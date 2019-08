Jutros oko 6 i 30 sati na očigled nekolicine mještana, mladićima su, prenosi Jutarnji list, ispala dva pleha sa sirovim tijestom ispred pekare Zlatni klas u Malom Lošinju. Nezgoda koja se može dogoditi svakome.

No, prema pričanjima svjedoka, a što se može vidjeti i na snimci, ogledavali su se okolo nije li ih netko vidio te su brže-bolje udružili snage i isto pokupili te uredno posložili na daljnji transport.

- Na tom mjestu gdje je tijesto palo, stalno se hoda. I mačka jedna tu leži svakodnevno. Zar to nisu mogli baciti? Kilogram tijesta košta četiri kune. Nitko ne bi propao, a ne bi se dovodilo u pitanje ljudsko zdravlje. Pa na tijesto se apsolutno sve lijepi - rekla je za Jutarnji jedna čitateljica.

Koja je u konačnici sudbina tog tijesta koje je završilo na podu, nije poznato.

Vlasnik pekare Mihill Kajtazi ponašanjem mladića jednako je zatečen kao i građani koji su svjedočili sceni. U telefonskom razgovoru za Jutarnji list rekao je da mu je ovo prvi glas i da nije znao što se jutros dogodilo, ali da će odmah provjeriti i poduzeti sve što treba da sankcionira takvo ponašanje.

- Ako su dečki nešto zeznuli, oni to moraju maknuti. To je nedopustivo. Odmah ću vidjeti što se dogodilo. Pravila se znaju. Mi i tijesto iz dostave kad se skiseli bacimo, a kamoli ako je palo na pod. To su pravila struke, nema razgovora. Odmah ću provjeriti kome se to dogodilo i gdje je završilo tijesto - rekao je Kajtazi.