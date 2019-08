Liječnici zatrpani bizarnim zahtjevima pacijenata: traže potvrde da se ne bi morali vezivati u autu, da bi mogli nositi marendu na posao pa čak i kako bi izbjegli plaćanje teretane...

Liječnici obiteljske medicine nisu samo nezadovoljni zbog obveze prijavljivanja promjena zdravstvenog stanja svojih pacijenata, nego upozoravaju i na niz ostalih potvrda koje su dužni izdati pacijentima, a od kojih su neke potpuno bizarne, a druge posve besmislene.

Među bizarnije zahtjeve svakako spada i traženje potvrde o bolesti kako bi se izbjeglo plaćanje članarine za teretanu, a ima i onih koji dolaze po potvrdu liječnika kako bi mogli nositi marendu na posao.

Neki su se pak dosjetili kako izbjeći drakonske kazne u prometu pa traže potvrdu da zbog zdravstvenog stanja ne moraju vezivati sigurnosni pojas u automobilu. Kad liječnik odbije izdati potvrdu pacijenti se ljute i negoduju.

Doktorica obiteljske medicine i zamjenica ravnatelja osječkog Doma zdravlja Nataša Stanišić potvrdila je za Glas Slavonije kako postoji mogućnost izdavanja potvrde o nemogućnosti nošenja sigurnosnog pojasa.

- Pacijent me je tražio tu potvrdu i rekao mi da se on ne može vezati u automobilu. Nije mi preostalo ništa drugo nego da mu potvrdu izdam. Veliko mi je iznenađenje i potvrda o iznajmljivanju apartmana. Koliko god čudno zvučalo i takve potvrde moramo izdavati – kazala je osječka liječnica za iščitavajući pritom obrazac prema kojem takvu potvrdu mora dobiti osoba koja se bavi iznajmljivanjem apartmana.

U obrascu stoji da se potvrda izdaje na temelju članka 97. Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata. Njome se potvrđuje da pacijent, odnosno iznajmljivač nije evidentiran kao duševni bolesnik.

- Imala sam slučaj kad je tražena potvrda za životno osiguranje, a pacijentica mi je donijela potvrdu iz banke i zatražila da je ispunim. Jedan pacijentica tražila je potvrdu da je alergična na laktozu. Rekla je kako joj šefica ne vjeruje i da traži potvrdu na temelju koje će onda smjeti donijeti svoju užinu na radno mjesto.

Nerijetko se traže i potvrde za djecu zbog bavljenja sportom kojom se jamči da je dijete zdravo pa sve do potvrda za prenošenje opijata preko državne granice - navela je liječnica nabrajajući čime su sve zasuti.

Obiteljski liječnici, kaže nadalje, svojim pacijentima uvijek moraju biti na raspolaganju. U slučaju da se liječnik pobuni, odnosno poželi porazgovarati o samoj svrsi potvrde ili je jednostavno ne želi izdati, pacijenti se, kaže zamjenica ravnatelja osječkog Doma zdravlja, najčešće - naljute.



​- I što mu možeš kad dođe i traži potvrdu, recimo, za sigurnosni pojas? - pita se dr. Stanišić

- Evo, i vi ste pomislili da ju je tražila trudnica, ali nije, tražio ju je muškarac. A kako potvrda postoji u našem programu, i dobio ju je - kaže ova obiteljska liječnica.

Najveći su problem potvrde o posjedovanju oružja. Naime, zakon obvezuje liječnike da prijave promjene zdravstvenog stanja pacijenata koji imaju oružje, ali pacijenti to ne žele.

- Riječ je o pacijentima koji često imaju PTSP, ljudima koji nose oružje i nije to nimalo bezazleno. Moramo im prijaviti i osobe koje imaju epileptičke napade, no brojni to ne žele prihvatiti pa nastaju sukobi - izjavila je za Glas Slavonije zamjenica ravnatelja osječkog Doma zdravlja.