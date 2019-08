Ante Sanader, novi politički tajnik HDZ-a: Krajnja desnica gura nas lijevo, to im neće proći. Najvažniji cilj stranke pobjeda je Kolinde Grabar Kitarović na izborima

U prvom intervjuu nakon imenovanja za političkog tajnika HDZ-a, Ante Sanader za Slobodnu Dalmaciju govori o odnosima unutar stranke, nastojanju da vrati glasove na desnici, šansama Kolinde Grabar-Kitarović, kao i o koalicijskom potencijalu.

Ispada da su splitsko-dalmatinski kadrovi u posljednje vrijeme predodređeni za političkog tajnika HDZ-a – prvo Maroević, doduše kratko, onda Kuščević, pa sada vi.

– Jedna od najjačih i najveća organizacija HDZ-a u Hrvatskoj je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Imali smo niz izvrsnih izbornih rezultata upravo u ovoj županiji, što se ogleda kroz pobjedu župana Blaženka Bobana, gradonačelnika Krstulovića Opare, kao i najvećim brojem HDZ-ovih načelnika i gradonačelnika, pa je u tom smislu i normalno da u takvom omjeru budemo zastupljeni u vodstvu stranke. U ovom kratkom periodu, na koji se osvrćete, to se dogodilo kroz funkcije političkog tajnika, ali i predsjednika stranke Andreja Plenkovića, koji je po ocu i majci iz ove županije, kao i niz ministara, što uz brojne projekte koje ovdje realiziramo pokazuje i pravu privrženost ove HDZ-ove Vlade Dalmaciji.

Je li HDZ od EU izbora u grčevitom pokušaju da pridobije desne glasove, pa zato Thompson na Rivi, toleriranje Penave u Vukovaru u vezi s ćirilicom, predsjedničina objava kampanje u Hrvatskom tjedniku...?

– Naše biračko tijelo, članstvo i vodstvo od osnutka HDZ-a, kao i prvi predsjednik Franjo Tuđman, imali su jasan smjer za profiliranje stranke na desnom centru uz isticanje vrijednosti Domovinskog rata, državotvornosti, domoljublja, narodnjaštva i demokršćanstva. Mi nismo carski namjesnici, mi crpimo svoj legitimitet i političku snagu iz volje našeg naroda, narodnjačka smo stranka, te je logično da podržavamo i ispunjavamo, te vodimo politiku onako kako to žele oni koji su nas izabrali – naš narod, odnosno naši birači. Zato su i premijer i svi ministri non-stop prisutni na terenu, u kontaktu s lokalnim čelnicima oko realizacije razvojnih projekata i, naravno, s građanima, više nego ijedna Vlada prije. U političkom rivalstvu krajnja desnica zamjenom tema pokušava prikazati HDZ kao stranku centra ili čak i ljevice u želji da pridobije HDZ-ovo biračko tijelo. Ali to na predsjedničkim i parlamentarnim izborima neće proći, naši birači jako dobro znaju što su naše vrijednosti i koliko je baš ova Vlada učinila za hrvatske branitelje, Hrvatsku vojsku, domovinsku i nacionalnu sigurnost, dignitet Domovinskog rata, za strateške projekte koje sanjamo od neovisnosti, poput pelješkog mosta, kao i naše demokršćanske vrijednosti i protivljenje reviziji Vatikanskih ugovora. Na tom nam polju oni koji se predstavljaju da su "domoljubniji" ili "desniji" od nas nemaju pravo dijeliti nikakve lekcije.

Kršćanske vrijednosti

I vas se svrstava u ovaj konzervativniji dio stranke, pogotovo što ste nekada u paru s Karamarkom išli na unutarstranačke izbore, pa je li i to taj jedan dokaz pomaka stranke u tom desnom smjeru?

– Ako konzervativizam i desničarenje znači domoljublje, njegovanje kršćanskih vrijednosti, čuvanje digniteta Domovinskog rata, težnja za sintezom hrvatske povijesne svijesti i političke misli, onda sam desničar i konzervativac. Ali isto tako, danas se moderno domoljublje očitava i u predanom i časnom radu i djelovanju, zalaganju za bolji gospodarski i socijalni standard građana, snažno međunarodno pozicioniranje Hrvatske na europskoj i globalnoj razini i korištenje takve pozicije za boljitak hrvatskih ljudi. HDZ je stranka koja je u cijeloj 30-godišnjoj povijesti od osnutka, kad su dr. Franjo Tuđman i utemeljitelji pozicionirali HDZ, do danas čvrsto usidrena u desnom centru hrvatskog političkog spektra, tako da se mi nemamo što micati ili repozicionirati. To bi trebalo pitati one koji su u političkom smislu propustili sudjelovati u svim postignućima Hrvatske, od stjecanja samostalnosti do međunarodne afirmacije Hrvatske i ulaska u EU i NATO, a danas se pozivaju na neku svoju inačicu suverenizma.

Prvi izbori u novoj stranačkoj ulozi bit će predsjednički. Plaši li vas stalni pad rejtinga vaše kandidatkinje?

– Trenutno je naš najvažniji politički cilj pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. Ankete pokazuju da ona ima najbolji rejting, iako se još službeno nije ni uključila u kampanju. Salva najprimitivnijih uličarskih napada i prostaštva kojoj je izložena predsjednica na početku ove pretkampanje, najbolje pokazuje koliko će ova kampanja biti prljava. Siguran sam u pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na ovim izborima, u čemu će joj apsolutnu potporu i logistiku dati vodstvo i ukupno članstvo HDZ-a.

Slažete li se s tvrdnjama da će Grabar-Kitarović puno teže biti proći prvi krug negoli izvojevati pobjedu u drugom?

– Kolinda Grabar-Kitarović je pokretanjem niza inicijativa, a posebno projektom "Baltik – Jadran", te nizom međunarodnih susreta sa svjetskim liderima podigla politički rejting Hrvatske na međunarodnom planu. Ona je svojom karijerom i prije obnašanja predsjedničke dužnosti ostvarila veliki međunarodni politički ugled, što je svakako dragocjeno za ulogu predsjednika države, jer ovi izbori nisu festival zabavne glazbe na kojem se bira najbolji zabavljač i prvi umjetnički glas, nego izbor lidera države, gdje nam trebaju najiskusniji i najkompetentniji kandidati koji mogu odgovorno voditi Hrvatsku i suočavati se s izazovima na međunarodnoj političkoj sceni. Shodno navedenom, neupitno je očekivati najbolji rezultat u prvom izbornom krugu i sigurnu pobjedu u drugom krugu.

Jesu li predsjednički izbori "biti ili ne biti" i za Andreja Plenkovića? Teško bi, naime, u stranci preživio još jedan slab rezultat, a i protukandidata je sve više.

– Ne. Pa podsjetit ću vas, pobijedili smo na proteklim trima izborima u nizu – parlamentarnim, lokalnim i europskim. Kako će naša predsjednička kandidatkinja pobijediti na ovim izborima, nećemo dati priliku raznim dušobrižnicima HDZ-a za stvaranje priželjkivane atmosfere raspada i sukoba u HDZ-u. U tridesetogodišnjoj povijesti HDZ je vodio državu kroz najteža vremena i ostvario sve zacrtane ciljeve u stvaranju neovisnosti i pozicioniranja Hrvatske na političkoj sceni Europe i svijeta. Vlada Andreja Plenkovića ostvarila je izvrsne gospodarske rezultate i reformske poteze koji su se godinama prije odgađali. Pogledajte samo koliko je projekata započeto ili realizirano u protekle dvije godine u Splitsko-dalmatinskoj i drugim dalmatinskim županijama. Plenković je uspio Hrvatsku na europskom i međunarodnom planu nametnuti kao aktera koji ima ozbiljnu ulogu, što se potvrdilo i kod izbora Ursule von der Leyen za predsjednicu Europske komisije, a osobito kod izbora Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Uz postignuća hrvatske Vlade i snažan rad na terenu, HDZ-u se otvara put prema još jednoj pobjedi na sljedećim parlamentarnim izborima, u to nemam sumnje. Uostalom, alternativa koja se nudi hrvatskim biračima pokazuje potpunu neozbiljnost i bezidejnost nedostojnu obnašanja odgovorne dužnosti vođenja Vlade.

Politička stabilnost

Kako komentirate Karamarkovu uvijenu najavu ponovne kandidature za šefa stranke?

– Svaki član HDZ-a ima statutarno pravo, kada dođe vrijeme unutarstranačkih izbora, istaknuti svoju kandidaturu za bilo koju stranačku dužnost, pa tako i za predsjednika stranke. Konkretno kad me pitate za gospodina Karamarka, on je već imao svoju priliku na mjestu predsjednika stranke, ali se, kao i svi drugi članovi, može kandidirati.

Hoće li Vlada u ovom istom sastavu dočekati iduće parlamentarne izbore? Grijeh u očima desnice u HDZ-u, ali i dobrog dijela ostalih birača, jest suradnja s HNS-om i SDSS-om?

– Po čemu bi bio grijeh voditi Vladu u kojoj sjedi premijer i 18 ministara iz redova HDZ-a, od ukupno 21 člana? Vlada će odraditi mandat do kraja jer je politička stabilnost za koju smo se borili unatoč svim izazovima i otporima pridonijela rezultatima koje danas ostvarujemo. Stranačka tijela donijela su odluku o ovoj koaliciji, te je sada najvažnije da Vlada dovrši sve pokrenute reforme koje će osigurati bolji život građana jer je to glavni cilj, a ne sitna i ničim utemeljena politikantstva.

Može li ova saborska većina bez HNS-a ili SDSS-a? Neki vaši partneri nedavno su me uvjeravali da može. Cilja se na Bandićeve spavače, ali ne samo na njih.

– Ova Vlada ima čvrstu potporu stabilne saborske većine, to nije upitno. Svega pola sata nakon što sam imenovan političkim tajnikom već sam sudjelovao na prvom sastanku s koalicijskim partnerima, s kojima ćemo redovito razgovarati i ispunjavati zajedničke prioritete.

Koliko HDZ u ovom trenutku pati od manjka koalicijskog potencijala? Svi sadašnji partneri u većini imaju vrlo slab rejting. Razmišljate li stoga o novim poput Kolakušića, čak Živom zidu... ili obnovi starih sa, recimo, Mostom, dijelom HSS-a, Petir, Tomašić...?

– Kako sam već rekao, HDZ je stranka desnog centra, tu postoji najširi spektar za ostvarivanje političke suradnje s programski bliskim strankama. Prvo je važno da ova Vlada nastavi dalje s reformama i svim započetim projektima, kao i da kvalitetno i uspješno organizira prvo u povijesti Hrvatske predsjedanje Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2020 godine. A onda idemo na izbore na kojima očekujemo pobjedu HDZ-a. Potom ćemo donositi odluke s kime i kako formirati Vladu.