tjedna na kopnu će biti većinom sunčano, a vrućinu i sparinu ponegdje mogu prekinuti lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najveća je vjerojatnost za njih u zapadnim predjelima, posebice uz gore i planine. No, početkom novoga tjedna sve je vjerojatnija izraženija promjena vremena - ponegdje uz moguću obilniju kišu, na Jadranu i nevere, te pad temperature, u ponedjeljak i jako jugo, zatim buru.

No do tada ljubitelji ljeta mogu uživati u suncu i vrućini, pa i vrlo toplom moru, oko Lastovo čak i temperature od 28 °C. U noći i ujutro puhat će povremeno umjerena bura, a danju pak sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Na stranicama DHMZ-a u 7-dnevnoj prognozi vidljivo je da je u utorak na pomolu uistinu drastična promjena vremena pa tako, primjerice, Zagreb prema trenutnim predviđanjima toga dana uz kišu očekuje maksimalna temperatura od samo 13 Celzijevih stupnjeva.

U Splitu bi, prema tom predviđanju, u utorak maksimalna vrijednost mogla biti oko 20, u Istri pokoji stupanj niža, dok bi nešto više temperature mogle biti zabilježene tek u Slavoniji i Baranji.