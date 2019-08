Pupovac se prisjetio razgovora s Franjom Tuđmanom i zaključio: Nama je dosta!

Na konferenciji za medije koju su u petak u Hrvatskom saboru održali predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, potpredsjednica SDSS-a Dragana Jeckov i saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević, Milošević je konstatirao da napadi u Uzdolju i Đevrskama nisu izolirani te da to nije bio spontani već organizirani napad, javlja Jutarnji.

"Nije se tu radilo o kafanskoj tuči ili obračunu navijača. Napadači su znali koga će na tim mjestima zateći. Znali su da se tamo okupljaju lokalni Srbi", rekao je Milošević koji je na konferenciji govorio prvi.

"Ti organizirani napadi bili su motivirani mržnjom i netrpeljivošću prema Srbima. Danas je prihvatljivo nekoga udariti zato što je Srbin."

Jeckov je pozvala da se govor i zločini iz mržnje, što za nju jesu spomenuti napadi, snažnije kazne te pokušaju iskorijeniti.

"Hrvatsko društvo trpi zbog nasilničkog ponašanja. Sutra se to može dogoditi nekom drugom. Osude više nisu dovoljne, potrebno je drugačije djelovati. Potrebno je stvari nazvati pravim imenom. Tek će se tada proizvesti željeni efekti koji su potrebni našoj državi. Dolazimo u situaciju da se nasilničko ponašanje tolerira, da se ovakvi se događaji relativiziraju i da se sve nakon nekoliko dana zaboravi."

Potpredsjednica SDSS-a konstatirala je da takve poruke nikome nisu dobrodošle:

"Oni koji to rade ne vole Hrvatsku."

Pupovac se pak usredotičio na klimu u društvu koju smatra jednim od krivaca za napade u Uzdolju i Đevrskama te podsjetio na sve napade na Srbe koji su se dogodili tijekom proteklih nekoliko mjeseci.

"Nama je dosta", rekao je Pupovac.

Predsjednik SDSS-a ukazao je na to da postoje zastupnici u hrvatskom saboru, hrvatski eurozastupnici, članovi diplomatskog zbora, ministri u hrvatskoj vladi veličaju ustašku ideologiju.

"Skupovi pred prostorijama Srpskog narodnog vijeća tijekom kojih se prijeti i viče 'Za dom spremni'... I to je normalno, i vjerojatno svi misle da je to i za Srbe normalno. Nije i neće nikada biti. Za nas 'Za dom spremni' ne može biti opravdan i ne može imati niti jednu drugu konotaciju osim pozdrava ustaške države Hrvatske", rekao je Pupovac.

"Ako je tih pozdrava bilo za vrijeme Domovisnkog rata, onda je to problem Domovinskog rata. Ako je to dio komemoracija, onda je to problem komemoracija. Tko to ne želi razlučiti, taj ili ima opaku namjeru ili nema petlje od toga se ograditi. Komemoracije i obljetnice nose poruke netolerancije. Nismo uspjeli te događaje lišiti ratovanja, oživljavanja ratovanja. Neki ciljano i smjerano žele Srbe protjerati iz Hrvatske."

Pupovac je rekao da mu nitko neće začepiti usta dok god ima fizičke snage i mentalnu sposobnost govoriti.

"Ako su neki 'Za dom spremni', ja sam spreman i za to. To govorim onima kojima mi takve poruke šalju. Ti ljudi nastavljaju rat protiv onih koji nikad nisu bili za rat. Oni proganjaju one koji ne narušavaju ustavni poredak. Potrudit ćemo se da se to čuje. Ne radi se razlika između Miloševića i njegove politike i onih koji s njome nemaju veze. Državne politike Hrvatske i Srbije ratuju oko kvalifikacija bez da vode računa kako to utječe na život ljudi u tim zemljama. To se događa od 2014. na ovamo, od kampanje za Hrvatski vukovar, uništavanja ploča i šatora pred Ministarstvom branitelja."

Pupovac se potom prisjetio razgovora koji je prije 22 godine vodio s pokojnim Franjom Tuđmanom.

"Pitao me što mogu učiniti za vas. Rekao sam mu, 'za mene ništa, ali napravite da starci koji su ostali nakon Oluje mogu živjeti u miru'. Danas, 2019. godine, morao bih ponovno uputiti takav apel. Ponovno se tuče u otvorenoj atmosferi mržnje i neograničenog lova svih onih koji zvuče kao Srbi, bilo zbog navijanja, stavova i uvjerenja. Htio bih da je društvo toga svjesno."

Pupovac je i rekao da ne isključuje mogućnost da se zbog "opsesivne mržnje prema Srbima" ponovi povijest, aludirajući na razdoblje za vrijeme Nezavisne države Hrvatske te da će zbog aktualnog razvoja događaja u hrvatskoj obratiti međunarodnim institucijama, javlja Jutarnji.