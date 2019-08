USKOK istražuje smijenjene ministre! Osim Kuščevića, na meti su Goran Marić, Tomislav Tolušić i Gabrijela Žalac, evo zbog čega su privukli pažnju istražitelja

USKOK već duže od mjesec dana, prema neslužbenim informacijama, u suradnji s policijom, Poreznom upravom i drugim državnim tijelima provodi izvide vezane uz poslove i imovinu u međuvremenu smijenjenog ministra državne imovine Gorana Marića te s njim povezanih osoba.

Nakon niza medijskih napisa o suspektnim poslovima i stjecanju vrijednih nekretnina obitelji Marić, USKOK je kroz formalne izvide odlučio provjeriti je li u njegovim radnjama bilo nezakonitosti. Pritom su istražitelji izuzeli poslovnu dokumentaciju o davanju u najam i prodaji državne imovine u Marićevu mandatu, između ostaloga o prodaji rezidencije u Grškovićevoj ulici koju je koristio bivši predsjednik Stjepan Mesić, a koju je za tvrtku Sjajna svjetlost koju vodi kupio Marićev, kako je sam rekao, prijatelj, ali i raniji poslovni partner Zvonko Šarić, piše Jutarnji list.

Tako se pod lupom istražitelja našao i jedan od posljednjih poslova bivšeg ministra Marića, o čemu je jučer izvijestio portal Telegram, a radi se o prodaji državnog zemljišta veličine 85,6 hektara u Brodskom Varošu, nadomak Slavonskog Broda, tvrtki Marsonia glas u vlasništvu ministrova prezimenjaka, prijatelja i zemljaka, Dragana Marića. Prema pisanju spomenutog portala, osim osobne povezanosti bivšeg ministra i vlasnika Marsonia glasa, istražiteljima je sumnjivo i to što je zemljište vrijedno 36,5 milijuna kuna kupila tvrtka koja je lani imala prihod od svega 11.875 kuna i gubitak u poslovanju od 59.216 kuna. Treba napomenuti da procedura kupoprodaje još nije dovršena.

Međutim, prema izvorima bliskima istrazi u ovom slučaju, u središtu izvida nalazi se zamršen poslovni odnos između Gorana Marića i članova njegove obitelji s poduzetnikom Zvonkom Šarićem. Jer oni su i prije nego što je Šarić otkupio vilu u Grškovićevoj imali zanimljive poslovne odnose.

Naime, Marić je početkom 2000-ih od Šarića najprije kupio apartman u Turnju kod Zadra, a prije sedam godina je, kako je još u travnju otkrio tjednik Globus, od njega kupio i famoznu vilu uz more u Živogošću, nedaleko od Makarske. Marić tvrdi da je tu kuću platio 800.000 kuna, što je naveo i kao vrijednost te nekretnine u svojoj imovinskoj kartici. No, trgovci nekretninama njegovu su vikendicu procjenjivali na tri do 3,7 milijuna kuna.

Tu Marićev odnos sa Šarićem ne prestaje. Obiteljsku tvrtku Scientia Marićev sin je koncem 2013. prepustio upravo Zvonku Šariću. U vlasništvu tvrtke tada je bio stan u Zvonimirovoj ulici, koji je Šarić onda prodao Šted-investu, tvrtki koju je Goran Marić vodio do 2008., kada je postao saborski zastupnik.

Osim utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do navedenih transakcija sa Šarićem, istražitelji posebno prikupljaju sve relevantne podatke vezane uz način na koji je tvrtka Scientia prethodno stekla spomenuti stan u Zvonimirovoj.

Scientia ga je 2011. godine, kako je pisao portal Index, kupila za 930.000 kuna, a potpisnici ugovora bili su Marićeva supruga i tadašnji čelnik Provincijalata Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita fra Željko Tolić. Pritom je Goran Marić, kako je to potvrdio i fra Željko Tolić, osigurao obnovu samostana Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

- Dogovor je bio da će Marić osigurati obnovu fasade i dijela samostana Majke Božje Lurdske u Zagrebu, kako bi se otvorio studentski dom s devet soba i kuhinjom, a Provincija je njemu dodijelila uništeni, devastirani i posve neupotrebljiv stan u Zvonimirovoj ulici uz financijsku nadoknadu - ispričao je fra Željko Tolić za Jutarnji list. Do kupoprodaje stana došlo je nakon obnove samostana.

Tu je još i priča o stanu u Veslačkoj ulici u Zagrebu od 126,47 metara kvadratnih, u kojem živi Marićev sin, a u vlasništvu je tvrtke nekadašnjih Marićevih poslovnih partnera iz Šted-investa. A upravo je ta poslovna grupacija povezana s Marićevim bivšim šefom Željkom Udovičićem, kako je već izvijestio Jutarnji list, od Marićeva dojučerašnjeg ministarstva kupila nešto više od 13 tisuća metara kvadratnih državnog zemljišta u zoni u kojoj je dozvoljena gradnja turističkog naselja uz more u Dubrovniku, i to po cijeni od 5,092 milijuna kuna.

Radilo se o malo više od 19 posto zemljišta u Brsečinama koje je trebalo Udovičićevim tvrtkama kako bi se upisale kao jedini vlasnici parcele na kojoj su dosad bili suvlasnici s državom.

Lovro Kuščević

USKOK i policija pretresli su kuće bivšeg ministra Lovre Kuščevića, kao i kuću i stan njegova šogora Ivice Žuvića. Sumnja se da je 2010. omogućio šogoru da po povlaštenim uvjetima kupi POS-ov stan u Nerežišćima. Sumnja se i u nezakonitosti kod prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 2015.

Gabrijela Žalac

Našla se pod izvidima USKOK-a zbog skupocjenog Mercedesa E 220 koji je početkom godine bio parkiran u dvorištu njezine kuće u Vinkovcima. Istražitelji provjeravaju je li bilo protuzakonitog pogodovanja vlasniku tvrtke Josipu Stojanoviću Jollyju te zašto je cijena najma auta bila upola manja od uobičajene.

Tomislav Tolušić

U pravosudnim krugovima “šuška” se da ga USKOK istražuje zbog afere “roštilj”. Novinar Drago Hedl otkrio je kako je Tolušić u imovinskoj kartici prijavio upola manju kvadraturu kuće u Virovitici te da je radove na kući izvodila tvrtka kojoj je Tolušić, dok je bio župan, davao milijunske poslove