Tri člana Uprave Hrvatskih cesta optužuju direktora da je natječaje za poslove u Omišu i Rijeci namještao za 'Strabag'

Poslovi vrijedni 800 milijuna kuna doveli su do loma unutar Uprave Hrvatskih cesta. Na jednoj strani našao se direktor Josip Škorić, kadar HDZ-a, a njemu nasuprot tri člana Uprave – Alen Leverić, Senko Bošnjak i Nikša Konjevod, redom članovi HNS-a, HSLS-a i HDZ-a.

Konkretno se radi o dva projekta – izgradnji mosta Cetina-Omiš istok na budućoj obilaznici iznad grada na ušću Cetine, kao i dionici luka Rijeka-Škurinje. U oba slučaja ispao je sporan izbor vanjskog konzultanta za provedbu natječaja, kao i samog izvođača. Trojac Leverić-Bošnjak-Konjevod optužuju direktora Škorića da ih je ignorirao i sve odradio na svoju ruku.

Da se ozbiljno zakuhalo unutar HC-a i da će morati reagirati više instancije unutar vladajuće koalicije, kao i pravna država, potvrđuje naš dobro upućeni izvor iz same tvrtke.

– HC je na samom isteku prošle godine putem pozivnog natječaja zatražio ponude četiri tvrtke za provođenje javne nabave za projekt izgradnje dionice Škurinje – luka Rijeka, kao i za usluge savjetovanja i izrade dokumentacije za provođenje javne nabave oko izgradnje dijela omiške zaobilaznice zajedno s mostom. U oba slučaja angažirana je tvrtka "Snaga ideje" koja nema baš nikakvog iskustva u provedbi natječaja za cestogradnju. HC ima oko 20 certificiranih zaposlenika s iskustvom za natječaje u cestogradnji, ali je njih Uprava angažirala da u isto vrijeme provode natječaje za nabavu cipela, kemijskih WC-a i ostalih natječaja manjih vrijednosti, a što je neusporedivo s važnošću i iznosom ovog natječaja. Što je je to moglo krenuti po krivom? – pita se naš sugovornik.

Da stvar bude još sumnjivija govori to što je poziv zainteresiranim građevinskim tvrtkama upućen 21. prosinca i trajao je do 27. prosinca, dakle usred božićnih blagdana.

– Osim ponedjeljka, kada je padao Badnjak, svi su ostali dani bili neradni. A i na Badnjak se pakiraju darovi i obilaze partneri, pa valja vjerovati da nitko i ne pomišlja na savjetovanje o nekakvom ugovoru – pojasnit će.

Očekivano, naručitelj nije primio niti jednu primjedbu ili prijedlog, što svojim potpisom konstatirala članica stručnog povjerenstva Mirka Babić Delić, za mnoge u HC-u ime za koji prvi put čuju, a inače je vlasnik, član društva i direktor Odvjetničkog društva "Matana i partneri".

Poslije toga put je bio otvoren za raspisivanje natječaja za radove kod Omiša, vrijedne 180 milijuna kuna. Dokumentaciju je odradila "Snaga ideje" i u njoj se kao jedan od uvjeta navodi da ponuditelj mora dokazati da je u posljednjih 10 godina izradio i ugradio most s tzv. ortotropnom pločom. Svima koji prate cestogradnju u nas odmah je jasno bilo da sve ide u prilog odabira "Strabaga", koji je isti posao u zadanom roku odradio na novom čiovskom mostu.

Uzaludni su bili prijedlozi druga dva takmaca da se spomenuti rok produži na 15 godina.

– Odgovoreno im je da sve odgovara zakonima. Ali nije tako, jer u Zakonu o javnoj nabavi stoji da javni naručitelj može odrediti duži rok u kojem su radovi, roba ili usluge izvršeni ako je to potrebno kako bi se osigurala odgovarajuća razina tržišnog natjecanja. Isto govori i EU Direktiva o javnoj nabavi i Upute Središnje agencije za financiranja i ugovaranje programa i projekata EU-a, s najvažnijim dijelom u kojem doslovce stoji da bi se "prikladni rok morao utvrditi prema nalazima istraživanja tržišta – navodi naš izvor.

Očekivano, odabran je "Strabag", čija je ponuda bila samo tri posto manja od one koju je predvidio naručitelj, Hrvatske ceste. Iako je uobičajeno da odluku o odabiru potpisuju šefica Odjela nabave i predsjednik Uprave, u ovom slučaju izostao je potpis Josipa Škorića.

Bio je to okidač za pobunu triju članova Uprave, koji su na nedavnoj sjednici smijenili šeficu nabave Savku Brekalo. Škorić je to doživio u prvom redu kao napad na sebe, a trojku je optužio da se žele uplitati u rad povjerenstva koje donosi odluke o odabiru izvođača, a on ih tek potpisuje.

Ugovor sa "Strabagom" potpisan je 18. srpnja ove godine. Učinjeno je to daleko od očiju javnosti, iako su nas iz HC-a i resornog Ministarstva do sada bili navikli da na velika zvona objavljuju ulazak u nove poslove. Da je takvo što učinjeno, ministar Oleg Butković rekao je usputno tijekom otvaranja radova na drugom projektu u Kaštelima.

– Tu vam oko ugovora sa "Strabagom" ima još jedan interesantan detalj. Naime, ne postoji popratna odluka Uprave oko dodjele posla, iako to izričito stoji u Pravilniku o njezinu radu. Isto tako piše da Uprava zajednički odlučuje o sklapanju ugovora o nabavi u vrijednosti većoj od 12 milijuna kuna. Ovdje to nije bio slučaj – kaže nam izvor iz HC-a.

Scenarij iz Omiša ponovio se i kod Rijeke. Poziv je opet išao na četiri ponuditelja i opet se nitko nije javio osim "Snage ideje". Dolaze u poziciju odlučivati o 461 milijun kuna javnog novca sufinanciranog iz EU-a, iako se iskustvom u ovakvim poslovima ne mogu podičiti. Na čelu tvrtke je Željka Gomuzak Anić, po struci certificirana psihoterapeutkinja.

Natječaj je ovdje raspisan u svibnju ove godine, a u njegovim (ne)uobičajenim kriterijima navedeno je da za odabir najvažniju ulogu igraju cijena (60 posto), stručnjaci (20 posto), a jamstveni rokovi te organizacija i metodologija po 10 posto.

"Snaga ideje" odmah se uhvatila posla i krenula s raspisivanjem popratnih natječaja. Dugo nisu poživjeli: jedan je ekspresno poništen u roku od 24 sata, a drugi stopiran. A radilo se o rušenjima i zemljanim radovima na trasi, odnosno angažmanu vanjskog voditelja projekta na rok od tri godine, zajedno bez PDV-a vrijednima više od 10 milijuna kuna. Objašnjenje HC-a je bilo da prethodno nije obavljena analiza tržišta.

O svemu ovome jučer smo željeli razgovarati s odgovornim ljudima u HC-u. Svim članovima Uprave uputili smo pisane upite. Iz Škorićeva ureda rečeno nam je da je na poslovnim sastancima, dok na zajedničkom broju preostale trojice članova uprave nitko nije dizao slušalicu niti odgovarao na mail.