Kolinda niže gafove i izaziva kritike, a podrška joj raste!? Evo zašto je predsjednica nedodirljiva u anketama, zašto se Škori predviđa pad rejtinga i kako stoji s Milanovićem

Da su danas predsjednički izbori, Kolinda Grabar-Kitarović dobila bi 34,6 posto potpore, što je za dva postotna poena više u odnosu na mjesec ranije. Zoran Milanović u kolovozu nije ni povećao, ali ni izgubio potporu i mjesec završava s potporom gotovo svakog četvrtog birača ili njih 24,6 posto.

Za razliku od njih, Miroslav Škoro gubi birače te kolovoz završava s potporom od 18 posto ispitanika, pokazalo je ispitivanje agencije IPSOS koje objavljuje Nova TV.

Ovakav rezultat je zanimljiv jer ukazuje na svojevrsnu nedodirljivost sadašnje predsjednice, kojoj ne štete njezini prilično česti javni istupi koji se kritiziraju u medijima. Tako je Kolinda Grabar-Kitarović u kolovozu izazvala skandal kada je dala intervju ekstremno desničarskom listu Hrvatski tjednik, u kojem je objavila svoju kandidaturu, piše Jutarnji list.

Nema iznenađenja

Iako od tada Kolinda Grabar-Kitarović odbija stati pred novinare, njezin rejting je u međuvremenu čak narastao za dva postotna poena.

Postavlja se pitanje - zašto?

Goran Čular, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, drži kako ne treba biti iznenađen najnovijim rezultatima javnog mnijenja. Oni su, dodaje, prilično slični prošlomjesečnima, ali treba biti oprezan i kada se nastup KGK u desničarskom tjedniku u medijima opisuje kao skandalozna odluka koja će je upropastiti:

“Ovo je Hrvatska, a biračko tijelo Predsjednice je takvo da tim ljudima ne smeta to što ona istupa u Hrvatskom slovu. Osim toga, ona ipak nije zadrta desničarka, već pokušava biti prihvatljiva širem krugu birača, tako da nije bilo realno misliti kako slijedi nekakav njezin veći pad”, smatra Čular.

Ovog politologa ne iznenađuju ni predviđanja prema kojima i u drugom krugu trenutne okolnosti idu u prilog Kolindi Grabar-Kitarović. U srazu između nje i Zorana Milanovića pobjedu odnosi Predsjednica s 51,1 posto prema 36,6 posto koliko osvaja Milanović. U duelu s Miroslavom Škorom Kolinda Grabar-Kitarović dobila bi 46,1 posto potpore, dok Škoro može računati na potporu od 36,5 posto. Međutim, Miroslav Škoro postao bi predsjednik ako u drugi krug ide sa Zoranom Milanovićem. Škoro u tom slučaju dobiva 46,9 posto, a Milanović 38,9 posto.

Konkurenti

“Prije svega, ako se u međuvremenu ne dogodi nekakav iznenađujući obrat situacije, prilično sam siguran da će Kolinda Grabar-Kitarović ući u drugi krug. A tada će za nju glasati i dosta onih koji podržavaju Škoru jer, koliko god su ona i on međusobni konkurenti, zapravo među njima nema velikih razlika. To se vidi i po tome što Škoro pobjeđuje Milanovića jer - da njih dvojica uđu u drugi krug, većina Kolindinih birača glasala bi za Miroslava Škoru. S te strane, mislim da će Zoranu Milanoviću biti teže dobiti glasove birača koji su jako lijevo nego KGK glasove Škorinih ili obratno. Ono što Milanović dobro radi jest njegovo pozicioniranje na lijevom centru”, procjena je Gorana Čulara.

Nešto slično može se čuti i od osoba bliskih Grabar-Kitarović. Njezin glavni protivnik u prvom krugu nije Milanović, nego Škoro, i to zato što i njegovi i njezini birači dijele sličan svjetonazor. Od birača sa završenom osnovnom školom 48 posto svoj bi glas dalo Kolindi, čija su uporišta u Dalmaciji, Slavoniji, a vodi i u Lici i Banovini te u Istri i Primorju. Na drugoj strani, Miroslav Škoro zato može računati na mlade birače. Tako bi njih 31 posto do 30 godina svoj glas dalo Škori. On također može računati na birače u sjevernoj Hrvatskoj gdje uživa potporu od 27 posto, a u rodnoj Slavoniji od 22 posto.

“Škorin rejting počet će padati kada počne službena kampanja. Stavove mu kreiraju Velimir Bujanec i Mate Radeljić, što znači da će se pozicionirati izrazito desno. A to podrazumijeva pad podrške. Osvojit će maksimalno 15-tak posto glasova, jer nitko tko računa na čvrstu desnicu ne može osvojiti više od toga”, komentar je ljudi iz kruga Kolinde Grabar-Kitarović.