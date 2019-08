Je li vlasnik kafića u Uzdolju bio čuvar u kninskom zatvoru i prijatelj zloglasnog četnika treba rješavati policija, a ne razularena horda: Goran Pauk uputio jasnu poruku svima koji uzimaju pravdu u svoje ruke

Rješenje je tu, samo ga treba primjeniti.

Svako nasilje - obiteljsko ili nacionalno – treba drakonski kazniti.

- Slično ovome što nam se događa u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Znači, drastično povećanje kazni, pa i zatvorske kazne u kritičnim slučajevima – objavio je šibensko-kninski župan Goran Pauk komentirajući u Dnevniku Nove TV napad na posjetitelje kafića u okolici Knina koji su gledali kvalifikacijsku utakmicu beogradske „Crvene Zvezde“.

- Rat je završio, pobijedili smo sve one koji su na teritoriju Hrvatske provodili velikosrpsku politiku i 25 godina od rata vrijeme je za suživot, toleranciju, stvaranje modernoga društva u kojem će većinska nacija itekako štititi svoje nacionalne manjine. I biti im „kao stariji brat mlađemu“ – pojasnio je Pauk.

Odmah nakon napada šibensko-kninski župan bio je jedan od prvih dužnosnika koji je nedvosmisleno osudio maskirane napadače.

- Tužno i žalosno je da očito još postoje oni koji ne shvaćaju da smo rat vodili samo protiv onih koji su provodili velikosrpsku politiku na hrvatskom teritoriju, a govoriti drugačijim jezikom, navijati za drugi klub, slušati drugačiju glazbu ili biti Srbin u Hrvatskoj nije velikosrpska politika nego demokratska tekovina za koju smo se isto tako borili. Zato se nadam brzom i efikasnom sankcioniranju ovih velikohrvatskih "junačina" – poručio je sa svojeg Facebook profila Pauk 22. kolovoza.

Goran Pauk u priči o bici protiv velikosrpske agresije nije bilo tko. Čovjek je – u jednom od spektakularnijih trenutaka te teške ratne 1991. - srušio jedan od „obadva, obadva su pala“ JNA aviona. Među braniteljima uživa veliki ugled. Na izborima u šibensko-kninskoj županiji u pravilu pomete konkurenciju. Na svojoj strani ima i glasače koji su tijekom rata prognani iz svojih domova. I one koji su tih dana izgubili svoje najmilije. I one koji su se borili za nezavisnu Hrvatsku.

Pauk zato i ne propušta izraziti veselje što među napadačima nema pravih branitelja.

- Mene, rekao bih, veseli da među takvim osobama nema onih istinskih hrvatskih branitelja. To je bitna kategorija. A mladi se ljudi znaju povesti za nekim situacijama koje su društveno zabranjene, društveno iskazane kao negativne i u tome vide nekakvo svoje dokazivanje – zaključio je Pauk.

Poanta je u slijedećem.

Ako se obistine tvrdnje koje kolaju internetom – a po kojima je vlasnik kafića u Uzdolju 1991. prema jednoj interpretaciji navodno bio čuvar u kninskom zatvoru, prema drugoj prijateljevao sa zloglasnim kapetanom Draganom, a prema trećoj u Beogradu se naslikavao ispred grafita koji veličaju Delije – to je stvar koju trebaju rješavati hrvatski organi reda.

Ne metalne palice.

Policija će procijeniti što je od toga što mu se stavlja na teret kazneno djelo, što ratni zločin, a što zakonom dozvoljeno ponašanje.

Zato su se, to je zapravo htio reći Pauk, branitelji i borili. Za to su ginuli, i to su branili.

Da hrvatski policajac sankcionira sve što je kontra zakona.

A ne da pravdu u svoje ruke uzima maskirana, razularena horda. Po sličnom nasilničkom obrascu po kojemu su to '91 - na užas svih demokratski orjentiranih građana Republike Hrvatske – radili krajinski pobunjenici.