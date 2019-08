Iz Policijske uprave osječko-baranjske nedavno je na adresu županijskog Doma zdravlja stigao dopis neobičnog sadržaja. Naime, policija kaže kako “se provode mjere prevencije i suzbijanja terorizma, a dosadašnjom analizom evidentiranih sigurnosnih rizika utvrđena je radikalizacija osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj kao i u ostatku Europe”. Zbog toga, kažu u policiji, liječnici obiteljske medicine i psihijatri “trebaju preventivno djelovati i pravovremeno otkrivati ovakve sigurnosne događaje jer je utvrđen značajan postotak osoba koje su evidentirane kao osobe s duševnim smetnjama, a koje su iskazivale naklonost ideologijama terorističkih organizacija”.

Riječju, liječnici bi ubuduće, osim prijava MUP-u nepodobnih vozača zbog zdravstvenih problema, trebali “hvatati” teroriste, ali samo među psihičkim bolesnicima!?!

Liječnici su, dakako, reagirali vrlo burno, kako zbog još jednog dodatnog posla, za koji sigurno nisu educirani, tako i zbog besmislenosti ovog dopisa, po kojem su samo psihički bolesnici teroristi, što, dakako, nije niti može biti točno. Zato je o tom slučaju Koordinacija liječnika obiteljske medicine (KoHOM) uputila dopis pučkoj pravobraniteljici, piše Jutarnji list.

Narušeni odnosi

- Da, pisali smo pravobraniteljici jer ovo je apsolutno posao koji liječnici obiteljske medicine ne mogu raditi. To je samo još jedan, dodatni način da se naruši odnos povjerenja između pacijenta i liječnika, a to ne smijemo dopustiti - kaže dr. Berislav Bulat iz KoHOM-a, koji je nedavno reagirao na slučaj liječnice koju je verbalno napao pacijent nakon što ga je prijavila MUP-u zbog promjene zdravstvenog stanja vezanog uz sposobnost upravljanja automobilom.

I za psihijatra iz Klinike za psihijatriju Vrapče dr. Ivana Ćelića ovaj je postupak MUP-a neprihvatljiv. Ističe da je sve pokrenula Europska komisija jer je u nekim zemljama EU, ali ne i u Hrvatskoj, utvrđeno da se psihijatrijski pacijenti, i to uglavnom autisti i shizofreničari, pokušaju, a ponekad i uspiju “regrutirati” u terorističke organizacije.

- No, gdje su podaci za Hrvatsku, tko je to utvrdio i u kojem obimu da su psihički bolesnici teroristi - pita nadležne dr. Ćelić i dodaje da se radi tek o preporukama EK koje je izradio nizozemski RAN (Radicalisation Awareness Network), no sigurno je i to da u tim preporukama stoji da se u sve to trebaju uključiti znalci, odnosno psihijatrijske ustanove, a ne domovi zdravlja.

Ljudi sa stigmom

- Iz preporuka se može iščitati kako nema direktne i linearne povezanosti između terorizma i psihičkih poremećaja, nego se apostrofira kako pojedine dijagnoze psihičkih poremećaja i njihovi simptomi mogu generirati vulnerabilnost osobe s duševnim smetnjama u odnosu na temu terorizma. Posve je jasno da svi teroristi nisu osobe s duševnim smetnjama, ali među teroristima može biti i osoba s duševnim smetnjama. U tom smislu dana je preporuka liječnicima da u slučajevima kada u svojoj kliničkoj prosudbi procijene takvu opasnost obavijeste nadležna tijela, ali to moraju biti psihijatri - objašnjava Ćelić i dodaje da se Hrvatska s tim problemom još nije susrela.

- Ono što je prijepor i generator nesigurnosti u postupanju jest nedostatna transparentnost praktične primjene navedene preporuke, primjerice, kada i kome javiti, s kolikom količinom informacija, tko točno treba prijaviti i slično. Osim toga, interpretacija tih preporuka trebala bi biti takva da se na najmanji mogući način stigmatiziraju osobe s duševnim smetnjama i da se uvijek jasno navodi kako osobe s duševnim smetnjama nisu po prirodi stvari opasne, nego to mogu biti u pojedinačnim slučajevima, kao što to mogu biti i svi oni koji nemaju dijagnozu psihičkog poremećaja - zaključuje dr. Ćelić.

I ovo je samo još jedan u nizu prijepora koji se u posljednje vrijeme pojavljuju na relaciji liječnici - MUP, odnosno nakon što su liječnici “dobili” zadatak da prijavljuju promjenu zdravstvenog stanja imatelja oružja, a onda i vozača, sada bi se morali baviti i potencijalnim teroristima među psihičkim bolesnicima.