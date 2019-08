Ako želimo srušiti Plenkovića, prvo moramo srušiti Kolindu: postoji li tajna skupina unutar HDZ-a koja u dosluhu sa Škorom pokušava svrgnuti premijera?

Dan nakon sjednice vodstva HDZ-a na kojoj su se iscrtale prve konture i početni hodogram predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, koja bi službeno trebala početi u nedjelju, 8. rujna, na katoličku svetkovinu Male Gospe, ljudi iz kruga predsjednika stanke Andreja Plenkovića u četvrtak su se obrušili na Davora Ivu Stiera - pretendenta za budućeg šefa HDZa - optuživši ga gotovo za veleizdaju, piše Jutarnji list.

Loše im je sjela Stierova izjava da mu ne pada na pamet u kampanji napadati Miroslava Škoru jer da pravi HDZ-ov protukandidat nije on, nego Zoran Milanović.

U suštini, Stieru su poručili: ako nećeš kontrirati na konstantne napade iz stožera Miroslava Škore, shvatit ćemo to kao tvoju igru s figom u džepu te fingiranje podrške Kolindi Grabar-Kitarović, a koje je motivirano tvojom vrlo konkretnom osobnom ambicijom.

Pritom su, jasno je, ciljali na Stierove planove da u proljeće iduće godine (najvjerojatnije u svibnju) na unutarstranačkim izborima pobijedi Plenkovića i postane novi šef stranke.

Naime, prevladavajuće stajalište popriličnog broja utjecajnih HDZ-ovaca je da su predsjednički izbori ključni ne samo za političku budućnost aktualne predsjednice države nego i za sudbinu Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a, a posljedično i Vlade. Procjenjuju da bi nakon velikog svibanjskog podbačaja HDZ-a na europskim izborima gubitak predsjedničkih (u prosincu 2019.) stavio Andreja Plenkovića u vrlo nezgodan položaj uoči unutarstranačkih izbora koji će se održati samo par mjeseci poslije predsjedničkih. Dok na prošlim izborima za šefa stranke u ljeto 2016. godine Plenković nije imao protukandidata, sada se očekuju najmanje dvojica - već spomenuti Stier i Miro Kovač.

Udarci iz Škorina tabora

- Plenković je oštro napao Stiera zbog njegova stava da se u kampanji treba fokusirati na Milanovića, a ne na Škoru, ne zato što je sa Stierom htio debatirati koja je strategija u predsjedničkoj kampanji pametnija - polemiziranje s Milanovićem ili kontranapadi na svaki udarac iz Škorina tabora - nego zato što ga je uhvatila velika nervoza. Da je htio polemizirati, imao je više od mjesec dana da to učini jer je Stier još u srpnju u velikom intervju za Jutarnji list rekao isto što i prije dva dana: da je predsjedničin suparnik Zoran Milanović, da je pred građanima izbor žele li na Pantovčaku ponovno ljevicu ili Kolindu Grabar-Kitarović te da na tome treba bazirati strategiju HDZ-ove predsjedničke kampanje.

Plenković je nervozan zato što zna da je u slučaju poraza aktualne predsjednice i on sam gotov, a čitam da je počeo biti nemiran i zbog toga što shvaća da mu čak ni pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović ne bi garantirala mir i novi četverogodišnji mandat na čelu stranke. Predsjednica bi se u svojem drugom i, prema Ustavu, posljednjem mandatu na čelu države mogla brzo distancirati od Vlade i samog Plenkovića, prikloniti se njegovim oponentima te podržati one snage unutar HDZ-a koji žele promjenu na čelu stranke - tvrdi izvor iz HDZ-a upoznat sa stajalištima Davora Ive Stiera o predsjedničkoj utrci, kao i njegovim planovima na stranačkim izborima u proljeće 2020. godine.

Sugovornik iz stranke blizak Andreju Plenkoviću smatra da su njegovi kolege imali pravo kada su promptno reagirali na Stierovu izjavu da podržava HDZ-ovu kandidatkinju Grabar-Kitarović, ali da neće napadati Miroslava Škoru.

- Možda je reakcija Plenkovićevih ljudi bila malo prenervozna, ali predsjednička utakmica je počela i s vremenom će postajati sve oštrija. Ali, suštinski gledano, Plenković je u pravu oko Stiera. Ta njegova izjava, da ne treba reagirati na Škorine poteze, zapravo je Stierovo kukavičje jaje u kampanji predsjednice Grabar-Kitarović - tvrdi visoki izvor iz HDZ-a.

Pogrešna teza

Smatra da su Stierove izjave motivirane njegovom pripremom za utrku za novog predsjednika stranke.

- Stier zapravo želi da na predsjedničkim izborima pobijedi Miroslav Škoro, i to samo zato da bi se porazom naše predsjedničke kandidatkinje oslabio i položaj Andreja Plenkovića unutar samog HDZ-a. Postoje sumnje da Stier komunicira sa Škorinim timom. A isto to radi i Miro Kovač, još jedan od izglednih kandidata za budućeg predsjednika HDZ-a. Iako i jedan i drugi to rade zbog svojih osobnih ambicija, kako bi si porazom predsjednice i slabljenjem Plenkovića povećali vlastite šanse na unutarstranačkim izborima, oni to ne rade u dosluhu. Dakle, iako Stier i Kovač to rade odvojeno, smjer je isti - tvrdi naš sugovornik.

HDZ-ovci koji redovito komuniciraju s Davorom Ivom Stierom na takve konstrukcije odmahuju rukom i tvrde da Stier nikada ne igra prljavo niti sjedi na dvije stolice.

- Hajdemo razriješiti jednu potpuno pogrešnu tezu koja se često provlači kroz medije. Slažem se s početkom te teze koja kaže da bi poraz Kolinde Grabar-Kitarović - bilo od Miroslava Škore, bilo od Zorana Milanovića - znatno oslabio Plenkovićev položaj u stranci i njegove šanse da na proljeće iduće godine ponovno bude izabran za šefa HDZ-a. Ali potpuno je kriva teza da bi predsjedničin izborni poraz, po toj nekoj njihovoj logici, automatski bio dobar za sve Plenkovićeve oponente, pa da su oni stoga i motivirani potiho navijati za Škorin uspjeh. Potpuno krivo.

Poraz Kolinde Grabar-Kitarović imao bi razoran učinak na stranku, a tko god postane novi predsjednik HDZ-a, sigurno ne želi stranku preuzeti u trenutku kada je u rasulu. Odmah poslije unutarstranačkih izbora nas ujesen 2020. godine čekaju parlamentarni izbori. Ako želimo pobijediti na tim izborima, a onda i sastaviti novu Vladu, mi u HDZ-u trebamo mir i ujedinjenu stranku. A tome sigurno ne bi pridonio poraz naše kandidatkinje na izborima za predsjednika RH - kaže naš sugovornik iz HDZ-a.

Trzavice, pa i nervoza u vodstvu HDZ-a shvatljive su i nakon što se analiziraju rezultati posljednjih istraživanja raspoloženja birača prema kandidatima za budućeg predsjednika države. Početkom kolovoza RTL Televizija objavila je rezultate istraživanja koje je za njih provela agencija Promocija Plus, a prema kojima se razlika između troje najjačih pretendenata za budućeg šefa države i dalje smanjuje.

Sve manja razlika

Istraživanje je otkrilo da je aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović već treći mjesec u padu i da ju podržava 29,3 posto ispitanika. Bivši premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović i dalje je s potporom od 24,8 posto na drugom mjestu, ali njemu, za razliku od predsjednice, podrška raste. Potpora raste i Miroslavu Škori, koji uživa povjerenje 18,5 posto ispitanika.

I Crobarometar Nove TV u srpnju je zabilježio slične trendove. Prema njihovu ispitivanju pulsa birača, predsjednica Grabar-Kitarović je prva sa 32,8 posto podrške, ali je i u ovom istraživanju također u padu. Milanoviću popularnost raste, za njega bi glasalo 23,4 posto ispitanika. Vrlo blizu je i Miroslav Škoro s potporom 19,9 posto ispitanika.

Dakle, trendovi posljednjih mjeseci sugeriraju da bi troje najjačih predsjedničkih kandidata zimske izbore moglo dočekati s međusobnom razlikom u podršci od samo nekoliko postotnih poena.

U tom smislu nije čudo što jedan od naših sugovornika, koji će igrati važnu ulogu u kampanji HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, spušta loptu na zemlju i poručuje kako bi se svi (u stranci) trebali malo primiriti.

‘On nije destruktivan’

- Ublažio bih malo poruku iz vodstva stranke prema posljednjoj izjavi Davora Ive Stiera o Milanoviću i Škori. Jer, na koncu, u drugom krugu, vodit će se ideološka bitka između lijevog i desnog kandidata. Dakle, između Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića. A ja tu Stierovu izjavu čitam upravo u tom smislu, da je Stieru već u ovoj fazi predsjedničke kampanje to jasno. Mada mediji fokus stavljaju na to da se najveća bitka vodi između Škore i Kolinde, ja također mislim da će se ključna bitka na koncu ipak voditi oko velikih svjetonazorskih tema.

Odnosno, bitka koja se u pravilu u hrvatskoj politici, pa i u Saboru, najčešće vodi između samo dvije stranke - HDZ-a i SDP-a. Tako će to na kraju završiti i u ovoj predsjedničkoj utrci i mislim da je Stier baš to htio naglasiti. Poručio je da Škoro nije kandidat koji ozbiljno može ugroziti pobjedu naše kandidatkinje Grabar-Kitarović - kaže naš sugovornik.

Za razliku od nekih kolega iz vodstva stranke koji su Stiera optužili da zbog svojih ambicija da iduće godine preuzme HDZ sada s figom u džepu podržava aktualnu predsjednicu RH, naš sugovornik tvrdi da Stier nije čovjek koji igra prljavo.

- On nikad nije bio destruktivan, a pogotovo ne vjerujem da bi sada išao naštetiti našoj kandidatkinji. Da je Stier ovu predsjedničku utrku želio iskoristiti za pripremu svoje kandidature za novog predsjednika HDZ-a, mislim da je i prije mogao puno ozbiljnije naštetiti Andreju Plenkoviću. Da je to htio. Vidite i sami da Stiera nema puno po medijima, da ne daje neke izjave koje bi išle protiv vodstva stranke. Kad smo kod toga, puno je teže izjave davao Miro Kovač. On bi mogao igrati igrice, ali ne vjerujem da će Stier to raditi. Uostalom, imam neke informacije da je Miro Kovač u kontaktu s ljudima iz Škorina tima. Ne bih se čudio da radi s njim u dosluhu - kaže naš izvor blizak kampanji predsjednice RH.

Izvor iz HDZ-a blizak Miri Kovaču insinuacije da on šuruje sa Škorom, odnosno s ljudima iz njegova tima, smatra smiješnima.

- Najžešći zagovornici Kolinde Grabar-Kitarović su oni koji su istodobno i najneiskreniji. Kada je prije pet godina kolega Kovač bio šef kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, gdje su ti ljudi bili? Nigdje nikoga od njih nije bilo. Danas u njezinu timu nema nikoga tko je bio u prvom timu kada smo pobijedili predsjednika Ivu Josipovića. Ne samo da ih nije bilo u našem timu nego su intimno navijali za Ivu Josipovića - kaže naš sugovornik.

Dodaje kako je čudno da itko iz vrha HDZ-a Miru Kovača proziva za bilo što u vezi s predsjedničkom kampanjom jer, tvrdi, prema njegovim informacijama, Kovača nitko ništa o kampanji nije niti pitao.

- Svi ti napadi na njega izraz su nemoći i frustracija nekih u vrhu stranke. A motiv za sve te konstrukcije je strah (Plenkovića) od kandidature Mire Kovača za budućeg predsjednika stranke. Umjesto da se bave kampanjom, bave se podmetanjima. To sigurno nije recept za pobjedu kandidatkinje HDZ-a na predsjedničkim izborima. Prije pet godina do izborne smo pobjede došli bez unutarstranačkih podmetanja - tvrdi sugovornik Jutarnjeg lista.